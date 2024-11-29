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巨灣技研 超充技術領先同儕 「充電像加油一樣快」

【Presented by：WAW Creation】現今社會分秒必爭，充電速度就是時間和金錢。隨著減碳排放成為全球趨勢，愈來愈多產品也改為電力驅動，電動車便是其中之一。

廣州巨灣技研有限公司（下稱巨灣技研）是廣汽集團孵化的首家民營高科技企業，公司運營中心戰略管理總監安繼良示範為一部配備4C標準電池的動電車充電，僅需5分鐘已可充入25度電。他指出，「現時的新能源汽車，行駛100公里消耗15度電。換算為充電5分鐘，已可行駛約170公里。」

 

Presented by：WAW Creation

 

巨灣技研的「超級快充」技術領先同業，配備超級快充的汽車已「落地」批量生產。安繼良介紹指，內地現有大約3.16億輛燃油車，240萬把加油槍；1,552萬輛電動車，795萬把充電槍。他們的調查顯示，消費者對購買電動車主要擔憂在於「充電花時間太長」及「充電基礎設施不足」。買家通常會問電池容量、行駛距離及充電位置，反映用戶對補能充滿了憂慮。

巨灣技研以解決用戶問題為發展動力，積極進行「超級快充」的研發。安繼良解釋，XFC超快充電技術的定義是：0%-80%電量充電時間需少於或等於10分鐘，並能讓汽車行駛322公里，平均充電倍率超過5C。

 

目標：電池像油箱一樣輕

他進一步說明，C的定義是充滿電池的倍率，由0-100%的充電時間為1小時，稱為1C。10分鐘充滿是6C、15分鐘充滿是4C。現時，巨灣技研的產品已達到6C水平，並已裝配到汽車上進行批量生產。由於每輛汽車出產前都需經過「兩冬一夏」的測試，因此巨灣技研在超級快充方面已是領先同業至少一年半至兩年，成為公司的核心競爭優勢。他強調，他們第一個五年目標是「充電像加油一樣快」，下一個五年目標是「讓電池像油箱一樣輕」。只要減少電池重量，就會更加環保節能。

 

明年訂單已佔產能八成

2023年中國新能源汽車銷量為949.5萬輛，動力電池裝機量388GWh，預計2030年電消耗量將達至大約1,300GWh，相比2023年超出3倍多。安繼良透露，巨灣技研目前產線能夠生產4GWh電量，足以供應5.7萬輛汽車。現時接獲的2025年訂單已超過全年產能的80%。

此外，據巨灣技研品牌部黃宏琬透露，最近傳祺E9超級快充版推出了三款車型，售價為30餘萬元，較普通版的售價增加3,000元左右，還未計新車款增加配置，可見超級快充不會令車價大幅提升。

 

開展固態電池新技術

除了液態電池研發，固態電池具有更安全，電池能量密度更高的優勢。安繼良透露，巨灣技研在三年前已著手在固態電池方面開展技術探索，並已取得進展，在降低材料成本及性能的穩定程度方面有良好結果。固態電池獨特的技術路徑獲得國家認可，在今年11月納入國家發改委的「兩重」項目，承擔國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設項目課題。至於固態電池何時可大規模量產應用，他指出，目前行內大部分專家認為2030年是比較合理的時間。

應用在低空經濟

快充技術除了適用在新能源汽車，巨灣技研亦全球首發低空飛行器超快/極快充電池，可應用在低空航空器短距離飛行、頻繁起降的特點。安繼良指，普通電池的充電時間為1至1.5小時，而飛行時間僅20分鐘，而新系統充電20分鐘即可飛行20分鐘，一日的飛行次數增加，有助減少購買低空航空器數量的成本。「因此超級快充將對未來的低空飛行和汽車用戶帶來效率提升。」目前該系統正處於聯合研發階段。

 

擬香港推廣「超級快充」

安繼良擔任巨灣技研「超級快充」的香港負責人，公司已在香港完成註冊。他曾走訪政府部門、行業組織、出租車公司及出租車司機， 認為超級快充可滿足各方需求，適合香港未來發展。他表示，前期階段會以普及推廣為主，期望將超級快充理念傳遞給香港市民、民間組織及政府及官方機構。將來會借助本地大學的材料研發實驗室及專家， 通過大灣區及香港平台推動產學研合作，開展前膽研發。

 

可作國際示範

對於香港的汽車充電發展，安繼良指，香港多屬慢充或中充，現階段尚可應付，但在未來將面臨挑戰。他坦言，內地在新能源產業化發展方向已走過十多年，未來勢必邁向超級快充，香港應盡量一步到位走「超級快充」，避免資源浪費。他提到，香港有73.7萬輛汽車，其中新能源汽車達10萬輛，每月新增的比例增長迅速。「如有超級快充，港人轉換電動車的效率會更高。」

他又指出，香港是內地車企、內地新能源企業出海的橋頭堡。巨灣若要在全球其他城市推廣超級快充，需要以一個國際化城市進行示範，香港正是建立超級快充生態圈的理想地方，能夠作為印尼及泰國等海外地區的示範。

 

提議先為公共交通「電動化」

對於電動化進程，安繼良認為，首先要解決公共交通的需求。香港擁有超過18,000輛出租車，對司機而言，改為電動車有助減低成本及提升舒適度。另外，數千輛巴士也是運行效率高的交通工具。如果這兩萬多輛車都能使用「超級快充」，相信能有效解決社會效率問題。

針對運輸物流方面，他透露，已有車企研發右軚的電動物流車，並有數家公司瞄準香港客貨車市場，預計明年底或後年初會有更多電動物流車可供選擇。至於私家車方面，預料12月底會有一款超級快充車型在香港推出。

 

巨灣技研「超級快充」歷程

廣州巨灣技研有限公司成立於2020年9月，是廣汽集團首家內部孵化的混合所有制高科技企業，專注於XFC（eXtreme Fast Charging）極速動力電池和新一代突破性儲能器及其系統的研發、生產、銷售和服務。目前已形成極快、超快和普快三大產品系列。

因應用戶對電動車的需求，自2014年起進行「快充」技術的研究，2019年完成測試，2020年參與內地「雙百行動」，實現商業化。2021年9月配置巨灣技研超快充電動力電池的車型量產銷售。2022年6月落戶南沙，2023年10月30日試投產，2024年4月30日正式投產，推出全球首條超級快充的生產線。2024月8月13日在香港設立子公司。此外，公司獲得很多榮譽，包括9月份獲選為國家級專精特新「小巨人」企業。

安繼良表示，南沙擁有較豐富的土地資源，是對外發展的政策高地，可以就近出口。擁有人才政策及自貿區相對應政策，營商環境良好。加上廣汽總部也在番禺，就近配套所以選擇南沙。巨灣技研已經成為粵港澳大灣區很多部門、企業學習和打卡的高科技體驗點；來廣州必來南沙，來南沙一定體驗超快充。

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更新時間:2024-12-01 03:42
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