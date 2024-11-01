灣區文化：全球微粵曲大賽2024 香港賽區決賽周日舉行 兩組別18人競逐廣州總決賽6張入埸券

【Presented by：WAW Creation】第六屆全球微粵曲大賽2024香港賽區選拔賽準決賽，已於10月27日進行，共有35人參與競逐。當日大會評判團包括資深粵曲界人士趙汝炘、呂洪廣、文劍斐及黃綺雯，經過評審們嚴謹的統一計分，評選出青少年組8名及成年組10名參賽者，進入本周日（11月3日）在香港電台舉行的決賽。
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在決賽當日，獲得金、銀、銅獎者，將代表香港賽區，於12月15日出席參加廣州主辦單位舉行的「全球微粵曲大賽第六屆演唱賽」總決賽及頒獎典禮。
自「全球微粵曲大賽」於2019年11月30日舉辦第五屆演唱賽總決賽至今，已相隔四年多。主辦單位相信，「唱響粵韻新活力——全球微粵曲大賽第六屆演唱賽」將再掀傳播嶺南文化新熱潮，更會秉承「以曲會友、聯四海知音，交流技藝、承傳統文化」這一大賽宗旨，以粵劇曲藝為紐帶，傳承和弘揚中華優秀傳統文化，推動嶺南文化的交流和發展。
青少年組：宗樂瑤、鄧澄、林思辰、王雨祺、鄭宇亨、蕭晞橦、黃韻嘉、徐梓朗
成年組：杜增祥、李景娥、陳家希、何紹儀、佘嘉樂、許百成、馮淑英、黃綽琪、李軍彥、呂智豐
1. 青少年組（海內組、海外組） 【18歲以下，包括18歲】
2. 成年組（海內組、海外組） 【19歲以上，包括19歲】
總決賽頒獎典禮：暫定2024年12月15日
決賽：11月3日（星期日） 下午13:30–17:00
比賽地址：九龍廣播道30號廣播大廈1號錄音室
支持單位：中國文學藝術界聯合會香港會員總會、中國曲藝家協會香港會員分會、香港粵劇演員會
協辦：香港愛心傳送、香港《戲曲之旅》、香港戲曲促進會
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