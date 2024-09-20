業內人語：「內地車位+新能源充電樁」=「坐住收錢」 是「伏」還是「福」？

看來相當吸引，但是「伏」還是「福」？且容筆者和大家分享部分「車位+新能源充電樁」的運作，那麼當有人向你推介「新能源充電樁車位能坐等收錢」等投資項目時，你會對背後存在的風險隱憂有更多的了解和衡量。

【Presented by：WAW Creation】

「伏味」在哪裏？

隨着內地新能源汽車的普及，對新能源汽車充電樁的需求愈來愈大，官方也有推出鼓勵增加公共充電樁的政策。隨之而來，市場也就出現有人利用住宅區「車位+新能源充電樁」為噱頭的超高收益的投資產品，聲稱只要購買車位，會代為安裝充電樁，車位業主則可通過相關App營運管理，隨時查看車位的充電樁使用情況，做到隨時隨地有錢收，只要有車來充電，就有收入，他們又稱之為「被動收入」。

對一般人而言，上述投資確實誘人，小投資大回報，一個車位大約只需10萬元（人民幣，下同），年收益高達30%甚至更高的回報，快則3至5年可回本，將來還可以賺車位的升值。

你清楚營運方式和追究嗎？

然而，大部份人往往只注意到對方提供的高回報，但卻忽略相關的車位開價，很大機會存在高溢價。基於內地現時樓市仍處回調態勢，不少位置不佳及需求不大的屋苑車位，在出售上頗有壓力，發展商為回籠資金而劈價出售的，不在少數，而這類屋苑車位剛好便會被利用上。據筆者了解，正常情況下發展商只是出售車位，不會參與其他事情。

為何坊間會出現這類投資產品呢？大多數是地產公司或投資者先向發展商「包貨」，再美其名包裝出售賺取利益，其中亦包括找營運共享充電樁的公司來提供充電樁及APP營運。

很明顯，發展商、包銷商、充電樁APP營運公司，這三者之間可以沒有半點關聯，萬一過程未達到買家預期，可以怎追究？

事實上，一般而言，香港消費者對內地仍存在一定信息差，以下筆者會逐步和大家分享，簡結而言，在未有足夠的了解和風險評估下，筆者不建議買入帶有「返租」或「高回報」字眼作招徠的車位。

認識充電樁安裝及收費

對於這項投資產品，我們必須對新能源充電樁的安裝及電費收費有所了解，以下兩點必需注意。

（一）內地屋苑的車位安裝新能源充電樁的數量是有限的，每個屋苑限額都不同，主要以屋苑的變壓器或電容容量為參考，安裝前需查詢當地電網公司及屋苑物業等相關部門。

（二）要向當地供電部門查詢所在屋苑裝充電樁電費的收費標準，了解清楚高中低時段等的收費指引，如廣東省可以致電95598南方電網公司查詢。

了解電車用家的想法

基礎數據知道了，那麼潛在客戶的反應又如何？

筆者曾向不少內地電車用家了解，大部分表示，為了節省使用成本，多數會在外出遊玩或緊急時候，才會到外面的「商電快充」。多數情況下都是用自家安裝的充電樁，並且在最優惠時段進行充電。以珠海為例，自家安裝的充電樁，低谷時段（00:00 - 8:00）電費約0.28元/度，低谷上一個時段（稱平段）時段為（19:00- 24:00）電費約0.69元/度，除了以上兩個時段，放工後回家就可以充電直至第二日早上上班，剛好這也是休息及睡眠的時間，不佔用額外時間。

如用第三方的充電樁，就需要花額外時間去完成汽車充電；例如需等完成充電開走車輛，否則繼續計費，變相成本增高。這裏提醒大家一句，內地住宅停車場安裝的充電樁正常情況下是慢充，要完成充電需不少時間，相信一般車主不希望額外浪費時間費時失事。

上月筆者剛好租出珠海屋苑一個車位，租客要求我配合她申請安裝充電樁，經向租客了解，得知她都是希望以最優惠、最方便、不額外佔用自己的時間完成為其愛車充電；她還說以低谷段來充電，每月電費大約人民幣120元左右。「小數怕長計」，比起以前在外面充電除了便宜不少之外還不需佔用額外時間。相信這是大多數電車用家考慮的主要因素。

還有，內地電車快速發展，有很多新品牌進入市場，但部分質素參差，存在一定安全隱患，據了解有保險公司不受理其全保的例子。若然在自己屋苑自行安裝充電樁來增加收益而共享的話，如遇上連保險公司都不受全保的車輛，一旦有意外發生，隨時衍生其他問題，這是隱患之一。

小心「量多則卷」

另外，大家不可不知的是，一般外來車輛進入屋苑停車場超過半小時，需要交停車費，這會增加充電者的成本。還有「量多則卷」的必然性，加上用電過量，城市出現限電的情況或電費增加等問題，同樣會對運營帶來影響。

時代變化快速，此類投資概念亦年年更新，方法大同小異，每每都是以利為餌。大家預必小心！

最後，筆者提醒讀者選擇投資項目時，多諮詢專業人士，充分評估投資價值與風險，不要認為銀碼低就放下戒心，時刻保持警惕不要盲目跟風衝動決定，減低蒙受損失的機會。

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