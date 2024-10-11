市場信息：珠海新香洲 「禹洲·香山首府」 首推20套精選單位 享折扣優惠

新香洲位於珠海主城區北部，作為珠海的核心區位，更是珠海立體交通樞紐所在地，由「禹洲·香山首府」出發，5分鐘連結城際交通，8分鐘全覆蓋主城核心路網，出行交通多元便捷。項目更鄰近多個大型商業體、全齡段優質教育資源、綜合性及專科醫院、體育中心、文化藝術中心及公園，社區配套一應俱全。

Presented by：WAW Creation

配套完善 設施優越

「禹洲·香山首府」是目前珠海主城區最大的居住型社區之一，總佔地面積約33萬平方米，分多期開發，目前在售一期項目，首期開發的1、2、3棟樓，為30-32層、兩梯四戶和兩梯六戶的塔樓，總戶數665戶。每一棟樓皆坐北朝南，採光通風好，視野極佳。

此次香港首推2棟樓20套精選單位，建築面積約為958-1,206平方呎，所有單位附帶精裝修，預計於2025年12月31日交樓。客戶可享新品開盤優惠98折，美聯客戶更可享有額外99折優惠，特惠入場費人民幣276萬元起，均價約人民幣3,109每平方呎，15%首付僅需人民幣42萬起。

展銷會

日期：10月26日（星期六）

研討會地點：旺角康得思酒店

長期展銷廳：九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心B座7樓717室

報名及查詢：2388 7800（美聯中國）