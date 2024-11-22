市場信息：「 充美好 」超級充電站正式啟用

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華潤燃氣與華潤隆地聯合推出

發布會於11月19日舉行，華潤燃氣董事會主席楊平和華潤隆地董事長張偉相繼發言，共同強調華潤「立足香港、服務香港」的決心，並將依託自身行業領先的技術及豐富的在地資源，攜手各方合作夥伴，共贏互惠。「充美好」平台將全力支持特區政府發布的《香港氣候行動藍圖2050》，助力達到「零碳排放‧綠色宜居‧持續發展」的願景，為香港市民提供綠色節能環保便捷的供能服務。

同時，當日充美好能源服务有限公司亦分別與冠君產業信託、香港中旅汽車服務有限公司、城巴有限公司、麗新發展有限公司、新世界發展有限公司、信和集團、宏安地產有限公司、香港華為國際有限公司等八家合作夥伴現場簽署了戰略合作備忘錄，表達了對合作項目未來發展的信心及支持。

實現1秒1公里「超充」

針對政府推行的減碳策略需求，「充美好」採用華為歐標全液冷方案的超充前沿技術，集運行噪音低、充電槍線輕、充電功率高三大核心優勢於一身，將為香港電動車充電市場帶來革命性的變革。超充站可以實現瞬充秒達，主機最大輸出功率達500KW，對於80KWH的電池容量，從20%充至80%最快僅需7.2分鐘，實現1秒1公里。此外，全液冷技術有效解決溫度過高問題確保電池安全性，實現高效節能，具有易擴容、能耗低、周轉快的特點。

「充美好」表示，將進一步推進本港電動車充電、屋頂光伏、節能建築管理及服務等領域的開發。提升香港物業品質及停車場運營效率，降低業主用能成本和開發綜合能源項目的投資、建設、運營服務以及節能改造服務。

是次「充美好」品牌發布會邀請到立法會議員、立法會環境事務委員會成員陳克勤、環境保護署助理署長區詩敏、機電工程署助理署長王磊、麗新發展主席林建岳、鷹君集團主席羅嘉瑞、宏安集團主席鄧清河、新世界發展行政總裁馬紹祥、中旅集團副總經理劉昆、城巴有限公司主席張堃、華潤集團董事長王祥明等出席。