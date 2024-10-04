澳門快訊：第三十六屆澳門國際音樂節 「星光燦爛」

Presented by：WAW Creation

精選節目

普契尼三幕歌劇《托斯卡》

馬林斯基劇院

時間：10月4日及5日晚上7時30分

10月6日下午2時30分

時長：連兩節中場休息約3小時10分鐘

語言：意大利語演出，設中、英文字幕

地點：澳門文化中心綜合劇院

票價：MOP300起（適合13歲或以上人士，6歲或以下人士禁止入場）

伊沃．波哥雷利奇

時間：10月20日晚上8時

時長：連中場休息約110分鐘

地點：澳門文化中心綜合劇院

票價：MOP150起（6歲或以下人士禁止入場）

查詢電話：（853） 8399 6699

主辦機構：文化局

政府總部開放日 節目豐富

政府總部開放日將於本年10月26日及27日（星期六及日）舉辦，開放日期間，公眾可悠閒地觀賞政府總部禮賓樓這幢具有南歐風格的建築物。當天將安排豐富的節目助興，包括警察銀樂隊演奏、文化局演藝學院音樂學校和舞蹈學校學生的樂器演奏及舞蹈表演。

由於今年為中華人民共和國成立75周年、澳門回歸祖國25周年的雙慶年，園內草坪展示區將展出以此為主題的大型花藝作品，展現多組不同的園藝造景。同時，為配合開放日活動，政府總部禮賓樓對面的南灣湖畔將設置三個活動攤位，包括郵電局將發售開放日紀念封、明信片，並加蓋當日紀念郵戳；旅遊局將派發旅遊宣傳品；以及市政署將設置攤位遊戲供廣大居民和遊客參與。

日期：10月26日及27日（星期六及日）

時間：上午9時至下午6時

地點：南灣大馬路131號

票價：免費入場

查詢：（853） 2872 6886

主辦機構：政府總部事務局

第二十九屆澳門國際貿易投資展覽會 展現多元

今屆澳門國際貿易投資展覽會（MIF）以「展現多元 引領產業先機」為主題，活動期間將舉行一系列專題商務推介活動，展現澳門「1+4」經濟適度多元發展策略和機遇，拓闊澳門經濟基礎，並讓入場觀眾進一步了解橫琴粵澳深度合作區的新動態。

時間：10月16日中午12時至下午6時（專業觀眾）；

10月17日至19日上午10時至下午6時（對外開放）

地點：澳門威尼斯人金光會展

票價：免費入場

查詢：（853）2882 8711

主辦機構：招商投資促進局

（資料：澳門旅遊局）