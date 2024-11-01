跨境醫療愈趨方便 或助舒緩本港醫療壓力

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本港現時主要由私家醫生及公立普通科門診提供基層醫療，保障弱勢社群及低收入人士得到合適的醫療服務。隨著大灣區融合持續，政府亦按照「優勢互補，互利共贏」的原則，加強與大灣區各內地城市的合作，透過與區內醫療機構合作，照顧在大灣區居住的港人醫療需要，包括可在內地指定醫療機構使用醫療券等。

留意報告是否香港適用

現時在本港進行影像掃描的輪候時間長，據醫院管理局的資料顯示，2022-23年度，使用電腦掃描造影共有538,322人次，第二優先類別的輪候時間中位數為36個星期；使用磁力共振掃描造影共有81,984人次，第二優先類別的輪候時間中位數為34個星期。

由於在公立醫院輪候時間長，私家醫生收費相對高昂，有些病人會選擇到大灣區，尋求收費較低的影像診斷。大灣區醫療集團聯席行政總裁及首席醫療官龔敬樂醫生坦言，部分市民可能難以應付私家醫院的影像診斷服務費用，惟到內地接受診斷，要注意相關報告未必獲本地醫生接納。

龔醫生指，內地大部分醫院設有影像診斷服務，但報告會以簡體中文撰寫，跟香港醫生作出的報告可能有所差異，加上語言不同，有機會出現溝通問題。由於本地家庭醫生收費不高，他建議病人有意到內地進行影像診斷，可先向本地家庭醫生求助，進行相應的病史及健康檢查，衡量所需檢查再到內地接受診斷。

由於在內地接受影像診斷，收費一般較香港低，因此可幫助病人減低醫療費用上的開支。龔醫生透露，以電腦掃描為例，在香港進行電腦掃描的收費大約三千元，內地平均只有三百元左右。惟要有心理準備，香港私家醫療機構，跟內地醫療機構服務質素存在差異。

香港預約內地檢查

隨著香港與內地醫療機構合作愈趨醫密，服務質素愈來愈貼合港人所需。龔醫生表示，部分本港家庭醫生與內地醫療網絡平台有所聯繫，可通過相關家庭醫生進行影像診斷預約，病人只需到內地指定地點進行檢查便可，大約一星期出報告。另外，除了內地的簡體字報告，相關影像數據也可通過合法途徑交給香港醫生作出報告，病人就可用相關報告在本地求診。

跨境轉診有需求

除了在內地進行影像診斷，龔醫生相信，跨境醫療需求也會增加。「現時本港醫療負荷過大，輪候時間太長，最受苦是基層市民。內地會是另一選擇，讓有需要人士可以得到適切治療，減輕香港政府的醫療負擔。市民健康對政府也是好事。」

他透露，現時已有醫生協助病人進行跨境轉診，將病歷轉為中文以便內地醫生跟進，並會繼續了解病人情況。他相信長遠需求會愈來愈大，有更多醫生願意參與。最重要是市民是否願意到內地接受治療。