粵港澳大灣區教育發展協會主辦論壇 探討「教育創新與未來發展」

在論壇中，一眾嘉賓圍繞「教育創新與國際化」主題，探討了科技如何為教育賦能，如何通過區域協作實現教育資源分享，並探討了如何通過教育全球化思維，推動大灣區成為中國教育與世界接軌的重要視窗。

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粵港澳大灣區教育發展協會表示，國家的戰略規劃已明確指出，大灣區不僅是中國經濟的增長極，也是中國教育創新的示範區。未來五年，協會將繼續肩負起大灣區教育融合與發展的使命，積極探索科技賦能教育的新路徑，推動中國的教育理念和經驗走向全球。

該會會長關俊華在發言中強調：「教育是文化與思想的橋樑，大灣區有能力成為全球教育創新的典範。我們要在繼承傳統的基礎上，大膽創新，勇敢地將中國的教育經驗分享給全世界。」

他還特別提到，隨着教育技術的不斷進步，粵港澳三地的教育合作將更加緊密，未來大灣區將在全球教育體系中扮演更加重要的角色。

該會名譽會長吳克儉則指出：「大灣區是教育創新的最佳試驗場，在這裏，我們有機會通過DSE國際教育課程等平台，讓更多學生接觸到國際化的教育模式。」

成立五周年慶典

當日活動的重心，包括對粵港澳大灣區教育發展協會過去五年成就的全面回顧，以及對未來全球化教育發展的展望。而來自教育界的領袖、專家學者和企業代表齊聚一堂，共同探討如何通過教育創新和國際化合作推動大灣區乃至全球教育事業的發展。政制及內地事務局副局長胡健民亦發來特別致辭，對活動表示祝賀。他提到：「教育是國家長遠發展的根基，粵港澳大灣區教育發展協會在推動三地教育創新、融合與國際化進程中發揮了積極作用。」

教育公益同行 展望「一帶一路」教育合作

同時，論壇還特別回顧了協會在疫情期間的教育公益行動。協會聯合香港和內地的教育機構與企業，通過線上線下多管道捐贈了上千萬物資和課程為數萬名學生提供了健康保障和持續的教育支持，確保學生的學習不因疫情而中斷。這一行動充分展示了大灣區教育的韌性與創新力。

慶典活動還特別提到了協會在推動香港開展國家安全教育和愛國主義教育方面的工作，認為通過這些教育項目，香港青少年可以更好地理解到國家的歷史與文化，增強國家認同感。同時，協會還引入了多項國際教育資源，特別在深圳和廣東，成功推動了國際教育資源的落地和應用。

展望未來，粵港澳大灣區教育發展協會表示，將繼續深化與「一帶一路」沿線國家的教育合作，通過資源分享與文化交流，推動中國的國際化教育體系走向全球，為「一帶一路」國家的教育發展提供支持與借鑒。

頒獎與聘任 表彰教育貢獻

晚宴期間，協會還舉行了大灣區教育創新先鋒獎和大灣區教育卓越貢獻獎的頒獎儀式，以表彰在大灣區教育創新和發展中作出傑出貢獻的單位和個人。同時，協會亦舉行了名譽會長與顧問的聘任儀式。

粵港澳大灣區教育發展協會執行會長鄒舒寄總結發言時指：「五年來，協會在教育創新和國際化方面取得了巨大進展，但這只是一個開始……將繼續推動大灣區教育的全球化進程，尤其是在『一帶一路』倡議的框架下，通過教育合作搭建更多的國際交流平台。」

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