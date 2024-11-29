灣區信息：分子前沿研討會香港舉行諾貝爾獎得主共繪科研未來

【Presented by：WAW Creation】（Molecular Frontiers Symposium in Hong Kong），大會由瑞典的分子前沿基金會主辦，獲盈信泰資本（Ausvic Capital）贊助，吸引了近40位國際頂尖分子科學家參與，其中包括4位諾貝爾獎得主，為香港乃至全球的學者和年輕一代提供了一個多元化的學術交流平台，亦是分子前沿研討會首次在香港舉辦。
Presented by：WAW Creation
香港生物科技協會作為論壇的支援單位和贊助商參與此次活動，並於15日晚主辦了一場別開生面的晚宴。
2018年諾貝爾化學獎得主、劍橋大學的Gregory Winter爵士和2014年諾貝爾化學獎得主、馬克斯·普朗克研究所的Stefan Hell教授，在研討會首日分別就「熒光顯微鏡中的分子解析度和動態」以及「抗體的魅力及其應用」發表了演講。2001年諾貝爾生理學或醫學獎得主、英國皇家學會的Tim Hunt爵士，以及2001年和2022年兩屆諾貝爾化學獎得主、斯克里普斯研究所的Barry Sharpless教授，則在16日分別分享了「科學生涯的反思」和「點擊化學」的見解。此外，許多頂尖科學家圍繞基因編輯、熒光顯微鏡及蛋白質工程等前沿科學議題，分享了他們的真知灼見及最新發展。大會吸引了超過1,500位嘉賓報名參與。
活動主辦方分子前沿基金會創會主席Bengt Nordén教授表示：「分子前沿研討會旨在激發下一代對科學的熱情，推動分子科學的創新研究，並促進頂尖科學家與公眾之間的有意義互動。香港是一個充滿活力的國際教育中心，擁有五所躋身全球百強的大學。我希望能夠激發富有成效的討論，促進跨地域合作，從而幫助塑造分子科學的未來。」
在15日晚，香港生物科技協會作為共同主辦方，在中國會舉辦了「Evening with the Nobel Laureates & Molecular Frontiers 」特別晚宴。除了上述四位諾貝爾獎獲得者和Bengt Nordén教授外，香港創新科技及工業局局長孫東教授，香港立法會黃英豪議員，港區全國人大代表胡曉明，瑞典皇家科學院Erling Norrby教授以及多名諾貝爾委員會成員，麻省理工學院Robert Langer教授、張鋒教授，香港科技大學校長葉玉如教授，香港大學校長張翔教授，中國生物製藥創始人鄭翔玲，香港生物科技協會主席于常海教授，副主席萬牧博士、梁傳昕博士、胡正忠博士等百餘位嘉賓也出席了晚宴。
于常海教授首先向在場的各位嘉賓表示熱烈歡迎。當晚，宴會的現場設計以香港市花——紫荊花為主題。于教授詳細闡述了紫荊花的深厚文化底蘊及其背後的歷史故事，同時介紹了香港的發展歷程。Erling Norrby教授也在晚宴輕鬆愉快的氛圍中講述了諾貝爾獎的背景及歷史。四位諾貝爾獎得主與現場嘉賓進行了深入交流，與會嘉賓暢所欲言，分享各自的觀點，氣氛極為融洽。
這場晚宴將諾貝爾獎得主、香港及國際生物科技界的專家、投資者、企業家以及政府官員彙聚一堂，成為一個交流知識、促進合作和激發創新的平台。香港生物科技協會表示，將繼續努力，搭建更寬廣的平台，為香港生物科技的發展貢獻更多的力量。而由該會主辦的BIOHK2025香港國際生物科技論壇暨展覽，亦將於2025年9月10日-13日舉行。
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