灣區文化：質的飛躍！全球微粵曲大賽第六屆演唱賽廣東賽區初賽

事後評委、嘉賓和觀眾們不約而同表示,無論報名人數抑或年齡跨度,演唱的形式豐富多彩,整體水準都較往屆大幅提升。是屆選手與往屆選手相比,整體演唱水準更為專業,曲目選取方面,更多選手選擇微粵曲相關獲獎作品。更特別的是,今年的參賽選手,年輕人佔了一半比例,可見微粵曲正煥發着光彩與生機!

Presented by:WAW Creation

全球微粵曲大賽第六屆演唱賽的組委會指,自8月份官方報名啟動,便吸引了眾多粵曲愛好者,僅一個多月,已收到逾千份報名申請,組委會認真聽取了各位選手提交的音訊作品,從中擇優選擇了119位選手,參賽曲目合計105首。

參與當日海選現場的選手們紛紛表示,能參加全球微粵曲大賽,心情既緊張又激動。

參賽年齡從四五歲至七十多歲

今次參賽選手年齡從四五歲至七十多歲,有天真爛漫的孩提之童,也有初出茅廬的年輕新秀,還有經驗豐富的中年高手,以至風采依舊的資深老將。現場除了大部分以粵語母語的廣東本地選手,還有一些非粵語地區的,來自五湖四海的選手。

同時,現場還有外籍家庭前來觀看選手們的演唱,他們也陶醉於微粵曲的魅力中。其中科林與妻兒一同在廣州生活,是廣州大學的美籍外教。他在接受採訪時表示,「粵語和音樂戲曲的結合讓我覺得十分美妙……我非常喜歡微粵曲這種獨特的歌唱風格,以後我要帶小朋友更多地了解嶺南的文化。」

科林的兩位小孩亦非常喜歡聽微粵曲,5歲的小妹妹Winifred Fuller更特意穿了漢服來參加活動,她用英語和記者說:「I want to see the singer to sing the song(我想去聽他們唱歌)」。

青少年組露鋒芒

賽事分為青少年、成年及專業組,大獲好評。其中青少年組在舞台上的表現為比賽注入了新生的活力,為現場觀眾帶來了新驚喜!雖然年齡小,但他們的整體水準被評委們高度讚揚,認為讓人「耳目一新」,微粵曲「後繼有人」、「音準和落點都很優秀」。

成年組展魅力

成年組則是將粵曲的濃厚興趣轉化為舞台上的成熟魅力,他們深刻了解微粵曲背後的故事與內涵,並將這份對微粵曲的熱愛以及其所表達的情感深刻地傳達給評委和觀眾,展現了微粵曲藝術的成熟魅力。

有一位來自佛山的醒獅少年便指:「醒獅是佛山的非遺瑰寶,是廣東精神的表現,剛好我們微粵曲裏面有一首『嶺南醒獅』,醒獅原本是有一些節奏的,粵曲也有自己的節奏,我要根據粵曲節奏去編排一下醒獅的節奏,這是一項創新和挑戰。」

專業組顯深度

專業組可以說是本場微粵曲藝術的高水準擔當。他們的表演被評為精准而專業,無論是聲腔運用還是舞台的表現力,為聽眾帶來一場視覺聽覺的雙重盛宴。而這不僅是他們技藝的比拼,更是他們對粵曲藝術理解和創新能力的較量。

有一組夫妻檔選手表示:「我們有很大的信心衝到決賽,是對自己實力的自信和彼此的信任。」

亦有兩位女生組合「CP」:「我們都是音樂學院的學生……希望粵曲融入更多新的元素,守正創新。」

評委的話

是次比賽的評委陣容強大,都是粵劇曲藝界耳熟能詳的名字,包括有國家一級演員、著名曲藝演唱家何萍;國家一級演員、中國戲劇梅花獎得主曾慧;國家一級演員、著名粵劇文武生郭建華;國家一級演員、著名曲藝演唱家廖綺;國家一級演員、著名粵劇文武生玉龍。

對於參賽選手,他們強調:

「今天的比賽就讓我們耳目一新,很多選手都表現得很好。」

「在選曲方面,更多的選手選擇了前幾屆微粵曲大賽創作賽的優秀作品,這個是微粵曲獲得大家認可的見證。」

「今年的比賽還設置了專業組,實現了一個質的飛躍,希望以後能夠有更多的外國選手來參加微粵曲大賽,希望微粵曲大賽能夠成為一個文化系統和令人認可的品牌。」

目前比賽結果正在由評委們進行緊張而細緻的評定中。

全球微粵曲大賽第六屆演唱賽

組織機構

指導單位:廣東省文學藝術界聯合會、廣東廣播電視台

主辦:南方生活廣播、廣州市振興粵劇基金會、胡智榮文化基金會、珠江經濟台、廣東省曲藝家協會、廣東省流行音樂協會、香港電台第五台、明報、澳門廣播電視股份有限公司

聯合主辦:紅線女藝術中心、香港日興文化發展促進會、香港愛心傳送、香港粵劇演員會、中國戲劇曲藝家澳門聯誼會

協辦:廣東省各地市曲協、中國曲藝家協會香港會員分會、粵劇藝術博物館、美西八和會館、香港《戲曲之旅》、香港戲曲促進會

支援單位:中國文學藝術界聯合會香港會員總會、澳門文化界聯合總會、中國曲藝家協會香港會員分會