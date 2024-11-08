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灣區速遞：澳門全城躍動11月 大賽車、美食節 盛大展開

【Presented by：WAW Creation】感受澳門，全城躍動。澳門旅遊局推介11月澳門盛事活動，第71屆澳門格蘭披治大賽車將於11月14至17日矚目登場，第24屆澳門美食節亦在11月15日至12月1日盛大舉行，還有「hush! 沙灘音樂會x Yo~ga 瑜伽運動節2024 」，燃點狂歡。

Presented by：WAW Creation

 

第71屆澳門格蘭披治大賽車共有七項精彩賽事上演， 包括澳門路車挑戰賽、大灣區GT 盃（GT4）、澳門路車回歸盃、澳門GT盃-國際汽聯GT世界盃、澳門格蘭披治大賽-國際汽聯FR世界盃、澳門格蘭披治電單車-第五十六屆大賽、澳門東望洋大賽-Kumho國際汽聯TCR世界巡迴賽澳門站。觀眾可在大看台、葡京彎看台、水塘看台觀賞精彩賽事。電話購票熱線（24小時）：2380 5083。

第24屆澳門美食節於11月15日至12月1日，一連17日於西灣湖廣場舉行，預計設有超過140個美食攤位，呈獻眾多本地和國際特色美食，場內還有表演節目和遊戲攤位，以及特別舉辦的「華夏風采漢服比賽」，帶來不一樣的美食盛宴，免費入場。時間為周一至周四下午4時至晚上11時；周五至周日下午3時至晚上12時。

「hush! 沙灘音樂會x Yo~ga 瑜伽運動節2024 」將於11月9日至10日（星期六、日）在黑沙海灘舉行，匯聚多位本地及其他地區的音樂人、雲集30多位亞洲星級健身及瑜伽導師，為入場人士打造一場澳門獨有的大型戶外沙灘音樂運動盛事。今年的音樂會節目涵蓋搖滾、電子、嘻哈、實驗、民謠、爵士等多種音樂風格；瑜伽運動節則包括多項不同強度及種類的項目。現場還設有創意工作坊、市集、裝置藝術等精彩節目。

 

hush! 沙灘音樂會

票價：免費入場

查詢：（853）2836 6866

 

Yo~ga瑜伽運動節

票價：單日票MOP 240；兩日票MOP360

查詢：（853）8802 3833（資訊） /

6387 2288（票務）

 

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更新時間:2024-11-08 10:02
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