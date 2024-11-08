深圳內望：旺市重臨數據可喜「日光盤」再現

10月二手房錄得量8,269套，創45個月新高，為2021年2月之後首次突破6,000套。

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新政見效 市場環境逆轉

止跌回穩，一搥定音，樓市組合拳出擊下，樓市出現轉勢的跡象。新政推出後已造就深圳再現多個日光盤，明確反映市場發展向好。目前深圳新房在售存量大概4.7萬套，此前每個月銷量約2,000套左右，按照這個資料去計算，去庫存需要24個月。10月份新房銷售量非常火爆，高達13,300多套的背景下，庫存只剩下3.4萬套。若銷售量接下來能每個月持續暢旺，每月銷量料可以達到4,000套水準，如果再沒有新增供應，餘下的存量新房去化周期，或縮短至8個月。市場環境逆轉，供過於求逆轉為供不應求，料房價將漸修復，止跌回升。

深圳房地產市場，一手及二手房住宅成交量的榮枯線，是在一萬套，當月成交量低於一萬套，屬於市場低迷，高於一萬套，那就算市場火爆。

9月新房成交1,681套，二手房成交3,191套，合共近5,000套，只有正常市況一半，市場相當低迷。10月不負眾望，打破紀錄；新房成交1.3萬套，二手房8千多套，合共近2.2萬套，比榮枯線超220%，成功成為歷史上高位。

止跌回穩是國策

十月份過去了，深圳房地產市場成交量創新高，已經是一個不爭的事實，面對谷底反彈，依然還有很多人懷疑只是偶爾爆發，不願意相信逆市已經結束，旺市強勢重臨。止跌回穩是國策，將會指導各地方按照這個方向落地執行，組織不同的力量，共同努力做到把市況止跌回穩為止。

止跌回穩，很容易會變成止跌回升。首先是成交量止跌，量比價先行，成交量上去，絕對為房價上升開了綠燈，預計低於市價的筍盤以至在售房源陸續被市場消化後，二手房房價將會率先掉頭上升。

新政後深圳樓市短短一周，誕生了兩個日光盤。其中以光明的中建觀玥為例，2,000多批客戶搶200套房，相當於10批客戶才能買到1套，所以首推住宅短短1小時就被搶購一空。沒搶到房的客戶多達1,800批，遠比買到房的客戶多得多。

在取消一系列的限制手段後，房價升跌將回歸到市場運作模式，底層邏輯還是供求關係，多人買就會推高房價，沒人買就會把房價壓低。對於新房來說，開發商的定價策略，主要是考慮銷售速度，想賣快點，儘快出貨，那麼定價就便宜點，反過來想賣慢點，不想以價換量的話，那就自然會加價。

日光盤再現市場，讓沒有買到房的客戶更加焦慮，市場上還有很多項目打出房源告急的宣傳，不少戶型被搶購一空的資訊此起彼伏，房空成為近期市場的一個熱門話題。這幾年市場低迷，開發商拿地動力不大，新開發的項目也很少，所以接下來新增的供應絕對有限。另一邊需求，在買漲不跌的羊群心理作用之下，相信想入市買房的客戶恐怕只會愈來愈多，房價將從止跌回穩，發展到穩中有升。