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灣區速遞：構築智慧空間 助力可持續發展 越秀地產入選2024 IDC中國可持續發展先鋒案例

【Presented by：WAW Creation】國際數據公司（IDC）日前正式發布「2024 IDC中國可持續發展先鋒案例」，越秀地產「商業智慧樓宇能源管理平台」項目，以其在數字化轉型的前瞻性探索及深入實踐，於500多個案例中脫穎而出，成為10個入選案例之一。

【Presented by：WAW Creation

 

是次獲獎的越秀地產商業智慧樓宇能源管理平台，作為樓宇資訊互通、集中管理的「智慧大腦」，以安全無憂、人效倍增、節能降耗為價值力點，融入物聯網、大數據、AI等先進技術，將建築管理從單一的安防監控模式向以智慧運維、智慧安防、智慧能源、智慧服務為核心的「4+N」多維度數字化管理模式轉變，助力超甲級寫字樓精細化運營管理和可持續發展。

智慧樓宇能源管理平台於2022年起在廣州國際金融中心上線試點應用，建設過程中克服了項目管理面積大、設備多且空間關係複雜等多重挑戰，通過全周期能源管理、設備自動巡檢、標準化作業管理等手段的綜合運用，降低碳排放強度與用能成本。

目前能源管理平台已在越秀地產7個商業項目推廣應用，累計挖掘節能潛力達343萬千瓦時，降低建築綜合用能成本約5%，實現對樓宇品質發展的正向引導。

今年，商業智慧樓宇管理平台與越秀地產ESG管理系統實現了全面數據對接，通過數字化平台將能耗管理納入公司日常ESG管理，幫助更好地實現對商業項目能耗的監控和管理，通過詳盡深入的能耗數據分析和優化建議，為公司深入挖掘節能降本潛力、打造綠色建築提供可靠的數據支撐，進一步夯實可持續發展基礎。

近年來，越秀地產不斷深化和完善ESG管理體系，ESG表現持續提升，2024年作為成份股成功納入「恒生 ESG50 指數」及「恒生可持續發展企業基準指數」，並連續兩年入選「大灣區國企ESG發展指數」及「中國ESG上市公司大灣區先鋒50」。越秀地產強調，將繼續堅持貫徹可持續發展理念，持續提升公司ESG數字化發展水準，創新打造更多ESG數字化技術賦能ESG管理，最終推動公司高品質發展，引領房地產行業綠色轉型。

 

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更新時間:2024-09-20 09:59
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