廣州逾五十個優質樓盤引入香港 最低百萬港元買100平方米以上大三房

當日近30家內地品牌房企、逾50個廣州優質地產項目集中亮相，面向香港房地產仲介代理機構代表、香港有關專業團體、香港媒體，詳細解說港人在廣州購房的政策利好，更好地滿足香港居民在廣州的置業或投資需求。

據出席推介會的廣州市副市長胡浩介紹，截至目前，在廣州的港資企業已超過3.4萬家，累計投資920多億美元。樂業還需安居，他特別指出：「真誠歡迎香港市民來穗投資興業，體驗廣州宜居宜業宜遊的城市特色和高品質的房地產項目，共同探討大灣區無界交融的全新生活方式。」

Presented by：WAW Creation

據記者現場了解，現時港澳永久性居民只要提交購買商品住房用於自用、自住的書面承諾，在廣州市購買住宅時可不限制套數。同時推介會亦安排了廣州市住建局相關負責人介紹廣州房地產市場情況及香港居民在廣州購房的相關政策。同時，中國銀行香港分行亦針對香港居民在廣州的購房結算支付及按揭貸款等業務進行了介紹。

樓市活躍度大幅提升持續性較強

廣州市住房和城鄉建設局副局長黃成軍在推介會現場透露，今年10月以來，廣州房地產市場總體呈現復蘇態勢，一手住宅到訪量、認購量、網簽量均大幅增長，市場活躍度大幅提升且持續性較強，房地產行業總體止跌回穩態勢初現。

事實上，隨著粵港澳大灣區建設的深入推進，香港與內地的經濟文化交流愈加密切，前往當地居留以至有意在當地置業的港人也日漸增加。根據知名仲介的數據顯示，今年上半年，前往內地購房的港人數量已遠超去年同期，顯示出強勁的市場需求。更有多家機構反應，今年接待的香港購房團，至少是去年的2倍以上，每次接待人數都遠超預期。

廣州與香港平均房價差距近5倍

此外，根據中銀香港的調查，顯示有46%的受訪港人考慮在深圳、廣州等大灣區城市購房。事實上，相較於香港的高昂房價，廣州的房產市場則顯得更具性價比。根據資料，目前香港的平均房價約每平方呎1萬3千港元，即折合約每平方米15萬元人民幣，但目前廣州的平均房價僅為約每平米3.5萬元人民幣，即兩者的價格相差近5倍。

簡言之，同樣500萬港元的總價，在香港稍微繁華地段，或許只能買套30多平方米的房間，但在廣州的話，卻能在不錯的地段，買套擁有南北通透大客廳以及超大露台的120平方米的大四房單位。廣州購房，自然成為港人的考慮選擇。

香港居民選擇在內地置業的原因，除了房價因素外，還有政策上的利好。自去年實施「港車北上」政策以來，港澳私家車主可以經由港珠澳大橋方便地往返香港與廣東省，促進了人員的流動和交流。此外，廣州、中山、深圳和香港之間的深中通道已於今年正式開通，亦使交通更加便利。

此次參與赴港推介會的項目，具有「產品優質、覆蓋面廣」的優勢，不僅有天河、海珠區的頂級豪宅盤，還有越秀、荔灣、黃埔、番禺、白雲、南沙、花城、增城區的改善及剛改盤，幾乎囊括了廣州11區在售的一手優質盤。以下為各區區情的重點介紹。

天河：廣州最具代表性的世界級城市名片

關鍵字：第一經濟大區、創新強區、城市客廳

代表樓盤：越秀天河和樾府、凱旋新世界·廣粵觀邸、保利華創都薈天珺、珠光·金融城壹號、合景·臻溋名鑄、合景·臻頤府、珠江花城、城投珠江·天河壹品、新城市·領院

天河是廣州最為核心的中心城區，聚集了國家級中央商務區和國家高新區。其中，珠江新城是全國三大CBD之一，位列2023福布斯中國CBD競爭力榜單第三名。凱旋新世界·廣粵觀邸、合景·臻溋名鑄是該板塊的一手頂級豪宅代表。

該區以佔廣州1.87%的土地面積貢獻全市21.6%的GDP，位列2023年賽迪全國投資競爭力百強區第二，連續四次獲評中國最具幸福感城區，是廣州最強的經濟引擎和最具代表性的世界級城市名片。

區內有高品質生活圈，交通網絡發達，已實現20分鐘直達廣州白雲國際機場，10分鐘直達廣州南站，60分鐘通達港澳及珠三角主要城市，形成輻射粵港澳大灣區的綜合交通樞紐；轄區集聚了華南地區最大的國家級博物館省博物館、國家級演藝平台廣州大劇院等一批文體設施，引進開辦清華附中、執信中學等百年名校，轄內擁有9家三甲醫院；還有世界級的華南第一商圈：天河路—珠江新城商圈，集聚23個商貿載體，K11、天環廣場、太古匯等大型高端商場皆彙聚於此。

