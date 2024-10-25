市場信息：匠心築夢 啟育未來

【Presented by：WAW Creation】廣州市首家「智醫育養」托育服務中心——越秀教育旗下悅美樂托育中心已於日前揭幕，悅美樂托育中心由越秀地產旗下越秀教育集團和廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心合作共建。
Presented by：WAW Creation
悅美樂托育中心積極參與廣州市托育示範城市建設，作為廣州市首家托育綜合服務示範中心，承接天河區托育綜合服務中心普惠托育及協助督導服務。悅美樂托育園的開業，是越秀教育打造「全齡友好」社區教育配套服務的重要一環，也是越秀地產踐行社會責任，彰顯國企擔當的重要舉措，亦示範了如何加強普惠育幼服務體系建設，發揮企業辦托、社區嵌入式托育等多管道增加托育服務。
悅美樂托育中心位於珠江新城核心地段，鄰近星匯園社區，步行約5分鐘可達珠江新城地鐵站。園所獨立，環境優美，設施完善，功能齊全，全園開設乳兒班、托小班、托大班、混齡班等6個托班，共100個托位。
園所擁有一支專業而富有愛心的師資團隊，具備豐富的幼兒教學經驗與國家認證的資格證書。教師們注重孩子的個性發展，以充滿關愛的態度、細心的教導方式，讓孩子在愉悅的環境中茁壯成長。
園所以中國優秀傳統文化為根基，將日常生活、感官探索、自然養育、美育貫穿于嬰幼兒一日養育照護活動中。堅持秉承「崇尚美好、遵循自然、快樂成長」的辦園宗旨，秉承「悅享自然，寓美于樂」的養育理念，助力孩子陽光、快樂、自信、健康成長。
當日活動現場，廣州市衛健委副主任周端華，廣州市總工會女職工部部長黎婉翎，天河區衛生健康局黨組書記、局長唐德成，廣州市婦女兒童醫療中心副院長堯良清，天河區婦聯主席蔡進，天河區冼村街道副主任龍訊平，冼村派出所所長黃創文，廣州市婦女兒童醫療中心兒保部主任胡豔，廣州市婦女兒童發展中心、廣州市家庭教育指導中心副主任陳閩茜，廣州市婦女兒童發展中心、廣州市家庭教育指導中心兒童部部長黃英傑，以及越秀地產聯席總經理朱輝松，越秀地產工會主席、教育事業部總經理陳志飛出席活動。共同參與開園儀式的還有來自市總工會、天河區衛健局、天河區婦聯、冼村社區街道、廣州市嬰幼兒托育照護協會、托育行業的領導、專家及媒體朋友，共同見證這一重要時刻。
在開園儀式上，廣州市衛健委副主任周端華，天河區衛生健康局局長唐德成，廣州市婦女兒童醫療中心副院長堯良清，越秀地產教育事業部總經理助理邱金鴿分別致辭，祝賀悅美樂托育中心正式開園，並對其未來發展提出建議和祝願。隨後，由廣州市婦女兒童醫療中心兒童保健部副部長（主持全面工作）胡豔向悅美樂托育中心授牌，授予悅美樂托育中心兒童健康科普基地示範點、家庭科學養育示範基地、廣州市智慧托育園示範基地稱號。
開園儀式後，一眾嘉賓參觀托育中心，現場還組織面向家長的《超級成長官托育主題研討會——醫育結合，從早期發展到科學照護》，共同探討醫育融合發展方向與科學照護方法，幫助家長解決0-3歲階段兒童成長問題。
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