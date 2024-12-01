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灣區人‧灣區事：以文塑旅 以體彰遊 香港旅遊宜多元 旅業中人黃進達：境內境外遊主旋律創新求變

【Presented by：WAW Creation】旅遊業是香港重要經濟支柱產業之一，特首李家超在任內第三份《施政報告》中，提及關於旅遊業的發展便落墨不少。自小已踏足旅遊業的星馬旅行社有限公司總經理黃進達強調，「我們應該積極發展大灣區旅遊、一程多遊、東盟合作等多元化的旅遊產品。」

他指出，施政報告中提出許多促進旅遊業發展的措施，相信可為行業未來注入新的活力；但在落實時，必須多元發展，同時吸引來自各地的旅客。他強調，香港應充分利用國際航空樞紐的優勢，吸引更多國際旅客來港，再配合港珠澳大橋及高鐵，開拓前往大灣區以至內地其他城市的多元旅遊模式。

此外，他還認為，在增強香港的旅遊吸引力方面，文化和體育盛事都可以是焦點所在，更是香港有能力落實並持續發展的正面元素，可以為旅客提供更豐富的旅遊體驗。

 

Presented by：WAW Creation

 

黃進達是香港旅遊業名人黃士心之子，曾於2019年香港康泰旅行社「易手」前任總經理，現任星馬旅行社總經理， 亦是香港旅遊業議會2015-2021年度主席。由於關心業內發展，目前是所屬政黨經民聯的旅遊事務委員會主席以及香

港菁英會副主席，無論是境外還是入境遊，都有相當的經驗和體驗。

 

有能力有空間落實文體旅遊

在談到香港旅遊業的未來發展時，黃進達特別提到文體旅遊的重要性。他更曾投筆媒體，以借鑑「杭州亞運」為例指出體育旅遊對於一座城市的經濟貢獻，並指出在巴黎奧運期間有超過1.5萬名香港旅客前往法國旅遊，消費總額逾2,100萬美元，並以平均每天花費超過230美元成為調查的五個亞太區市場中日均消費最高的地區。他直言，體育盛事可以作為旅遊經濟引擎的趨勢和機遇，除了巴黎奧運，還有香港七人欖球賽這個近在眼前的例子。以去年計，便吸引了7.5萬名旅客，其中40%是國際旅客，並且為高消費人士。

他進一步解釋，以體輔旅，以盛事商機推動其他旅遊服務業的收益，效果絕對是多方面的，在直接吸引大量國際和本地旅客的同時，又可帶動酒店、餐飲、零售等行業的消費。他強調，目前香港有足夠的空間以至設施將文化體育盛事做大做強，例如西九文化區等設施，以至明年開園的啟德體育園，都是相當正面的因素。

雖然坊間對於香港能否落實及善用這些大型基建存在一定懷疑，但黃進達一再強調，對此很有信心。一則明年四月份Coldplay來港展開三場亞洲巡迴演唱會已落實，相關人流物流測試亦在不停進行中。同時他更指出，社會應該用一套新的視角去激活啟德體育園，同時鼓動商界投放資源於體育盛事經濟，以產生新的增長點。

同時他亦坦言，體育賽事與商業的結合，香港未算成熟，需要更多的專才以及培育，但值得關注和投入。

當然，推動文體旅遊不能只靠政府與體育行業，商界絕對不可能缺席。所以他還建議，如有合適盛事，政府應大膽為支持體育旅遊盛事的商業單位提供稅務優惠或寬免，直接加速效益轉化，因為最終受惠的是香港整體經濟。

 

高球賽馬有吸引力

至於其他香港有著優勢的體育運動，黃進達認為，高爾夫球運動在香港雖然面臨場地不多、普及度不高等問題，但發展潛力巨大，除了香港公開賽，可進一步擴大這方面的吸引力。他建議可以通過與大灣區合作，為香港的高爾夫球愛好者提供更多的場地和機會，亦可以合辦大型賽事。

同時，他還提及香港賽馬活動的獨特魅力，因為賽馬不僅是香港的特色活動之一，更是吸引海外和內地旅客的重要賣點，亦可以引導旅客欣賞賽馬，讓他們更深入地了解這項運動的魅力，推動香港賽馬文化的發展。

黃進達又指出，大灣區其他城市和港澳地區的簽證便利化政策，為香港帶來了新的機遇。「我們可以利用香港的國際化優勢，吸引更多國際旅客來港，然後前往內地其他地方旅遊……這不僅能促進香港的旅遊業發展，也能為整個大灣區的旅遊業帶來益處。」

