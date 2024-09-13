灣區文化：全球微粵曲大賽2024 香港賽區海選結束 26人進入十月底港區準決賽

【Presented by：WAW Creation】第六屆全球微粵曲大賽2024香港賽區選拔賽，已於8月31日晚截止報名，共收到七十多人士報名，即使截止後依然不斷收到詢問訊息。
香港賽區海選為9月6日，即使當日香港懸掛8號風球，但各評審委員都想方設法安扺尖沙咀「日興文化發展促進會」參與評審工作。
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大會評判團包括有主席尹飛燕，委員則包括資深粵曲界人士呂洪廣、文劍斐、黃綺雯及趙汝炘。他們對參賽選手進行統一評選，主要以音準板穩、音色音域、字正腔圓、情感到位、梆黃、創新創意、台風形象等方面為評分參考。
經一眾評委用心聆聽各參賽者音頻後，當日順利選出入圍名單，包括青少年組15名、成年組21名進入準決賽，入圍人士年齡由四歲至七十四歲。
他們將在10月27日（星期日）及11月3日（星期日）進行準決賽及決賽。而獲得金、銀、銅獎者，將代表香港賽區出席參加廣州主辦單位舉行的總決賽頒獎典禮。
「唱響粵韻新活力——全球微粵曲大賽第六屆演唱賽」
1. 報名日期：即日起至2024年9月15日止
3. 複賽、決賽：2024年10-11月上旬
4. 總決賽頒獎典禮：（11月下旬至12月上旬）
準決賽：10月27日（星期日） 下午13:00–17:00
決賽：11月3日（星期日） 下午14:00–17:00
比賽地址：九龍廣播道30號廣播大廈1號錄音室
參賽資格：演唱賽分青少年組（18歲以下）、成人組（18歲及以上）。香港賽區報名者須持有香港居民身份證，不限年齡、性別、職業。
支持單位：中國文學藝術界聯合會香港會員總會、中國曲藝家協會香港會員分會、香港粵劇演員會
協辦：香港愛心傳送、香港《戲曲之旅》、香港戲曲促進會
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