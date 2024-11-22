市場快遞：「車充」「枱充」有得揀

【Presented by：WAW Creation】隨著生活中的電子配件愈來愈多，充電已成為生活中不容缺少的一個環節，充電寶雖然方便，但始終有容量的限制。所以一直以來，可供桌上充電和車內充電的產品，一直有市場需求。
XPower當然有這方面的產品供應，以下兩款便可以解決日常所需，其中的車用磁吸無線充電座，不但可360度旋轉，充電時手機還可直放或橫放，相當方便。至於桌上型GaN充電器，則功能強勁，有7個Type-C及1個USB輸出，諸如macbook/iPhone15/以及大部分Android/Switch都可供充電。
【Presented by：WAW Creation】
* Qi2原裝認證，為iPhone12-15系列提供最大15W磁吸無線快充
* 3合1套裝：Tesla Model 3/Y專用支架、冷氣風口夾及玻璃吸盤
* 支架尺寸及重量：W65 x L95 x D9（mm） & 79g
* 支援100W PD 3.0 & PPS
* 8x 輸出：7x Type-C & 1x USB
* 可充macbook/ iPhone15/ 大部份Android/ Switch（支援Dock Mock）
* 安全保護裝置：短路/過充/過熱/過流保護
* 輸入：AC100~240V 50-60Hz 2.5A
* 尺寸及重量：W33 x H91 x D100（mm） & 352g
* 安全認證：CE, FCC, RoHS, IEC62368-1, BS1363
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