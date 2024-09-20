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翔勝視野：OKINI Home 開創先河

【Presented by：WAW Creation】我們在新加坡主辦的第三屆日本物業展銷會及VIP晚宴，經已圓滿舉行。現場氣氛非常熱烈，出席晚宴的嘉賓超過一百四十人，當中不少得我們的好朋友兼合夥人Jean Yip，我們合作的樓盤The Peak JY Suites@Namba在展銷會上100%全部賣出，真是值得慶祝一番！

Presented by：WAW Creation

 

關西版萬用詞

今次展銷會除了齊集星、港、日三地同事外，還有第一次以OKINI Home App代言人身份到新加坡的周奕瑋（Jarvis）擔任特別嘉賓。雖說是是第一次，但Jarvis在台上揮灑自如，不愧是TVB「最佳男主持」。作為日本達人兼大阪樓真實買家，Jarvis即場分享入住民宿的心得。與此同時，他有另一個重要任務，就是向大家介紹我們自家開發的日本民宿訂房App。不少人對這個APP的名稱「OKINI」很感興趣，實不相瞞，這是我親自起的名字，如果你到大阪、京都、神戶、和歌山等關西地區旅遊，在路上車上可能不時聽到當地人說「おおきに（Ookini）」，這是關西方言，意思是多謝，普遍程度就等如東京人說「ありがとう（Arigato）」，可說是關西的萬用詞，在大阪黑門市場幾乎人人都將「Ookini」掛在口邊。

 

目標衝出大阪

當初我們決定要開發民宿訂房App時，同事們將改名重任交給我，指定我要起一個有意思、順口、響亮、易記的名字，我靈機一觸想起這個經常在大阪聽到的關西語，於是簡化成OKINI，大家一致讚好。

通過OKINI Home App，我們的民宿業主可以管理自己的物業，收到相關租金、回報率等資訊。如果你尚未成為我們民宿的業主，一樣可以通過OKINI預訂FMI民宿的房間，目前我們管理的房間有三百多間，到明年會有六百多間，到2026年將會有一千多間。

我們已定下長遠目標，未來OKINI Home App不限於大阪，還會拓展到關西其他地區，甚至衝出關西，邁向關東及北海道。

 

將開拓更多嶄新服務

今次新加坡之行原本一切順利，想不到返香港時又一次遇上無限delay的國泰航班，令人一肚氣。

我明白航班延誤可能受很多因素影響，但我相信飛機要延遲不是突然發生，若知道有問題是否可預早通知乘客呢？作為大企業要有承擔、有責任感，我試過無數次因國泰機delay而令會議大受影響，叫人如何信賴﹖這種處理手法恕我不能認同，要知道，受影響的不止我一人，還有預了時間等我開會的同事和客人。

我經常提醒自己和同事，不能只由自己的角度出發，還要站在客人的立場去思考，如果等到客人要求或投訴後才提供或改善服務，你永遠跟在人背後，所以我們大膽開發OKINI Home App，之後會開清潔公司，將來還有更多創新服務和產品，我們要做到真正令人心服口服的市場領導者。

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更新時間:2024-09-20 10:04
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