 

勿忘人才供應新血需機會

「文體旅遊是需要時間去經營的，而當中必不可少的是人才。」黃進達指出，由於疫情封關的影響，導致不少人才流失，旅遊服務業界目前正面對青黃不接的現實，情況仍待改善。

他並不諱言，目前很多同行的業務仍未完全復元，在如何留住資深人才的同時，還要製造機會以吸引新血加入，從而培育業界所需的人才，是目前各方都要留意的挑戰。

 

未來之路：擁抱變化

面對快速變化的市場環境和消費者需求，黃進達強調了創新的重要性。「在旅遊業，我們必須時刻保持創新。」他說，「無論是開發新的旅遊產品，還是改進服務流程，我們都需要不斷求變。」

黃進達特別提到科技在旅遊業中的應用。「現在的年輕人喜歡自由行，我們需要利用科技來滿足他們的需求， 」他解釋道，開發更便捷的預訂系統，或者利用虛擬現實技術來展示旅遊目的地，都是可行的。同時，黃進達也強調可持續旅遊的重要性，以及考慮到環境保護和文化保育，因為這會是吸引新一代旅客的重要因素之一。

 

 

自幼愛旅遊樂在其中

作為黃士心的兒子，黃進達絲毫沒有迴避這個標籤之意，但也沒有刻意提及，特別是在他的旅遊業成長故事中，一切都顯得很自然。借用他的說話：「我與旅遊業，如魚得水，樂在其中！ 」

 

童年已偕父出行

黃進達的旅遊之路，可以說是從童年就開始萌芽。「我從小就與旅遊結緣。」他回憶道，「爹哋經常帶我出遊，那些經歷為我日後的成長以至職業選擇埋下了伏筆。」

這些童年的旅遊經歷不僅豐富了黃進達的見聞，也培養了他對旅遊的濃厚興趣。所以在大學時期，「選擇旅遊專業對我來說是一個自然而然的決定。」他說。「希望能夠將自己的興趣轉化為職業。」畢業後，黃進達也「自然」地進入康泰旅遊，正式踏上旅遊業職業生涯。

 

旅遊的獨特魅力

對於堅持在旅遊業發展，黃進達眼中有閃光。「旅遊業最吸引我的地方，就是它能夠讓我結識不同的朋友，認識新的事物，不斷拓展自己的眼界和格局！ 」

他坦言，相比其他行業，旅遊業的收入可能不是最高的，但帶來的滿足感和成就感是無可比擬的；無論是個人或客人，能在旅途中收穫快樂，體驗不同文化，是金錢無法衡量的。

 

在挑戰中成長

當然，旅遊業並非總是風平浪靜。黃進達的職業生涯中，固然有業界的黃金時代，但也經歷了多次行業的重大衝擊，包括2003年的非典型肺炎（SARS）疫情和2008年的全球金融危機，以至南亞海嘯及最近的新冠疫情。「這些挑戰確實給行業帶來巨大的衝擊。」黃進達坦言，「但同時也為我們提供了重新思考和創新的機會。」面對這些挑戰，黃進達並沒有選擇退縮，而是積極尋找新的機遇。「在每一次危機中，我們都在努力調整策略，開拓新的市場和服務模式。」看來，這些經歷讓他更堅定了在旅遊業發展的決心。

 

 

寄語：天道酬勤

對於有志在旅遊業發展的年輕人，黃進達直言，旅遊業充滿機遇，但也需要付出很多努力。而就個人而言，有四個字常記心頭，亦是他父親黃士心教給他的：天道酬勤。

黃進達解釋，這句話不僅是他父親的教導，也是他在旅遊業多年的心得。「只有勤奮工作，不斷學習，才能在這個行業中找到自己的位置， 」他說，「同時，我們也要保持開放的心態，擁抱變化，才能在旅遊業這個充滿活力的行業中不斷進步。」

 

多元發展

黃進達直言，雖然家族方面，已將康泰旅行社的香港業務出售，但其他如新加坡等地的業務仍在進行，同時他亦是星馬旅行社的負責人。此外，他還開拓了其他業務，諸如位處金鐘閙市中的高球中心，計劃發展高爾夫旅遊；此外，還開設了商務中心，提供活動空間，為來港的商務人士和遊學生提供服務。

面對挑戰，迎難而上；面對機遇，創新求變。看來這也是天道酬勤的另一種演繹。

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更新時間:2024-12-01 03:42
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