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深圳內望 ：「四消、四降、兩增」組合拳下的樓市走勢

【Presented by：WAW Creation】近日政府多個部門召開新聞發布會，促進房地產平穩健康發展情況。從發布會內容來看，可以說是將過去一段時間針對房地產的救市政策，來一個全面的總結，說清楚這段時間的政策內容，以及各部門如何分工協怍。

歸納總結，是「四個取消、四個降低、兩個增加」。

Presented by：WAW Creation

 

增加房產市場流動性

四個取消，針對是之前的調控行政手段進行鬆綁，限購的取消，釋放壓抑的需求，限售的取消，增加房產市場流動性，限價的取消，讓房產價格可以真實反映出來，豪宅與普宅區別對待取消，意味放生豪宅，不再針對豪宅特別打壓。

四個降低，主要是金融手段，降首付比例到15%，買房門檻愈低，有能力買房的客戶量就愈多。降低房貸還款利率，減輕每個月供款壓力，促進買房的動力。

兩個增加，首先是支持房企保交樓，改善經營情況，開發商作為房地產市場的骨幹，保開發商才能保市場。另外，增加房票政策，通過舊改補償房票的方式，製造出比剛需還剛的需求。

 

救市十式 拉開新周期序幕

救市十式，整套組合拳，面面俱到，滴水不漏。多個部門共同發佈，集合各方力量，威力巨大。組合拳重拳出擊，樓市轉勢是必然的結果，逆市結束，旺市重臨，新的週期拉開序幕！

受政策刺激，全國反應最快，反彈力度最大，關注熱度最高的，必然是深圳了。

今天的深圳，已經不是深圳人的深圳，而是全國人民的深圳。四方八面的客戶湧入深圳買房，造就「日光盤」再現，反映市場發展向好已經很明確。

逆市結束，旺市重臨，已經沒有任何懸念。太陽都出來了，您還認為是黑夜嗎？

 

深圳新房可能只夠賣十個月

深圳新房在售存量大概4.7萬套，之前每個月銷量約2,000套左右，去庫存需要24個月。十月份市場火爆，估計全個月能夠賣7,000套，算下來庫存會減少到40,000套，如果接下來每個月能夠持續暢旺，估計賣4,000套的話，那麼深圳新房只夠賣10個月。新房從賣不出去，一下子變成不夠賣，市場環境發生逆轉。

市場成交量放大之後，房價會有變化嗎？

是會持續下跌？

是會平穩不動？

還是會掉頭上升？

根據施永青的周期理論，在復蘇周期，大家對房價變動，會有以下三個階段的演變。

第一個階段，不相信；大部分人還是認為房價不可能上升。

第二個階段，會相信；因為上升情況已經很普遍及明顯，後知後覺，不得不信。

第三個階段，太迷信；市場非常火爆，一天一個價，買房必賺，深信不疑。

大家且拭目以待！

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更新時間:2024-10-26 01:54
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