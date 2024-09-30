市場信息：大阪高級商業地段 堺筋本町民宿項目 港幣75萬元起 10分鐘步程到心齋橋商圈

【Presented by：WAW Creation】日本旅客人數持續創新高，酒店房間及民宿供不應求。加上日圓低水令日本變成購物天堂，帶來投資當地物業的絕佳機會。東日物業創建現正於全球遊客旅遊熱點大阪市，推出民宿物業「GRAND CITY Osaka」。項目樓高9層，提供34伙住宅及1間商舖，單位面積由約160平方呎至約610平方呎不等，售價港幣75萬元起。
Presented by：WAW Creation
「GRAND CITY Osaka」位於大阪中央區本町橋，距離大阪中央線及堺筋線鐵路堺筋本町站僅4分鐘步程，出入方便。由物業步行約10分鐘，即可到達心齋橋商店街，到鄰近景點相當便利，對於租住民宿的遊客尤其重要。
此區為大阪高級商業地段，由堺筋本町站步行5分鐘，已可達五星級酒店St Regis，附近有大阪國際大樓（大阪国際ビルディング），是市內重點寫字樓。區內多間高級餐廳，懷石料理林立，高級食肆應有盡有。不得不提堺筋本町站旁的船場購物中心，匯集纖維製品、鞋類、鐘表、寶石等店舖約1,000家，相當好逛。就近的NHK大阪放送局、大阪產業創造館、大阪歷史博物館及大阪城，都只是15分鐘步程以內，可輕鬆探索日本文化及歷史。喜歡觀光的話，3分鐘步程到達本町橋碼頭、15分鐘到中之島公園玫瑰園。運動方面亦選擇豐富，2分鐘步程可到就近的健身中心，步行9分鐘有模擬哥爾夫球練習場。
根據日本政府觀光局（JNTO）於2024年7月發表的最新報告，今年6 月，外國遊客人數達到 313萬人次，較去年同期增長 51.2%，較 2019 年同期增長 8.9%。這是有記錄以來單月人數最多的記錄，今年上半年的總人數亦達到1,777萬人次，比 2019 年同期增加 100 多萬人，是有記錄以來人數最多的一年。
日本政府去年 3 月制定的《第四次觀光立國推進基本計劃》，提出了三大支柱：「可持續旅遊」、「增加消費」和「促進遊客去更多城市」。日本政府對旅客銷費額及過夜住宿人次都提出新目標，為了「跑數」，日本政府在密切分析市場趨勢的同時，亦進行策略性旅遊推廣計劃。
如何享受日本政府所推出的政策紅利？作為遊客，觀光購物可以感受其物價便宜；作為投資者，可以考慮「趁勢」買入日本的民宿，受惠樓價低、旅客多的機會，客觀條件相當有利。
大阪的未來發展前途無限，2025年將舉行世界博覽會，有助提升大阪整個城市的「品牌價值」，亦會帶來可觀的遊客人數，促進經濟。2030年，大阪灣夢洲人工島將會開辦日本全國首間賭場及綜合度假區，預計能為關西地區帶來每年1.14萬億日圓的經濟效益，成為推動日本經濟的新力量。
地址：港麗酒店LL層 Conrad Hong Kong 宴會廳 Ballroom（金鐘站F出口）
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