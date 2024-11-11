連線大中華：香港鶴山同鄉會舉辦「 世鶴2024 」 中外同鄉匯聚 互訴鄉情 共謀發展

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今屆「鶴山市海外聯誼會」俗稱「世鶴2024 」，已於11月4日至6日一連三日圓滿舉行。今屆活動匯集八百多位各界來賓，包含五百餘位來自香港鶴山同鄉會的會員，及澳門和內地鄉親，更有近三百位海外鶴山僑領及同鄉從世界各地趕來相會。參加者藉此良機圍坐歡聚，互訴鄉情、親情與友情，交流近況，為未來合作尋找機遇。

香港鶴山同鄉會第三十八屆理事長麥炳球提到，「世鶴2024 」既為聯繫鄉誼，亦是慶祝國家成立75周年的好時機，因而特別定為「慶祝中華人民共和國成立75周年暨第八屆鶴山市海外聯誼會晚宴」主題活動，並以國家強調的「一國兩制優勢」理念為主軸。正如香港鶴山同鄉會執行會長呂榮駒提到，同鄉會扎根香港，會做好本份，以盡對國家應有之責；而資深會員吳亮星銀紫荊勳賢出席活動致辭時，重申香港給定位為國際金融中心，需多方面注意，以取得國際認同和接受。同場的致辭嘉賓，鶴山市政協主席陳文則對各鄉親為支持家鄉發展和祖國建設，促進海內外經濟及文化交流，付出巨大努力和貢獻，表示感謝和崇高敬意。

做好「超級聯繫人」角色

香港作為「超級聯繫人」，一直推動中外交流，扮演橋樑角色。政府於2023 施政報告提倡發展「總部經濟」，協助外國企業「引進來」和內地企業「走出去」。香港亦設有「高才通」、「優才計劃」等人才政策，吸引人才留港發展。2023 年5月更公布擴大「人才清單」，涵蓋至九個行業領域的51 項專業工種，為吸引人才帶來正面作用。2024年的施政報告，更優化部份政策。

人才是香港發展的基石，同鄉會亦始終敞開懷抱，歡迎年青人加入，共同推動會務，致力為同鄉會注入活力，成為世界各地鶴山鄉親的堅實橋樑；同時，同鄉會亦期望能成為世界鶴山同鄉的「超級聯繫人」，善用與僑團相聚契機，邀請海外友會各僑領，參與探討各種合作的可能性。這次同鄉會便以人才為主題主辦座談會，為會員講解特區政府的人材政策，以及目前年青人在大灣區的發展案例。

探討人才留港機遇

座談會邀得多位專家學者參與分享─香港浸會大學工商管理學院特邀教授劉佩瓊教授講述主題：如何「發揮一國兩制的制度優勢」，「打造國際高端人才集聚高地」；香港人才服務辦公室副總監歐雪雯講述特區政府的人才政策；鶴山市留學生協會主席呂健全則以協會的案例，闡釋留學生在香港及大灣區的機遇。

此外，座談會的與會者更展開討論，探討人才雙向交流的可能性，以及如何加強各地年青人的交流；還探討同鄉會之間，未來在文化、會務及互惠等方面的合作可能性和方向。大會期望通過專家分享，為推動各地人才交流盡一份力。

雙向流動助力家鄉發展

鶴山位處粵港澳大灣區的珠江西岸，一小時生活圈已涵蓋至廣州、珠海等地，經港珠澳大橋與香港緊密相連。目前，鶴山經濟發展相當良好，設有鶴山工業城，以包括高端裝備製造業、新一代電子信息及智能家電產業、先進材料及前沿新材料產業在內的三大產業作為發展方向。當地還有中歐班列，貨運方面具有明顯的競爭優勢。加以當地政府提供各種優惠政策，積極吸引不同地區的廠家落戶鶴山。

有鑒於此，同鄉會旨在做好橋樑工作，把家鄉的發展故事推向海外；亦把僑團在世界各地的機遇，推介給家鄉。打造雙向流動，做到「走出去，引進來」的目標。

盡心接待來賓

參與「世鶴2024 」的僑領及同鄉人數眾多，為妥善照顧每位到訪嘉賓的需要，同鄉會精心安排了一系列接待服務，包括帶領遊覽天壇大佛、志蓮淨苑等香港的特式地標，並安排美食行程，品嘗港式點心飲茶、中式圍餐盛宴、西式自助晚餐，以體現香港中西文化薈萃，並期望讓每位嘉賓感受到賓至如歸的感覺。

同鄉會簡介

香港鶴山同鄉會於1911年創立，根植香港，擁有逾百年歷史。同鄉會以聯絡感情、交換知識、謀邑人之福利、策慈善之推行為己任，並於1969年開辦鶴山學校，作育英才。同時，同鄉會熱心家鄉建設，為鶴山捐建了醫院、學校，為改變家鄉面貌，改善鄉親生活水平，不遺餘力。同鄉會歡迎鶴山籍同鄉加入，為香港及鶴山貢獻一分力。

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