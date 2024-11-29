灣區信息：分子前沿研討會香港舉行諾貝爾獎得主共繪科研未來

Presented by：WAW Creation

香港生物科技協會作為論壇的支援單位和贊助商參與此次活動，並於15日晚主辦了一場別開生面的晚宴。

2018年諾貝爾化學獎得主、劍橋大學的Gregory Winter爵士和2014年諾貝爾化學獎得主、馬克斯·普朗克研究所的Stefan Hell教授，在研討會首日分別就「熒光顯微鏡中的分子解析度和動態」以及「抗體的魅力及其應用」發表了演講。2001年諾貝爾生理學或醫學獎得主、英國皇家學會的Tim Hunt爵士，以及2001年和2022年兩屆諾貝爾化學獎得主、斯克里普斯研究所的Barry Sharpless教授，則在16日分別分享了「科學生涯的反思」和「點擊化學」的見解。此外，許多頂尖科學家圍繞基因編輯、熒光顯微鏡及蛋白質工程等前沿科學議題，分享了他們的真知灼見及最新發展。大會吸引了超過1,500位嘉賓報名參與。

活動主辦方分子前沿基金會創會主席Bengt Nordén教授表示：「分子前沿研討會旨在激發下一代對科學的熱情，推動分子科學的創新研究，並促進頂尖科學家與公眾之間的有意義互動。香港是一個充滿活力的國際教育中心，擁有五所躋身全球百強的大學。我希望能夠激發富有成效的討論，促進跨地域合作，從而幫助塑造分子科學的未來。」

在15日晚，香港生物科技協會作為共同主辦方，在中國會舉辦了「Evening with the Nobel Laureates & Molecular Frontiers 」特別晚宴。除了上述四位諾貝爾獎獲得者和Bengt Nordén教授外，香港創新科技及工業局局長孫東教授，香港立法會黃英豪議員，港區全國人大代表胡曉明，瑞典皇家科學院Erling Norrby教授以及多名諾貝爾委員會成員，麻省理工學院Robert Langer教授、張鋒教授，香港科技大學校長葉玉如教授，香港大學校長張翔教授，中國生物製藥創始人鄭翔玲，香港生物科技協會主席于常海教授，副主席萬牧博士、梁傳昕博士、胡正忠博士等百餘位嘉賓也出席了晚宴。

于常海教授首先向在場的各位嘉賓表示熱烈歡迎。當晚，宴會的現場設計以香港市花——紫荊花為主題。于教授詳細闡述了紫荊花的深厚文化底蘊及其背後的歷史故事，同時介紹了香港的發展歷程。Erling Norrby教授也在晚宴輕鬆愉快的氛圍中講述了諾貝爾獎的背景及歷史。四位諾貝爾獎得主與現場嘉賓進行了深入交流，與會嘉賓暢所欲言，分享各自的觀點，氣氛極為融洽。

這場晚宴將諾貝爾獎得主、香港及國際生物科技界的專家、投資者、企業家以及政府官員彙聚一堂，成為一個交流知識、促進合作和激發創新的平台。香港生物科技協會表示，將繼續努力，搭建更寬廣的平台，為香港生物科技的發展貢獻更多的力量。而由該會主辦的BIOHK2025香港國際生物科技論壇暨展覽，亦將於2025年9月10日-13日舉行。