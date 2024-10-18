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樓市止跌回穩 轉角信號明顯

【Presented by：WAW Creation】自中央政府在九月底公布一系列組合拳以來，全方位提振經濟，帶動市場信心，加上政府直接表明要內地房地產「止跌回穩」，一應出台政策及相關方面的表態，為內地低迷樓市注入動力。

美聯中國珠海、中山、江門、香港大灣區總部董事總經理林世昌指出，受利好消息帶動，大灣區廣州、深圳、佛山等一二線城市受惠政策，成交量做好。其中，珠海、中山、江門等地，10月首個星期（10月1至7日）成交宗數回彈迅速。「灣區起動及轉角市信號已經出現，樓價明顯急劇上升。」按現時勢頭，他更估計明年樓價升幅可達5-10%。

【Presented by：WAW Creation

 

得到政府政策支持，內地樓市成量交迅速回彈。林世昌引述市場參考信息指，珠海9月份一手成交量為953宗，10月份首個星期（10月1-7日）已達1,410宗。中山9月份一手成交量為1,235宗，10月首個星期有1,065宗。佛山9月份一手成交量為2,905宗，10月首個星期有2,000宗。

 

料第四季「量升價穩」明年升幅或5-10%

他解釋，中山受惠深中通道的基建優勢，吸引很多香港及深圳人到訪中山。相關城市即使人口不及深圳或佛山，但因為基建及交通便利，樓市也即時受惠。此外，政策有利地產市場，吸引當地人入市。

林世昌還透露，近日售樓處人流及睇樓量急升，有發展商在最近數個星期已成交數百套單位。

「10月首個星期已接近9月全月數字，以現在上升勢頭，10月單月成交量有望破全年新高。」林世昌坦言，政策出台前，整體市場對房地產信心不足，成交量不多，樓價在低位爭持，缺乏上升動力。但在放寬限購政策及推出組合拳後，已見樓價有穩定上升的動力，相信第四季可達到「量升價穩」，只要成交保持樂觀，不排除11月中樓價有望「抽升」，達到「量升價升」的階段。

展望明年樓市，林世昌表示，「看不到現時放寬政策會突然收緊，以現在成交勢頭，相信可繼續向好延續至2025年，整體樓市成交量以及樓價可穩步上升，估計明年樓價可由現時低位上升5-10%。」

樓盤優惠或會減少

市場氣氛向好，樓價有機會出現調整。林世昌表示，始終在一至九月，發展商的業績不太理想，相信發展商會積極面對市場，趁此機會盡量賣樓套現。而現時大部分項目都是以原有優惠價繼續成交，有發展商甚至指明優惠期只限國慶，不排除月中後，優惠會陸續減少。他認為，以現時樓市狀況，發展商繼續給予優惠已是很好條件，可趁發展商未取消折扣優惠，及早決定入手。

低利率降置業成本

利率是樓市升跌重要因素之一。利率下調可減輕市民供樓負擔，吸引市民入市。林世昌透露，現時深圳物業首期由三成減至兩成，廣州物業首期由兩成減至一成半。甚至第二套房被視作第一套房，仍可享有一成半至兩成首期。

他續稱，內地多家銀行已發布對存量個人房貸利率進行統一調整至LPR-30BP，10月25日生效。而現時廣州及珠海等城市的首套房貸利率為3.15%，深圳為3.4%。可見內地正通過低利率降底置業成本，支持樓市發展。

 

 

揀盤之選——基建配套

內地樓市起動，成交量迅速上升。林世昌指，現時市場上有較多樓盤選擇，發展商會以審慎樂觀態度面對市場，競爭仍然激烈。由於樓盤數量及優質位置的項目選擇多，買家對樓價會比較敏感，優質核心地段或交樓質素高的樓盤可略勝一籌。他更認為一些配套成熟，擁有綜合購物中心、地鐵概念的樓盤可「看高一線」。對於交樓信心方面，一些短樓花及準現樓項目仍是市民首選。

城市選擇方面，他指深圳及廣州一線城市樓價較貴，市區樓入場費動輒六七百萬元人民幣，但在珠海、佛山及中山，約兩百萬元人民幣已可找到不錯的市區樓盤。這些地區仍然受惠深中通道，加上南中高速萬頃沙支線也即將通車，作為深中通道其中一個接駁位，日後可經廣州南沙到中山，再到江門，這些城市都可受惠於交通基建發展，增加市場吸引力。

 

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更新時間:2024-10-19 05:41
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