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市場快遞：「車充」「枱充」有得揀

【Presented by：WAW Creation】隨著生活中的電子配件愈來愈多，充電已成為生活中不容缺少的一個環節，充電寶雖然方便，但始終有容量的限制。所以一直以來，可供桌上充電和車內充電的產品，一直有市場需求。

XPower當然有這方面的產品供應，以下兩款便可以解決日常所需，其中的車用磁吸無線充電座，不但可360度旋轉，充電時手機還可直放或橫放，相當方便。至於桌上型GaN充電器，則功能強勁，有7個Type-C及1個USB輸出，諸如macbook/iPhone15/以及大部分Android/Switch都可供充電。

【Presented by：WAW Creation

 

 

原裝QI2 3合1 15W車用磁吸無線充電座

* Qi2原裝認證，為iPhone12-15系列提供最大15W磁吸無線快充

* 手機可直放及橫放充電

* 360度旋轉設計

* 3合1套裝：Tesla Model 3/Y專用支架、冷氣風口夾及玻璃吸盤

* N52強力磁鐵，磁吸充電

* 支援Type-C輸入

* 支架尺寸及重量：W65 x L95 x D9（mm） & 79g

* 安全認證：CE, FCC, RoHS

零售價：HK$298

 

GX200B 200W 8輸出PD3.0/PPS 桌上型GaN充電器

* 最高200W輸出

* 支援100W PD 3.0 & PPS

* 8x 輸出：7x Type-C & 1x USB

* 可充macbook/ iPhone15/ 大部份Android/ Switch（支援Dock Mock）

* GaN晶片，效率更高

* 安全保護裝置：短路/過充/過熱/過流保護

* 輸入：AC100~240V 50-60Hz 2.5A

* 尺寸及重量：W33 x H91 x D100（mm） & 352g

* 安全認證：CE, FCC, RoHS, IEC62368-1, BS1363

零售價：HK$388

 

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更新時間:2024-11-25 14:22
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