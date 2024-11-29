灣區速遞：港人北上就醫有專人陪診？

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大灣區醫療集團指，通過港澳居民健康服務中心，能為有醫療需要的本地及港澳居民提供醫療協調服務。屆時集團會預約合適的專科專家，組織遠端會診。如果有需要，集團還可配備以香港家庭醫生為核心的跨境醫療服務團隊，以整理翻譯病歷報告、統籌病案、制定轉診方案、跟進住院及康復情況。

與此同時，大灣區醫療集團還可提供全程陪診服務，從全科到專科，從預約到繳費，從門診看診到影像檢查，其健康管家都將全程陪伴。如有語言溝通問題，還可提供粵語、英語陪診。

由於內地和香港屬於兩套不同的醫療系統，內地和香港的醫療資訊還未實現互通互認，當港澳居民跨境就醫，即使攜帶就診報告，也有可能被醫生要求再做進一步的檢查。在2024年3月，大灣區醫療集團已完成內地以及香港有關部門的備案，獲准在大灣區開展個人資訊跨境流動服務。意即當港澳居民跨境就醫，可授權集團旗下網絡的兩地醫生，直接訪問他們之前的電子病歷、CT和MRI影像記錄以及實驗室檢驗資料，減少重複檢查的情況。

此外，以往許多港澳居民到內地就醫，多數情況是自己先墊資繳費，返回香港後再找保險公司報銷。而大灣區醫療集團則與友邦香港、太壽（香港）多家國際保險公司合作，旗下醫療網路均開通了保險直付服務。