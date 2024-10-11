灣區速遞：深化法律規則銜接 南沙冀打造涉外法治高地

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出席活動的包括全國政協副主席及諮委會顧問梁振英、省政協副秘書長伍守榮、南沙區委常委兼南沙海外聯誼會會長阮曉紅、南沙區政府副區長龐波，以及諮委會委員、專家，香港法律業界代表，廣州市律師協會、中山大學法學院、華南理工大學法學院、南沙區內諮委會法律及爭議解決服務專項組成員單位代表等。

龐波強調，南沙區將把握《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》賦予的重大機遇，錨定市委提出的打造「全國涉外法治先行區」目標，高水準推進廣州灣區中央法務區南沙國際片區建設，加快集聚涉外法治人才，不斷提升涉外法治水準。

南沙：加強制度創新

據了解，南沙區推動制定市政府規章《廣州市南沙區港澳專業機構人士執業實施辦法》，為港澳專業機構資質和專業人才執業資格在南沙區銜接備案認可提供法制保障，助力兩地規則銜接縱深發展，便利港澳專業人才更好就業創業。在涉外法律服務方面，南沙出台《廣州南沙新區（自貿片區）支持涉外法律服務業發展八條措施》，打造以港澳法律服務機構為核心的涉外法律服務集聚高地，目前，已有4家粵港澳合夥聯營律師事務所落戶，並有2家在落戶中。

此外，當地還設立「兩中心一分會」，致力於打造涉外法律機構、研究機構聚集地，滿足中國企業「走出去」和吸引外資的「一站式」涉外法律服務需求。在法律規則銜接方面，南沙加強制度創新，創新推出「N+4+2」粵港澳司法規則銜接機制、港澳仲裁員＋調解員參與勞動爭議調解仲裁全流程模式、港澳律師執業孵化站、「3+N」仲裁庭審模式等多項制度機制。下一步，南沙將進一步深化與香港法律界交流合作，大力引進香港法律服務機構、法律人才，推進兩地法律規則銜接機制對接，不斷深化法律服務的「軟聯通」，全面提升涉外法律服務能級和國際競爭力。

梁振英：關鍵在「規則」和「銜接」

研討交流環節由梁振英主持，他認為，「深化法律規則銜接 打造涉外法治高地」關鍵在「規則」和「銜接」。他解釋，香港具備世界普遍認同及完善的法律制度、有公信力的律師體系，要在《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出的「深化律師制度改革」中發揮積極作用。南沙要以推進兩地法律規則銜接機制對接為契機，進一步全面深化改革，推動法律服務業進一步開放，打造涉外法治高地。

及後諮委會港方委員林新強，港方嘉賓鄭宗漢、麥家榮、李綺華、藍嘉妍等與諮委會法律及爭議解決服務專項組內地成員單位代表、高校專家分別在各自的專業領域，結合南沙實際情況，圍繞如何充分利用粵港合作平台加強涉外法治建設、香港和內地在民事訴訟財產保全制度上的差異和協同、粵港澳跨境勞動爭議法律適用規則探索等方面進行深入探討和建議。

梁振英總結指出，要從更好統籌國內國際兩個大局、更好統籌發展和安全的高度，深刻認識做好律師涉外法律服務工作的重要性和緊迫性，充分發揮香港的獨特優勢，進一步全面深化律師制度改革，推進法律服務業開放，以打造國際一流律師事務所，加快涉外法治人才培養，提供高水準涉外法律服務。