全球微粵曲大賽第六屆演唱賽（香港賽區）決賽 6位選手脫穎而出 征戰廣州總決賽

Presented by：WAW Creation

全球微粵曲大賽第六屆演唱賽（香港賽區）決賽競爭激烈，各參賽者在3分鐘獨唱時間內施展混身解數，以出色表現帶來連場精彩演出。比賽邀得粵劇名伶尹飛燕、呂洪廣、文劍斐、香港曲藝界資深名唱家黃綺雯、資深曲藝導師趙汝炘擔任評審，並以參賽者的音準音色、板式節奏、行腔吐字、感情表達、台風儀表作為評分，甄選過程專業及嚴謹。

年輕一代參與傳承粵曲粵劇

香港電台第五台節目總監李仁傑認為，微粵曲大賽對香港粵曲粵劇發展非常重要，他指出，傳統粵曲粵劇需要「兩條腿走路」，一方面要保留其傳統特色和精華，另一方面需以新方法吸引更多年輕觀眾和聽眾，以推動粵曲粵劇傳承。微粵曲中的「微」字，正符合現今世代潮流，將時間和藝術濃縮，可吸引年輕人認識及不抗拒接觸，並成為他們喜歡或愛上粵曲粵劇的契機。「這是微粵曲的魅

力，期望能實現傳承與推廣的目的。」有見今屆微粵曲大賽參加人數多，年齡層廣闊，他對粵曲粵劇發展抱有希望，期望透過香港、廣州、澳門一起推廣，帶來良好交流及觀摩，在互相學習中共同進步。

香港日興文化發展促進會主席何日明表示，全球微粵曲大賽自第二屆開始設有香港賽區，參賽者水平一年比一年好，特別是第四屆代表出戰廣州總決賽的香港參賽者全數獲獎，取得三金一銀二銅佳績，參加者年齡合計低於一百歲，令當地評審感到驚訝。他很高興比賽吸引一眾年輕人參與，今屆報名年齡由4歲至74歲，他更認為粵曲粵劇的「唱做唸打」內涵豐富，衣服頭飾也是藝術，是一項很全面的傳統文化，期望有更多年輕人參與學習。

後繼有人不乏新晉演唱者

粵劇名伶尹飛燕為香港賽區擔任評審，她讚賞參賽者演唱水準好，並認為在比賽中看見「後繼有人」，是值得高興的事。她強調，粵曲是一項很健康及值得後輩參與的文化藝術，這大賽可以讓大眾知道有很多新晉及優秀的演唱者。她特別欣賞有年輕參賽者憑單一曲樂演唱，表現聰明及有膽色，相信將來更是「不了得」。

全球微粵曲大賽第六屆演唱賽（香港賽區）決賽賽果

青少年組

金獎：徐梓朗

銀獎：黃韻嘉

銅獎：鄧澄

優異獎：宗樂瑤、林思辰、王雨祺、鄭宇亨、蕭晞橦

最受歡迎獎：鄧澄

最具潛質獎：林思辰

最具台風獎：徐梓朗

成年組

金獎：黃綽琪

銀獎：陳家希

銅獎：佘嘉樂

優異獎：杜增祥、李景娥、何紹儀、許百成、馮淑英、呂智豐

最受歡迎獎：黃綽琪

最具潛質獎：陳家希

最具台風獎：陳家希

主辦：香港電台第五台、明報

聯合主辦：香港日興文化發展促進會

支持單位：中國文學藝術界聯合會香港會員總會、中國曲藝家協會香港會員分會、香港粵劇演員會

協辦：香港愛心傳送、香港《戲曲之旅》、香港戲曲促進會

廣州總決賽及頒獎典禮

暫定日期：2024年12月15日

暫定地點：廣州粵劇博物館和紅線女藝術中心

時間安排：上午8:00 - 11:00帶妝彩排

下午13:00 - 17:00舉行總決賽

晚上8:00 - 10:00舉行頒獎典禮