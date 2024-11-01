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市場信息：產品配卡通圖案更添趣味

【Presented by：WAW Creation】電子產品是生活的必需品，在選擇產品時，首先要知道自己的需求和用途，然後考慮產品的功能是否

符合所需，例如充電器要輕巧便攜，電池容量足夠應付日常使用，如果產品再加上可愛的卡通造型，功

能和外觀就「滿分」。

【Presented by：WAW Creation

 

 

EVA新世紀福音戰士 3合1 10000mAh超薄數顯無線充電器（M10K）

產品特色

•2輸出：磁吸無線充（15W）/ Type-C（20W PD 3.0）

•支援Qi2無線充規格

•可無線快充iPhone15, AirPods等，支援iOS電量顯示

•不虛標真10000mAh石墨烯負極100%純鈷電池

•LED電量顯示

•N54強力釹磁鐵，150%加強吸力，一啪即充

•102mm完美Fit位，不凸出、不擋鏡頭

•CNC切割鋁合金機身

•附送60W鋁合金Type-C線

•安全認證：CE, FCC, RoHS, IEC62368-1

•安全保護裝置：短路/過充/過放/過熱/過流保護

•尺寸：102 x 68 x 12（mm）

•重量：175g

•售價：HK$388.00

 

 

XPower x 罐頭豬LuLu SD1

 

紅外線自動感應泡沫洗手機

產品特色

‧紅外線感應，0.25秒迅速出泡

•藍紅雙色指示燈，防止操作失誤

•耗能電機，待機持久

•350mL大容量溶液瓶

•附送泡騰片x1

•支援micro USB充電

•安全認證：CE, FCC, RoHS, PSE

•尺寸：10.4 x 7.4 x 18.7（cm）

•重量：290g

•售價：HK$168.00

 

 

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鉑金991.4999.4
美電7.77407.7745
更新時間:2024-11-01 09:52
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