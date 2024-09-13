BIOHK2024 明設免費公眾日 認識生物科技

【Presented by：WAW Creation】

免費AI眼底檢查

場內設有多個參展商攤位，給公眾認識最新的生物科技研究及應用，當中更會有免費健康檢查，包括香港上市公司北京鷹瞳科技發展股份有限公司提供的免費AI眼底檢查服務。只需30秒就可完成拍照，1分鐘內出報告，輕鬆掌握個人健康資訊。該公司還有近視光線管理，以及最新生成式人工智慧產品——AI心理醫生蘇妍寧，可供了解。

高福院士著作簽贈

疫情讓大眾對傳染病及疫苗有深刻體會。新冠病毒發現者高福院士將於免費公眾日帶來《微生物與疫苗》 科普講座，分享傳染病資訊。講座後還將進行贈書儀式，向參加學校贈送以繁體字印發的科普書籍，並有數百本獲高福院士親筆簽名的科普書籍可以送給學生。

高福院士是中國科學院院士、現任中國科學院微生物研究所學術委員會主任、病原微生物與免疫學重點實驗室主任等。他是新冠病毒的發現者，並主導了全球首個臨床獲批的新冠病毒中和抗體藥物和第一個新冠病毒重組蛋白亞單位疫苗的研發。他的研究領域包括病原微生物跨宿主傳播、感染機制與宿主免疫、抗病毒手段等，並涉及公共衛生政策和全球健康策略，為新發傳染病防控提供重要支援。

《微生物與疫苗》- 新冠病毒發現者高福院士

科普講座及著作簽贈活動

時間：9月14日上午10時至10時40分

地點：香港會議展覽中心 Hall 3DE, Main Hal（主會場）

香港女科學家協會開幕式暨第一屆就職典禮活動簡介

在當今科技飛速發展的時代，女性在科學領域的貢獻日益突顯。為了進一步凝聚香港女科學家的力量，推動女性在科學研究、技術創新等方面的發展，香港女科學家協會應運而生。開幕式暨第一屆就職典禮，標誌著香港女科學家群體擁有了一個專屬的交流、合作與發展平台。活動特別邀請了科學家、學者或名人作為嘉賓出席，並歡迎香港各界人士、科學界的專家學者、相關政府部門代表以及會員將齊聚一堂，共同見證這一重要時刻。

協會的成立將凝聚香港性的智慧和力量，促進科學研究的創新和發展，為香港的經濟社會發展提供強大的科技支援。在全社會範圍內起到積極的示範作用，鼓勵更多的女性勇敢追求科學夢想，為實現性別平等和科技進步做出貢獻。

本次活動不僅是香港女科學家協會的正式成立儀式，更是香港女性在科學領域的一次重要聚會。它將為香港女性提供一個科學技術推進的平台，有助於提高女性在科學領域的地位和影響力，發明更多便民利民的科技。對於推動香港科學技術的發展具有重要意義。相信香港女科學家協會的成立，能為香港的科學事業帶來新的活力和機遇，有更多女性在科學領域綻放光彩。

香港女科學家協會開幕式暨第一屆就職典禮

時間：9 月 14 日 上午 10 時至11時

地點：香港灣仔會議展覽中心 Hall 3D-E BIOHK2024 Theater 2

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