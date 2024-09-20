BIOHK2024圓滿舉行 各界碰撞交流 碩果纍纍

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活動首日設有多場大會報告，由香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊率先發表演講，闡述香港投資管理有限公司在建構香港生物科技生態圈中所扮演的關鍵角色；接着有香港中文大學盧煜明教授分享細胞游離DNA診斷的最新發展，引發業界關注；葛蘭素史克董事會主席Sir Jonathan Symonds提出預防是最佳醫學之道，並強調葛蘭素史克將致力於結合創新與數據，推動經濟增長並改善健康成果；中國科學院院士、中國科學院微生物研究所學術委員會主任高福教授，深入探討中國生物技術產業在2024年的發展態勢；最後有來自復旦大學的徐文東教授，展示他在「改變手，治療腦 - 揭秘『腦功能可塑性』」領域的卓越研究成果。

揭示香港的優勢和機遇

開幕禮緊接大會報告後進行，香港生物科技協會主席于常海教授強調BIOHK繼續以「萬花筒」為主題，展示生物科技的「多樣性」。香港創新科技及工業局局長孫東分享了香港政府在推動生物科技發展方面給予大力支持。典禮上亦頒發多個BIOHK2024特別獎，並向各個贊助商名單致謝。

全國政協副主席梁振英發表講話時強調，三中全會《決定》在科學領域進一步全面深化改革中，香港所肩負的重要作用。DEFTA Partners集團主席兼首席執行官Ambassador George Hara則帶來關於在香港建立技術產業以培育健康中產階級的精彩演講。

此外，同期還舉行了多個主題的討論和研討會，涵蓋生物科技、生物制藥、醫學人工智慧管治及知識產權等多個領域。午後則聚焦於如何準備應對下一次疫情以及生物科技如何成為香港下一個經濟支柱等重要議題的深入討論。

多角度介紹行業最新動態

次日，香港醫務衛生局局長盧寵茂教授發表開場致辭，為活動拉開序幕。主題演講精彩紛呈，香港創新科技及工業局副局長張曼莉詳細介紹香港作為生命科學和醫療保健產業發展理想之地的獨特優勢；中國肝炎防治基金會理事長王宇教授深入探討加強大灣區醫療和預防合作對於消除肝炎的重要意義；北京中醫藥大學閆聰教授全面闡述數字傳統中醫藥的發展前沿動態和廣闊前景；天下仁心醫療集團主席廖家傑教授介紹在「一國兩制」背景下重塑亞太地區肝病學科的開創性倡議；新加坡國家癌症中心副首席執行官杜漢忠教授分享細胞治療的前沿進展和光明前景。下午的活動包括關於生物科技公司在香港上市的深入討論以及其他相關主題的精彩研討會。

智慧探索新方向

第三日早上由三位嘉賓率先帶來大會報告，香港大學黃裕舜教授深入探討人工智能在地緣政治時代的重要作用和地位。北京中醫藥大學張勉之教授介紹傳承與創新的補腎活血法在治療糖尿病腎病中的獨特應用。首都醫科大學宣武醫院陳彪教授全面分析神經退行性疾病新時代所面臨的機遇和挑戰。

隨後，連串豐富活動陸續展開，包括舉行了中美生物科技投資及並購高峰論壇（閉門會議）、中東商業發展探討、中國企業出海案例分享、香港城市大學HK Tech 300專案初創公司路演、關於融合東方智慧與西方創新的乳腺癌案例的深入討論、智慧醫院的發展與革新的前沿探討、合成生物學塑造未來的展望以及相關公司的精彩路演等精彩活動。

讓公眾認識生物科技

最後一日為免費公眾開放日，有大批市民及學生前來參與。河北大學教授，原中國科學院神經生物學重點實驗室主任吉永華教授進行了關於「中醫興旺：擺脫固步自封開拓推陳出新」的精彩主題演講。復旦大學校長金力院士深入探討科技創新全鏈條加速打造生命健康產業新生態的重要內容。

當日上午，高福院士還帶來科普講座及著作簽贈活動。關於生物科技職業規劃導航和STEM教育與生物科技的研討會也順利開展。下午則有關於治療糖尿病的東西方結合方法的深入討論、2024歐亞天然健康產業大會的精彩呈現以及相關產品展示和分享等。四日活動順利舉行，帶來豐碩成果。

2025再會

BIOHK2025現已計劃在2025年9月10日至9月13日舉行，精彩內容將陸續預告，敬請期待。