市場信息：匠心築夢 啟育未來

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越秀教育旗下悅美樂托育中心開園

悅美樂托育中心積極參與廣州市托育示範城市建設，作為廣州市首家托育綜合服務示範中心，承接天河區托育綜合服務中心普惠托育及協助督導服務。悅美樂托育園的開業，是越秀教育打造「全齡友好」社區教育配套服務的重要一環，也是越秀地產踐行社會責任，彰顯國企擔當的重要舉措，亦示範了如何加強普惠育幼服務體系建設，發揮企業辦托、社區嵌入式托育等多管道增加托育服務。

悅美樂托育中心位於珠江新城核心地段，鄰近星匯園社區，步行約5分鐘可達珠江新城地鐵站。園所獨立，環境優美，設施完善，功能齊全，全園開設乳兒班、托小班、托大班、混齡班等6個托班，共100個托位。

園所擁有一支專業而富有愛心的師資團隊，具備豐富的幼兒教學經驗與國家認證的資格證書。教師們注重孩子的個性發展，以充滿關愛的態度、細心的教導方式，讓孩子在愉悅的環境中茁壯成長。

助力孩子快樂自信健康成長

園所以中國優秀傳統文化為根基，將日常生活、感官探索、自然養育、美育貫穿于嬰幼兒一日養育照護活動中。堅持秉承「崇尚美好、遵循自然、快樂成長」的辦園宗旨，秉承「悅享自然，寓美于樂」的養育理念，助力孩子陽光、快樂、自信、健康成長。

當日活動現場，廣州市衛健委副主任周端華，廣州市總工會女職工部部長黎婉翎，天河區衛生健康局黨組書記、局長唐德成，廣州市婦女兒童醫療中心副院長堯良清，天河區婦聯主席蔡進，天河區冼村街道副主任龍訊平，冼村派出所所長黃創文，廣州市婦女兒童醫療中心兒保部主任胡豔，廣州市婦女兒童發展中心、廣州市家庭教育指導中心副主任陳閩茜，廣州市婦女兒童發展中心、廣州市家庭教育指導中心兒童部部長黃英傑，以及越秀地產聯席總經理朱輝松，越秀地產工會主席、教育事業部總經理陳志飛出席活動。共同參與開園儀式的還有來自市總工會、天河區衛健局、天河區婦聯、冼村社區街道、廣州市嬰幼兒托育照護協會、托育行業的領導、專家及媒體朋友，共同見證這一重要時刻。

在開園儀式上，廣州市衛健委副主任周端華，天河區衛生健康局局長唐德成，廣州市婦女兒童醫療中心副院長堯良清，越秀地產教育事業部總經理助理邱金鴿分別致辭，祝賀悅美樂托育中心正式開園，並對其未來發展提出建議和祝願。隨後，由廣州市婦女兒童醫療中心兒童保健部副部長（主持全面工作）胡豔向悅美樂托育中心授牌，授予悅美樂托育中心兒童健康科普基地示範點、家庭科學養育示範基地、廣州市智慧托育園示範基地稱號。

開園儀式後，一眾嘉賓參觀托育中心，現場還組織面向家長的《超級成長官托育主題研討會——醫育結合，從早期發展到科學照護》，共同探討醫育融合發展方向與科學照護方法，幫助家長解決0-3歲階段兒童成長問題。