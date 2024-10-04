聯動深圳 發展升級 惠州享交通之便

港人北上消費已成習慣，惠州作為緊鄰深圳，有後花園之稱的小城，不僅擁有廣闊的森林公園，還有南方最美的海岸線，是許多港人北上的度假勝地。

現時深圳地鐵線已伸延至鹽田，到惠州的交通也愈來愈方便，加上樓價吸引，成為買家及投資者關注的焦點之一。

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惠州交通發展愈趨蓬勃和便利。今年五月，廣東城際四線貫通，構築成一條258公里，自東至西串聯起惠州、東莞、廣州、佛山、肇慶的鐵路線，促進了灣區城市之間的連繫。

惠州目前亦有厦深高鐵、贛深高鐵、廣汕鐵路過境，形成「3線9站」的高鐵格局，不僅便捷通達灣區以外城市，利用廣汕高鐵，由惠州南至廣州東亦只需1小時車程。而港人在西九龍乘坐高鐵，約49分鐘車程可達惠州北，約1小時車程到惠陽。另外亦可選乘直通巴士，經蓮塘口岸到惠州也非常方便。

惠州持續推進發展，並與深圳緊密聯繫。根據廣東省人民政府印發的《深圳都市圈發展規劃》，惠州定位為深圳都市圈「一主兩副一極四軸」中兩副中心之一，在交通、產業、創科、生態環保等多方面加快與深圳的共建步伐。當中深圳將聯動惠州建設通勤圈、產業圈、生活圈。惠州整體發展勢將得到進一步提升，與深圳及香港等城市的聯繫也將更為緊密。

內地樓市自2021年轉勢，惠州樓價亦有所調整。據中原大灣區指數顯示，今年8月份中原大灣區指數為96.56，惠州為82.77，是內地九城最低。惠州以低樓價形成吸引力，成為近期置業人士尋找優質低價物業的方向。

新盤「瀧珀」 售價38萬人民幣起

長江實業集團旗下和記地產集團日前推出惠州旗艦住宅項目 ─ 瀧珀，並為港人提供特別優惠。以一個全新的大灣區濱海式住宅單位為例，售價僅約38萬元起（人民幣，下同），月供低至約1,500元，根據戶型不同，還可享價值7至13萬元的裝修禮遇。

睇樓團親身體驗

惠州區位優勢獨特，居住環境舒適。發展商早前舉辦睇樓團，帶港人走訪惠州，親身了解瀧珀的魅力，報團反應熱烈，並在中秋假期加團回應需求。

瀧珀總建築面積約250萬平方呎，提供逾2,700個單位，涵蓋建築面積約1,400至1,830平方呎，以三房至四房為主的花園親地雙複式單位（5層高），以及建築面積約550至1,140平方呎，一至三房單位的高層住宅，每戶設有露台。項目配備區內罕有的豪華會所，多元化設施一應俱全，包括園林式戶外泳池、健身室、室內兒童遊樂場等。此外，項目採用港式物業管理，提供以廣東話溝通的專屬管家服務，並設有往返蓮塘口岸的穿梭巴士，迎合港人所需。據知發展商將繼續舉辦睇樓團，供港人參與體驗。

項目名稱：瀧珀花園

位置：惠州大亞灣澳頭洗馬湖路3號

發展商：和記黃埔地產（惠州）有限公司

瀧珀周末購物美食睇樓團

出發日期：逢周六及周日

路線：（1）跨境專車往返香港及瀧珀

（2）專車往返蓮塘口岸及瀧珀

行程：Walmart超市、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：100元

查詢：（香港出發） 9366 6208

6310 1196

5124 4096

（內地出發） 6310 0389

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券100元人民幣，可即日使用（優惠期至今年11月30日）

（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險。）