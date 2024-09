BIOHK2024 一連四日生物科技萬花筒揭幕！

Presented by:WAW Creation

BIOHK2024是生物科技界的盛會,香港生物科技協會主席于常海教授在開幕禮上致辭時表示,今屆有超過2,600名訪客登記,於周六有800多名學生、老師和校長一同參與科普日活動,共吸引了來自20個不同國家的參加者、200多位演講者、120家參展商及20多家贊助商。

于教授表示,BIOHK已踏入第三個年頭,繼續以「萬花筒」為主題,展示生物科技的創新和應用的多樣性,通過生物科技與不同領域協作,帶來新發現及解決方案。他期望BIOHK能夠成為生物科技領域的超級聯繫人,提供一個獨特的平台,將來自不同背景和國家的科學家、企業家、政策制定者和愛好者匯聚一起,分享見解、合作和創新,以改善社會。

孫東:港府支持香港生物科技發展

香港是生物科技領域最大的集資中心之一。香港創新科技及工業局局長孫東表示,截至今年4月底,創新及科技基金已資助約830個生物科技項目,香港特區政府早前已預留100億港元推動生命健康科技發展。其中,60億港元將支持本地大學在港設立生命健康科技研究院,促進跨機構及跨領域的研究合作,有助於促進相關研發活動及研發成果轉化,並吸引全球人才來港。

此外,將在河套區設立「生命健康創新科研中心」, 並將100億港元中的20 億港元用於支持InnoHK的創新研發平台在河套地區開展業務。還將額外提供2億港元,透過孵化和加速計劃,協助生命健康科技初創企業。

梁振英:《決定》帶來發展機遇

二十屆三中全會審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》(《決定》),全國政協副主席梁振英認為,香港人在中國改革中蓬勃發展,但對中國改革提供的機遇了解不夠廣泛。他介紹《決定》帶來的機遇,涉及國內外新一輪科技革命、產業變遷的發展,強調持續推動改革至關重要。對於香港而言,未來需要與大灣區城市緊密融合,更進一步需要與大灣區以外的城市進行深入合作。他更建議來屆BIOHK可在前海或南沙舉行。

原丈人:香港需要有生物科技新產業

Ambassador George HAmbassador George Hara(原丈人大使)是著名的科技企業家和風險投資家, 他目前擔任DEFTA Partners集團主席兼首席執行官,以「在香港發展科技產業,打造受過良好教育、健康的中產階級」為題,強調香港需

要有在生物科技的新產業建構者,並認為,深入了解相關科技、具長遠目光資本、真實世界的體驗和策略聯盟都是不可或缺的。他期望讓病人能夠接觸到新的技術和治療方法,從而在全世界建立健康且受過良好教育的社會中堅力量。

五重量級嘉賓「打頭陣」

陳家齊:發揮戰略價值及利益

香港投資管理有限公司由香港特區政府全資擁有,透過物色投資機遇,策略性推動目標產業發展,長遠提升本港的競爭力和經濟活力,並賺取投資回報。行政總裁陳家齊表示,港投公司已完成第一批直接和共同投資,主要圍繞三個主題,包括硬科技、生命科技,以及新能源和綠色科技,並將落實更多投資。她亦提到香港未來人口老化,顯出生物科技的重要性,期望未來可開發更低成本的高質量藥物、疫苗及治療,令市民受惠。

盧煜明:通過血液檢測癌症

香港中文大學盧煜明教授分享他開發無創唐氏綜合症產前診斷技術,能夠以超過99%的準確率進行此檢測。這技術不但可應用於產前檢查,還可用來篩查癌

症。他亦分享研究團隊在進行大型研究,為超過2萬名沒有任何鼻咽癌徵狀的港人進行測試,發展當中34人確診。現時非侵入性檢測已在全球得到採納,以此方法進行癌症篩查有助降低死亡率。

Sir Jonathan Symonds:關注健康壽命

葛蘭素史克董事會主席Sir Jonathan Symonds 指GSK的核心是預防疾病,全球在老齡化及慢性病不斷增加,醫療成本開支增加,與經濟負擔相關。而人類壽命增加,更需要專注於延長健康壽命,需要從治療疾病轉移到照顧極有可能患上慢性病的市民,儘早作出干預,當中需要一個截然不同的醫療保健系統,並對疾病由早期到後期有深入了解,因此需要大量數據將高風險人群與低風險人群區分,改變干預措施,以預防疾病。

高福:中國積極發展生物工業

中國科學院院士、中國科學院微生物研究所學術委員會主任高福教授分享中國生物技術產業的進展,介紹多項中國現時的生物工業發展技術,包括mRNA 疫苗、HIV基因治療等,以至農產品技術方面的發展,期望將生物科技技術應用在醫學及農業層面。他亦提到,中國目前已將生物產業作為投資和發展的優先領域,創新和高品質成為重要的節點。

徐文東:揭秘腦功能可塑

來自復旦大學的徐文東教授的演講主題是「改變手,治療腦——揭秘腦功能可塑」,他以趣味性的講解闡述了大腦與手的關聯,更指出「大腦的可塑性能力會隨着年齡增加而迅速降低」的現實,以及腦損傷特別是「偏癱」的難以治癒。他介紹團隊如何面對腦功能可塑性的質變點和創建手腦神經新通路的挑戰,最後更以「創立中國原創手術:左右頸七交叉移位」,成功為患者的肢體功能提升了23%(較對照組),並獲得「2023年國家科學技術進步一等獎」及國際業界的認可。

周五重點環節

時間:10:00-11:15

研討會:區塊鏈遇見長壽:治理去中心化科學的成功故事

主持:黃夢瑩律師(黃夢瑩律師事務所創始合夥人)

小組人員:

Dr. Jenna Harris(Science & Feal Flow,Athena DAO)

Mr. Alexandre Miloski (Lead of Longevity & WEB3,Vita DAO )

Dr. Shengjun Zhang(President,BioTrialMed)

Dr. Gerald Klein (Advisor,Technomak Life Science)

時間:11:15-12:45

研討會:肥胖和糖尿病:新藥及干預

講者及講題:

劉利平博士(君聖泰醫藥創始人及首席執行官)——大自然的饋贈—為糖尿病及其他疾病開發多功能藥物

馬忠民教授(睿阜隆生物製藥創始人兼C E O )——β細胞再生療法作為治療糖尿病的新策略

劉鐵民教授( 復旦大學) ——The new knowledge to the old target of metabolic

diseases

張勉之教授(北京中醫藥大學)——基於氧化應激應用五味子提取物改善糖尿病腎臟纖維化的基礎研究

唐馬克博士(Good Health Capital ( 紐約))——Alternative Method of Weight Loss and Healing Using Energetic Fasting, or Bigu ( 避谷)

左玉星先生(杭州糖吉醫療科技首席執行官)——經內鏡介入胃轉流支架治療肥胖等代謝疾病

時間:14:00-17:00

研討會:融合東方智慧與西方創新——乳腺癌案例

主席:黃韻婷教授

演講人:

黃麗珊博士(香港大學李嘉誠醫學院)——腫瘤學家的角度看乳腺癌治療中同時使用中藥和化療的問題

黃韻婷教授(溢晞醫務中心總監)——循證中醫在香港乳腺癌綜合治療中的作用

劉碧珊教授(香港大學中醫藥學院)——中藥治療乳腺癌的多學科研究方法

主持:劉碧珊教授(香港大學中醫藥學院)

小組成員:

黃麗珊博士(香港大學李嘉誠醫學院)

黃韻婷教授(溢晞醫務中心總監)

(最後資訊以大會公布為準)