房價始終是廣州的標杆，一手房售價集中在6萬-14萬/平，最高售價已超30萬/平。

海珠：廣州地標建築廣州塔所在區

關鍵字：數字經濟示範區、產城融合引領區、城央生態宜居區、文商旅融合樣板區

代表樓盤：琶洲南TOD、中海大境、保利燕語堂悅、珠光·海珠新城、中旅·天宸府、廣州地鐵地產·瓏璟台

海珠是廣州主城核心區，擁有六張名片：「文旅名片」廣州塔，高600米，是廣州的地標性建築；「商貿名片」廣交會是中國對外開放的重要視窗、「中國第一展」；「生態名片」海珠濕地，是世界一線城市最大的永久性城央濕地公園；「創新名片」琶洲試驗區，正全力打造人工智慧大模型應用示範區，數位經濟已成為全區第一支柱產業；「教育名片」中山大學，是華南最高學府，今年恰迎百年校慶；「藝術名片」十香園，是嶺南畫派的發源地。

交通便利、四通八達，除地鐵2、3、4、8、18號線，廣佛線、APM線和有軌電車外，還有琶洲港澳客運口岸碼頭，能直達香港國際機場、香港市區。從海珠琶洲出發，可10分鐘抵達廣州東站，15分鐘抵達廣州南站，30分鐘抵達白雲國際機場、南沙，2小時抵達香港、澳門。

生態環境優美，四面環水，是一個被珠江前後航道環繞的綠色島區，擁有46公里環島岸線。人文底蘊深厚，有孫中山大元帥府、「海上絲綢之路」起點暨千年古港黃埔古港等眾多古跡和紀念建築，華南最高學府中山大學等8所高校、琶洲實驗室等22家科研院所。教育醫療配套齊全，有10家三甲醫院。

區域內一手江景盤佔比較大，銷售價格集中在5萬-11萬/平。

越秀：擁有全市領先的教育和醫療資源

關鍵字：千年商都、廣府源地、三脈交融

代表樓盤：港匯台、淘金半山豪庭/禦庭、公園前•君熙府

作為廣州建城2200多年來從未偏移的城市中心，越秀區自秦朝設郡治起，歷朝軍事、行政中心均設於此，自古商賈雲集、經貿繁榮，是海上絲綢之路的重要樞紐。在這裡，千年城脈、文脈、商脈「三脈」交融彙聚，彙集了鎮海樓、南越國宮署、五仙觀、光孝寺等140多個重點文保單位，積澱了全市近六成的國家級文物，譽為「沒有圍牆的博物館」。

越秀區已形成了以總部經濟為龍頭、高端服務業為主體、現代商貿業為特色、新興產業集聚的現代產業體系。2023年全區實現地區生產總值3810.2億元，總量居全市第三，以佔廣州不到1/200的土地貢獻了全市超1/8的GDP，人均GDP接近40萬元/人，超過東京等多個發達國家和地區城市。

今天的越秀，擁有全市領先的基礎教育和醫療衛生資源，轄內百年老校16所，三甲醫院佔全市的1/3，公共服務總體滿意度連續7次位居全省各區（縣）第一，通過不斷完善「越攬眾星」政策體系和「大家歸秀」服務品牌，為高層次人才「一站式」解決住房、醫療、教育、落戶等實際問題。

區內一手房價多集中在6萬-13萬元/平。

荔灣：世界級城市文化會客廳

關鍵字：嶺南文化核心、大灣區廣佛極點、白鵝潭商務區、永慶坊、味在西關

代表樓盤：新世界天馥、新世界凱粵灣、保利珠江天悅、萬科理想花地

荔灣舊稱「西關」，因「一灣溪水綠，兩岸荔枝紅」的美麗荔枝灣景致得名，區內文化底蘊深厚、產業空間廣闊、居住環境優質，是國家中心城市的核心區、嶺南文化中心核心區和粵港澳大灣區廣佛極點核心區。

區內大力推動歷史文化街區保護活化利用，持續擦亮「三雕一彩一繡」、粵劇粵曲等特色文化名片，推動文商旅融合發展，打造最廣州的世界級旅遊目的地和世界城市文化會客廳，永慶坊、西關美食、西關大屋、陳家祠、沙面等優秀代表成為了嶺南文化符號和城市網紅名片。

荔灣以建設荔灣文商旅活力區、白鵝潭商務區、海龍圍科創區「三大平台」為抓手持續構建以現代都市工業為重點、生產性服務業和現代商貿業共同發展的現代化產業體系。目前，荔灣區國家呼吸中心、白鵝潭大灣區藝術中心等國家、省級項目投入運營，現正有序實施華潤萬象城、聚龍灣珠江太古裡等102個重點項目，總投資約3,700億元。

未來三年，荔灣將建成或開工建設高端產業載體600萬平方米，包括200萬平方米高標準工業廠房、200萬平方米商務辦公面積、100萬平方米高端商業載體、100萬平方米老舊物業改造。

居住環境優質。荔灣建設老城市新活力引領區，精細化開展城市規劃建設、社會治理、生態環境保護，持續優化政務服務、公共服務，同時有廣雅、省實、真光等13所百年老校，廣醫附一、廣醫附三、省中醫院等6間三甲醫院，為廣大市民提供一個宜居宜業、充滿溫度的生活圈。

