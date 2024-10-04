澳門快訊：第三十六屆澳門國際音樂節 「星光燦爛」

【Presented by：WAW Creation】今屆音樂節以「星光燦爛」為主題，一眾音樂世界巨星和新銳菁英將演出12套富有張力的節目，並特設16項延伸活動，以激動人心的永恆樂章，打開星光閃耀的音樂盛宴。
Presented by：WAW Creation
票價：MOP300起（適合13歲或以上人士，6歲或以下人士禁止入場）
票價：MOP150起（6歲或以下人士禁止入場）
查詢電話：（853） 8399 6699
政府總部開放日將於本年10月26日及27日（星期六及日）舉辦，開放日期間，公眾可悠閒地觀賞政府總部禮賓樓這幢具有南歐風格的建築物。當天將安排豐富的節目助興，包括警察銀樂隊演奏、文化局演藝學院音樂學校和舞蹈學校學生的樂器演奏及舞蹈表演。
由於今年為中華人民共和國成立75周年、澳門回歸祖國25周年的雙慶年，園內草坪展示區將展出以此為主題的大型花藝作品，展現多組不同的園藝造景。同時，為配合開放日活動，政府總部禮賓樓對面的南灣湖畔將設置三個活動攤位，包括郵電局將發售開放日紀念封、明信片，並加蓋當日紀念郵戳；旅遊局將派發旅遊宣傳品；以及市政署將設置攤位遊戲供廣大居民和遊客參與。
查詢：（853） 2872 6886
第二十九屆澳門國際貿易投資展覽會 展現多元
今屆澳門國際貿易投資展覽會（MIF）以「展現多元 引領產業先機」為主題，活動期間將舉行一系列專題商務推介活動，展現澳門「1+4」經濟適度多元發展策略和機遇，拓闊澳門經濟基礎，並讓入場觀眾進一步了解橫琴粵澳深度合作區的新動態。
時間：10月16日中午12時至下午6時（專業觀眾）；
10月17日至19日上午10時至下午6時（對外開放）
查詢：（853）2882 8711
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