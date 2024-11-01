市場信息：產品配卡通圖案更添趣味

【Presented by：WAW Creation】電子產品是生活的必需品，在選擇產品時，首先要知道自己的需求和用途，然後考慮產品的功能是否
符合所需，例如充電器要輕巧便攜，電池容量足夠應付日常使用，如果產品再加上可愛的卡通造型，功
【Presented by：WAW Creation】
•2輸出：磁吸無線充（15W）/ Type-C（20W PD 3.0）
•可無線快充iPhone15, AirPods等，支援iOS電量顯示
•不虛標真10000mAh石墨烯負極100%純鈷電池
•N54強力釹磁鐵，150%加強吸力，一啪即充
•102mm完美Fit位，不凸出、不擋鏡頭
•附送60W鋁合金Type-C線
•安全認證：CE, FCC, RoHS, IEC62368-1
•安全保護裝置：短路/過充/過放/過熱/過流保護
•尺寸：102 x 68 x 12（mm）
•安全認證：CE, FCC, RoHS, PSE
•尺寸：10.4 x 7.4 x 18.7（cm）
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|2748.6
|2749.1
|港金
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|倫敦銀
|32.700
|32.740
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|1122.5
|鉑金
|991.4
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|美電
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