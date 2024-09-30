灣區速遞：全球首個RDSA產業聯盟珠海揭牌

【Presented by：WAW Creation】

活動現場，全球首個基於RISC-V的DSA產業創新合作組織——RDSA產業聯盟正式揭牌。該聯盟由華發集團、躍昉科技、Ventana Micro Systems牽頭，聯合國內外RISC-V和半導體行業領軍企業、機構及行業精英共同發起成立，將打造共創共用的RISC-V、DSA國際化開放創新平台，助力全球開發者和千行百業加速擁抱RISC-V新機遇。

「RISC-V在高性能市場的發展勢頭愈發強勁。」RISC-V國際基金會董事會成員、Ventana Micro Systems創始人Balaji Baktha表示，進入AI時代，所有層次的計算需求將呈指數級增長，需要特定領域加速來滿足這種增長。而芯粒+DSA是擴展摩爾定律的關鍵，能以50%的伺服器數量實現同等的大規模工作負載性能。「我們很高興能參與到RDSA產業聯盟的構建中，讓全球開發者得到最大的收益，從SoC的限制中解脫出來。」

奕斯偉集團董事長、被譽為「中國半導體顯示產業開創者」的王東升則指出：「近年來，珠海提出發展低空經濟、海洋經濟等未來產業，提出建設『雲上智城』的宏偉規劃。這些都需要綠色開放、融合創新的新一代數字基礎設施的支撐。」

「AI崛起，對數據中心基礎架構產生了巨大的挑戰。」躍昉科技創始人江朝暉博士表示，如何在最大化發揮RISC-V架構潛力的同時優化其成本，如何實現基於芯粒的RISC-V+DSA技術，都是RDSA產業聯盟需要解決的挑戰。他續稱，借鑒ODSA的成功經驗和運作模式，RDSA產業聯盟致力於促進「RISC-V + DSA +芯粒」推廣應用，將集聚全球半導體前沿技術創新成果和高端創新資源，持續推進國際交流合作，打造一個共創共用的RISC-V、DSA國際化開放創新平台，以此帶動更多行業創新，並發掘出新的行業機會。

（資料：華發集團）

三內地醫療機構 下周可用醫健通新功能

政府醫務衛生局日前公布，醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」新功能，將由下周一（9月30日）起擴展至「長者醫療券大灣區試點計劃」下的中山大學附屬第一醫院南沙院區（中山一院南沙院區）、東莞東華醫院（東華醫院）和深圳新風和睦家醫院（和睦家醫院），以便利香港市民安全地跨境使用電子健康紀錄，獲取更連貫的醫療服務。

合資格長者由下周一起，在上述三間醫療機構使用長者醫療券求診時，可透過「跨境健康紀錄」功能預先申請過去三年存放在醫健通的電子健康紀錄。系統在核實長者的授權後，長者會在醫健通流動應用程式收到「檔案二維碼」和「密碼二維碼」。長者於指定醫療機構就診時，該機構的醫護人員通過掃讀長者出示的該兩個二維碼，便可開啟及瀏覽相關電子健康紀錄，以助診斷和治療。現時系統經優化後，核實申請和準備電子健康紀錄所需的時間已縮短至不超過24小時。長者到指定醫療機構就診前一日提出申請，便可確保其電子健康紀錄在就診時已準備就緒。

此外，長者可透過「個人資料夾」功能將在境外醫療機構求醫時取得的醫療紀錄存放在醫健通個人健康戶口，以更好保存和運用來自境內外的個人病歷紀錄，包括供獲使用者授權的香港醫護機構在跟進診療時，通過醫健通系統取覽。

醫衛局早前已於中山一院南沙院區、東華醫院和和睦家醫院設立支援站，協助香港市民了解及使用相關功能。市民如欲了解更多詳情，可瀏覽醫健通專題網站。

（資料：香港特區政府駐粵辦）

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