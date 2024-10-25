連線大中華：探索未來之城——雄安

活動行程安排包括前往雄安新區啟動區重點項目建設現場、燕南堤、容西養老驛站、定安公交站等地，以感受雄安這個未來之城的生機與活力。

Presented by：WAW Creation

參與活動的媒體包括鳳凰衛視、鳳凰網、鳳凰週刊、蓮花衛視、香港大公文匯、明報、香港商報、香港01、羊城晚報、廣東廣播電視台、南方都市報、新快報、21世紀經濟報道、資訊時報、珠海廣播電視台等。

雄安新區黨工委委員、宣傳網信局局長邊建國在活動致辭時特別指出：雄安是飽含中華氣質的現代之城、是生態宜人的華北水城、是聰明智慧的數位之城、是要素齊全的創新之城、是處處精品的品質之城、是全齡友好的幸福之城，更是一座充滿激情的夢想之城。

他進一步表示，雄安彙聚了一批有夢想、有朝氣的奮鬥者、建設者，從優秀的規劃師、建築師到平凡的社區工作者，來自五湖四海的他們，秉持「一件事、一群人、一條心、一起拼、一定贏」，以風雨無阻、日夜兼程，敢字當頭、幹字托底的作風，踐行「政治過硬、改革意識強、能力水準高、敢闖敢幹、清正廉潔」的工作要求，為雄安的建設發展添磚加瓦，凝聚起新時代的雄安精神，呈現著新時代改革開放開拓者的精神群像。

探索人口經濟密集地區優化開發新模式

雄安新區地處北京、天津、保定腹地，距離北京、天津均為105公里，距北京大興國際機場55公里，區位優勢明顯、交通便捷通暢、地質條件穩定，生態環境優良、資源環境承載能力較強，規劃面積1770平方公里，其中起步區規劃面積198平方公里，啟動區規劃面積38平方公里。

雄安新區是北京非首都功能疏解集中承載地，與北京城市副中心形成北京發展新的兩翼，共同承擔起解決北京「大城市病」的歷史重任，探索人口經濟密集地區優化開發新模式。按照規劃目標，2035年的雄安新區將基本建成綠色低碳、開放創新、資訊智慧、宜居宜業、具有較強競爭力和影響力、人與自然和諧共生的高水準社會主義現代化城市。

經過2021年「拉框架」，2022年「顯雛形」，2023年「展五新」，2024年「聚要素」，「十四五」末實現「上台階」的工作步驟，雄安將著力實施「八個聚焦、八個聚力」工作舉措，奮力攻堅啟動區「主戰場」。目前，383個重點項目累計完成投資7,739億元，開發面積覆蓋190平方公里，總建築面積達4,521萬平方米，4,251棟樓宇拔地而起。環城市周邊道路框架、內部骨幹路網、生態廊道、水系構成的城市建設「四大體系」基本形成。城市綜合功能、公共服務功能、商業服務功能以一流標準加快配置，集中疏解承接區域、支撐服務疏解產業配套區域、安置居住服務區域三個層面片區融合發展、互相促進，形態開發、功能開發、平台開發三大開發同步推進，綜合承載、要素集聚、自我發展三個能力不斷增強，從「一塊地」繪就「一張圖」變為「一座城」，「五新」目標可觸可感可及，一座現代化城市正蓬勃發展。

打造「雄安服務品牌」

啟動區綜合服務中心位於海岳大街北側、京雄高速出口西側，京雄高速出口西側，地理位置優越，交通便利。總用地面積約7,000平方米，建築面積約3.300平方米。

中心的設計遵循中西合璧、以中為主、古今交融的原則，以漢唐風韻來呈現現代建築的獨特美感，布局上採用北方四合院形制，整體中正大氣。

雄安新區啟動區綜合服務中心是新區向外界展示啟動區的重要門戶，主要用於展示啟動區規劃建設和建築風貌設計成果。其主要功能包括規劃展示、商務洽談、會議接待、政務服務等，服務於承接北京非首都功能疏解相關事宜。具體來說，該中心將為雄安新區疏解對象提供「一站式」綜合服務，通過進一步簡化手續、精簡環節，持續優化營商環境，打造「雄安服務品牌」。

東西軸線項目 高鐵市政一體化

雄安新區東西軸線項目是雄安新區起步區的交通廊道、景觀廊道和功能廊道，包括雄忻高鐵及市政配套兩部分，前者是「八縱八橫」中京昆通道的重要組成部分，市政配套工程是新區重要基礎設施，建成後將提升雄安新區對外和對內交通服務，促進實現京津冀一體化戰略目標。

東西軸線全長約24.838公里，東起白溝引河東側，西至萍河西側，橫穿整個起步區。東西軸線從整個新區起步區地下穿城而過，上方鋪設雄安城際站、小里站、金融島站三座綜合交通樞紐。其中雄安城際站、小里站是高鐵站，金融島站是一座比較大的地鐵換乘站，未來將是新區金融島片區的核心交通節點。

東西軸線項目包括高鐵、市政、房建、園林景觀、橋樑、水系等18大類建設內容。目前，項目土方開挖累計完成2,300餘萬平方米，現場施工人數1萬2千餘人，機械設備1,200餘，晝夜不停全力推進項目建設。

東西軸線是雄安新區「一方城、兩軸線、五組團」城市整體風貌骨架的重要構成，建成後將有力提升新區交通服務能力，引領城市高品質發展，加快打造北京非首都功能疏解集中承載地，構建出綠色為底、功能多元、錯落有致、風貌協調、活力創新的新區標誌性空間。