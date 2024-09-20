市場信息：第二屆GOLD金牌高峰會暨健康險論壇 「醫療+保險」深入對話

峰會以「融匯貫通，全知全能」為主題，解讀大灣區醫療產業發展現狀與未來機遇，分享港式醫療模式在大灣區的實踐經驗，探討如何以價值醫療驅動新型健康險在大灣區的發展。同時，來自粵港的多位資深學者專家，亦現場為全科醫護們傳授極具實用性的臨床話題及協作技巧，就全科醫學的未來發展進行深入交流。

【Presented by：WAW Creation】

發布《融合、共贏——「健康灣區」》報告

會上，大灣區醫療集團與大會合作夥伴羅兵咸永道聯合發布《融合、共贏——「健康灣區」》行業專題報告。大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰博士、首席保險官方以棟與羅兵咸永道中國大灣區及金融業主管合夥人張立鈞、中國醫療行業及交易戰略主管合夥人錢立強共同參與發布儀式，並由錢立強代表撰寫團隊對報告內容進行詳細解讀，剖析灣區的醫、養、險融合的產業潛力以及未來發展方向。

報告指出，大灣區經濟和醫療市場體量已相當於一個大型的全球性經濟體，經濟發展、人口聚合和流動，成為醫養險融合的良好基礎。探索粵港澳大灣區醫養險產業融合，也具有深層、長遠的意義。同時，報告匯總並分析了近年來粵港澳三地政府為促進三地醫療養老資源的聯通與融合而陸續出台一系列政策，如藥械互通、跨境就醫、跨境養老、跨境保險直付等；也對醫養險產業融合的未來發展提出了建議。

探索醫養險融合發展

張立鈞指出，便捷的交通、多元實惠的商品和服務，使跨境消費逐漸從衣食住行延伸至醫療、康養等深度體驗型場景，探索大灣區醫養險的融合發展，不僅可以推動港澳居民北上養老、雙邊居民跨境醫療等服務創新，也將促進大灣區居民資產配置多元化，實現三地居民醫養一體化。

李家聰博士認為，大灣區人口接近1億，在人口老齡化的趨勢下，社會養老及醫療體系面臨很大的挑戰，醫療、養老及保險產業的深度融合將成為我們應對未來挑戰的解決方案。大灣區醫療集團一直致力推動醫療健康領域的協作發展，希望攜手更多合作夥伴，提高醫療品質及效率，優化醫療資源配置，通過科學的健康管理防範疾病風險，提供最具經濟效益的社會人口健康管理方案。

粵港資深專家分享全科前沿臨床實踐

隨科技發展和社會環境變化，以疾病為中心的診療模式正朝着以健康為中心的模式轉變，強調以預防為主的全科醫療成為守護居民健康的重要防線。

在高峰會上，大灣區醫療集團聯席行政總裁龔敬樂醫生、原深圳市前海蛇口自貿區醫院曾麗副院長、香港大學陳慶奇醫生、香港都會大學梁婉玲博士、騰訊健康伍萌萌、英仕健康季春暉等10位粵港嘉賓先後登場，圍繞國際家庭醫學前沿議題如AI診療、老年共病管理、運動療法、安寧療護、醫護聯動模式、價值醫療等進行了深度分享，幫助一線醫護提高診療效率，並在應對特殊複雜病情時構建更好的診療思路。

探索健康險未來發展與創新

此外，伴隨人口老齡化、慢病年輕化的趨勢而來的，是日益增大的公立醫療籌資壓力以及不斷增加的醫療醫藥費用，如何更科學地配置醫療資源，提高醫療效率及成效是全球關注的議題。在健康險分論壇，大灣區醫療集團副董事長梁洪澤和李家聰博士分別從醫療端以及保險端角度切入，分享了香港及全球的健康險發展經驗，並基於粵港兩地醫療服務及健康險市場現狀，介紹了集團對於在大灣區踐行價值醫療的思考。方以棟則與平安財產險、通用再保險、英仕健康、羅兵咸永道等多家健康險相關企業代表展開深入討論健康險的未來發展。

大灣區醫療集團指出，建立粵港協作價值醫療夥伴體系，打造具有大灣區特色的價值醫療模式，是平衡患者、醫療服務方及支付方利益的新路徑。在醫療服務端，大灣區醫療集團通過公私營合作，培養了3千名金牌全科醫護，建設了200多家港式金牌家庭醫生診室，初步推動了居民健康由家庭醫生管理，醫療資源由家庭醫生協調，醫療費用由家庭醫生管控的可負擔醫療體系。接下來，大灣區醫療集團希望攜手夥伴各方，實現醫療支付端的公私營合作，實現住院+門診整體費用統籌化，推動「同病同治同質同價」，讓居民獲得更具成效、更具經濟效益的醫療健康服務。

此外，在高峰會上，表現優異的金牌醫護學員獲頒金聽筒獎、金牌天使獎等獎項，金牌培訓對諸位學員的學業表現予以高度認可。

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/