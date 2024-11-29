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灣區速遞：港人北上就醫有專人陪診？

【Presented by：WAW Creation】隨著粵港澳大灣區愈加融合，不少港人考慮北上求醫，但由於內地和香港分屬兩套不同的醫療系統，對內地各大醫院存在不了解、語言不通、就醫流程不熟等問題。大灣區醫療集團是一家在內地耕耘近十年的香港醫療企業，目前已和廣州市第一人民醫院、深圳市寶安人民醫院等內地7家三級/三甲醫院共建港澳居民健康服務中心，並與200+家公立社康共建港式金牌家庭醫生診室，可為港澳居民提供便捷的從全科到專科的北上就醫體驗。

 

Presented by：WAW Creation

 

大灣區醫療集團指，通過港澳居民健康服務中心，能為有醫療需要的本地及港澳居民提供醫療協調服務。屆時集團會預約合適的專科專家，組織遠端會診。如果有需要，集團還可配備以香港家庭醫生為核心的跨境醫療服務團隊，以整理翻譯病歷報告、統籌病案、制定轉診方案、跟進住院及康復情況。

與此同時，大灣區醫療集團還可提供全程陪診服務，從全科到專科，從預約到繳費，從門診看診到影像檢查，其健康管家都將全程陪伴。如有語言溝通問題，還可提供粵語、英語陪診。

由於內地和香港屬於兩套不同的醫療系統，內地和香港的醫療資訊還未實現互通互認，當港澳居民跨境就醫，即使攜帶就診報告，也有可能被醫生要求再做進一步的檢查。在2024年3月，大灣區醫療集團已完成內地以及香港有關部門的備案，獲准在大灣區開展個人資訊跨境流動服務。意即當港澳居民跨境就醫，可授權集團旗下網絡的兩地醫生，直接訪問他們之前的電子病歷、CT和MRI影像記錄以及實驗室檢驗資料，減少重複檢查的情況。

此外，以往許多港澳居民到內地就醫，多數情況是自己先墊資繳費，返回香港後再找保險公司報銷。而大灣區醫療集團則與友邦香港、太壽（香港）多家國際保險公司合作，旗下醫療網路均開通了保險直付服務。

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更新時間:2024-12-01 03:42
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