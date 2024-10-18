灣區速遞：碧桂園10月管理會議：擁抱變化、穿越周期

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楊惠妍又指，政府擴大白名單覆蓋範圍，協調解決房地產融資中存在的困難和問題，對企業增加流動性、推進按期保質交房是強大的助力。在比較短的時間內，白名單政策已經開始顯現效果。對比9月13日，10月10日公司進入白名單項目增加約12.8%，新增到賬貸款增加約260%，延展資金增加62.8%。對於公司已經進入白名單的項目，莫斌要求各區域要積極與地方政府、金融機構合作，爭取投放力度到位，助力項目正常經營、更好完成保交房工作；尚未進入白名單的項目，不要因為之前沒有進入而產生畏難情緒。

深圳升級 都市核心區再擴容

資料顯示，《深圳市國土空間總體規劃（2021—2035年）》已獲國務院正式批復。《規劃》是國土空間規劃體系改革後深圳首部總體規劃。《規劃》明確了深圳的城市性質和核心功能定位，深圳是經濟特區、國家創新型城市、現代海洋城市、國際性綜合交通樞紐城市，核心功能定位是發揮全國性經濟中心、全國先進製造業基地、對外開放門戶、國際科技創新中心重要承載地等功能。《規劃》的主要內容涵蓋九個方面。其中，在加強區域協同、發揮灣區核心引擎功能方面，強調攜手共建粵港澳世界級一流灣區、加快建設深圳都市圈、高標準建設深汕特別合作區；在優化城市空間格局方面，提出構建「一核多心網路化」城市空間格局，推動都市核心區擴容提質，佈局差異化發展的12個城市功能中心和12個城市功能節點。

《規劃》提出深圳各階段的目標願景為：到2025年，建成具有全球影響力的經濟中心城市和現代化國際大都市。到2035年，建成具有全球影響力的創新創業創意之都和全民共用的和美宜居幸福家園，成為現代化強國的城市範例。到2050年，將以更加昂揚的姿態屹立於世界先進城市之林，成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標杆城市。

（資料：粵港澳大灣區速遞）

「灣區夢成真」行程設計比賽啟動

粵港澳大灣區發展辦公室和教育局合辦「學生內地交流計劃『灣區夢成真』行程設計比賽」，讓中學生以大灣區城市為目的地，設計內地交流的行程，從而鼓勵學生透過資料搜集，從不同角度深入了解大灣區，發掘大灣區的歷史文化底蘊、人文生活特色、創科發展機遇等，以拓闊參賽同學的視野，培養家國情懷。比賽獲獎者將獲全額資助參加交流。

比賽啟動禮暨簡介會於10月14日舉行，是慶祝「薪火相傳」國民教育活動系列平台成立15周年的活動之一。教育局副局長施俊輝、粵港澳大灣區發展專員陳潔玲、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部二級巡視員張國來等嘉賓主禮，約400位師生及嘉賓出席。

參加比賽的中學生須以校隊方式撰寫計畫書，以尋根之旅/飲水思源、創新/航太科技、非物質文化遺產等為主題，設計一天至三天的大灣區城市學生交流行程。大會將以冠軍隊伍的行程作藍本舉辦「獲獎團」，並全額資助各獲獎隊伍師生參與行程。遞交參賽作品截止日期為12月20日。

（資料：粵港澳大灣區速遞）

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