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市場信息：永輝超市「學習胖東來」 首家調改店亮相卓悅匯

【Presented by：WAW Creation】為了適應市場變化，永輝超市在今年以來主動向優秀同行學習，積極轉型， 從用戶體驗出發， 以商品、場景、服務為切入點，不斷強化原有生鮮供應鏈優勢的同時，深耕商品品質和服務。在11月8日，永輝超市廣東省內首家「學習胖東來」自主調改門店——卓悅匯購物中心店，便以嶄新面貌開門迎客。

Presented by：WAW Creation

 

據了解，永輝卓悅匯店服務客群多為周邊寫字樓白領職工、年輕家庭群體以及近年熱衷北上購物消費的港澳人士。因此本次自主調改重點，便是針對主要客群需求以及門店自身存在的不足，從商品結構、品質價格、佈局環境及客戶服務等方面進行全面調整。

 

形象煥然一新新品琳琅滿目

煥然一新的永輝卓悅匯店，門店形象的巨大變化，體現在視野通透的佈局陳列，從顏色搭配、堆疊排列等方面都更具美感；溫暖柔和的射燈聚焦商品，場內明暗錯落，整體氛圍更顯年輕清新，層次感拉滿。此外，超市亦大幅拓寬賣場通道，取消了強制動線，不再以大堆頭和高貨架的陳列引導或限制顧客購物動線。收銀線位置也重新進行調整，增加了自助收銀機，給予顧客更多的便捷和最大的自由。

同時，永輝供應鏈亦重新梳理了商品結構，圍繞主要客群的消費偏好對商品進行了調整，規劃後門店的商品共性率接近胖東來門店的80%。除保障基本的民生需求及顧客認可度高的商品被繼續保留以外，對八千多支原有商品進行下架，淘汰率高達70%。更新優化後單品約共9,800支，其中新引入單品近5,000支，新增率接近60%，進口商品佔比由原來的7%提升到21.3%。新品主打品質、健康、新潮，並引入了二十多支胖東來自有爆款商品，其中包括呼聲很高的DL寶豐自由愛白酒、DL海產小食、DL燕麥脆、DL洗衣液以及DL網紅啤酒，品類涵蓋休閒食品、食用油品、家居洗護用品及暢銷讀物等，開業期間將在此店作限量供應。此外，永輝亦對商品價格做了整體優化，以優質優價為核心理念，去除了行銷雜費，不做高低價促銷，以提供長期穩定的合理價格。 

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更新時間:2024-11-15 10:08
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