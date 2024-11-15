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灣區速遞：越秀地產獲2024年度「上市公司年度大獎」

【Presented by：WAW Creation】由香港股票分析師協會主辦的「上市公司年度大獎2024 」頒獎典禮日前在香港君悅酒店舉行，越秀地產憑藉其穩健扎實的業績表現及投資價值，獲得2024年度「上市公司年度大獎」。香港股票分析師協會是行業十大商會之一，吸納超百位專業分析師會員。所舉辦的「上市公司年度大獎」頒獎典禮已踏入第13屆。

Presented by：WAW Creation

 

在2024年，越秀地產以「攻堅克難穩業績，精益管理提能力」作為年度工作主題，積極應對市場的變化，採取有效的措施，各項主要經營指標保持基本平穩。2024年上半年實現營業收入約為353.4億元（人民幣，下同），同比上升10.1%。連續8年維持40%派息比率。

在2024年10月，越秀地產實現合同銷售（連同合營公司專案的合同銷售）金額約為133.61億元，同比上升約46.8%，實現合同銷售面積約為46.99萬平方米，同比上升約37.5%。此外，2024年1月至10月，越秀地產累計合同銷售金額約910.03億元，累計合同銷售面積約為309.80萬平方米。根據克而瑞的統計，截至2024年10月，越秀地產全口徑合約銷售額在行業中排名第9位，市場地位持續提升。

越秀地產保持財務資金穩健安全，截至2024年6月30日，剔除預收款的資產負債率、淨借貸比率和現金短債比率分別為68.3%、58.6%和1.53倍，「三道紅線」指標維持「綠檔」達標，財務指標健康安全。

平均融資成本同比進一步下降，2024年上半年加權平均借貸年利率同比下降41個基點至3.57%，期末平均借貸成本進一步下降至3.47%，融資成本在行業中處於領先地位。

越秀地產表示，將繼續秉持「成就美好生活」的企業使命，以「精益管理」和「新能力、新機制和新文化」的建設為發展的內在驅動力，致力於打造「四好企業」，在行業新環境和新發展模式下繼續走高品質可持續發展之路，推動公司業績持續穩健增長，不斷為股東創造更多價值。 

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更新時間:2024-11-15 10:08
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