目前，該區一手房價集中4萬-6萬/平。

白雲：廣州面積最大的中心城區

關鍵字：國際樞紐門戶、山水智慧城區、港產城融合發展區、國際商貿中心承載區、都市科創智造集聚區

代表樓盤：新世界雲耀、天嵐（金湖花園最新一期）、珠光·雲山壹號、廣州地鐵地產·雲城上品、廣州地鐵地產·雲築上品

白雲位於廣州市中北部，面積佔廣州主城區48.5%，是廣州市面積最大的中心城區、人口最多的行政區。今年1-9月2,086.3億元，增長5.1%，增速全市第二。

該區坐擁白雲國際機場、廣州白雲站、廣州國際港、廣州火車站「四大世界級樞紐」。擁有「十一高兩快」高快速路網、「十一橫九縱」骨架路網和7條地鐵線路，形成縱橫交錯、水陸空立體的交通網絡。

發展動能強勁，擁有廣州民營科技園、白雲新城、白雲湖數字科技城、廣州設計之都等「一園兩城三都四區」，「6+6」現代產業集群規模突破6,700億元。全區「四上」企業突破5,000家，擁有全國首個國家地方共建新型儲能創新中心，以及華為、南航等龍頭企業和全國首個百億淘寶村大源村。

生態環境優美，擁有廣州「綠肺」白雲山、森林覆蓋率達95%的帽峰山、市區最大的人工湖白雲湖、山水城田交融，雲山珠水齊聚，既有「青山半入城」的綠美生態，又有「珠水映羊城」的勃勃生機。

城市配套完善，有南方醫科大學、廣東外語外貿大學、廣東實驗中學等知名學校，有南方醫院、省人民醫院白雲院區等優質醫療資源。聚集了廣東畫院、廣州體育館、廣州市兒童公園等省市文化體育設施。

一手房價集中在3萬-10萬/平。

黃埔：跨國公司投資最密集的區域之一

關鍵字：廣州實體經濟主戰場、廣州科技創新主引擎、廣州對外開放主陣地、大灣區合作核心區、外商投資首選區

代表樓盤：萬科黃埔新城、未來方洲、星河灣蘿峰

廣州開發區、黃埔區位於廣州東部，被譽為粵港澳大灣區的「灣頂明珠」，轄區面積484平方公里，常住人口122萬。這裡是展示廣州的重要視窗，黃埔港是千年海絲的重要起點，百年黃埔軍校是民主革命的「將帥搖籃」，廣州開發區是首批成立的國家級經濟技術開發區。

廣州開發區、黃埔區是跨國公司在中國投資最密集的區域之一，2023年實現地區生產總值超4,300億元，規上工業總產值近9,000億元，約佔廣州市40%，綜合實力連續4年位居全國經開區第二。

當前，廣州開發區、黃埔區發揮廣深港、廣珠澳兩條科技創新走廊交匯的灣頂優勢，打造中新廣州知識城、廣州科學城、廣州海絲城、廣州生物島「三城一島」戰略發展平台，聯動香港大學等科研力量，構建開放型協同創新共同體；與香港共建穗港智造合作區和穗港科技合作園，與澳門共建穗澳創新園，在商事登記「跨境通」、港澳藥械通、跨境低空飛行等領域形成了一批首創經驗，規劃建設8.6平方公里的大灣區青年創新創業基地，助力港澳同胞逐夢灣區、圓夢灣區。

區內一手房價集中在3萬-6萬/平。

番禺：擁有豐富的旅遊資源

關鍵字：宜業、宜居、宜遊、鄉情、智造

代表樓盤：越秀萬博瑞麓府、耀勝新世界廣場｜耀勝尊府、亞運城、新鴻基地產·竣鑾、華潤置地·長隆萬博悅府、星河灣·半島五號

番禺地處粵港澳大灣區幾何中心，是廣州經濟大區和經濟強區，也是廣州「兩洋南拓」和「兩江東進」戰略的重要連結點。

宜業番禺。番禺交通區位優勢突出，廣州南站是全國高鐵客流第一站，彙聚了4條高鐵、4條大灣區城際軌道和8條地鐵，46分鐘可達香港。番禺作為大灣區最具投資活力與發展潛力的區域之一，已形成廣州南站商務區、廣州大學城、長隆萬博商務區、番禺經開區等多個重大產業發展平台。

宜居番禺。番禺自然生態優美，河網密佈，山水交融，醫療、教育、社會保障和福利政策等配套完善，目前正在建設粵港澳大灣區優質生活圈示範區，致力打造趨同港澳、賓至如歸的國際化城市環境。

宜遊番禺。擁有豐富的旅遊資源和獨特的文化景觀，寶墨園、蓮花山旅遊區、長隆野生動物世界等多個景點各具特色，無論是自然風光還是人文景觀，都能讓遊客在番禺區享受到獨特的旅遊體驗。

鄉情番禺。番禺與港澳人脈文脈同源，番禺籍的港澳同胞超過40萬，長住或經常往來番禺的港澳居民超過4萬人。

區內相對活躍的樓盤集中在萬博、亞運城等板塊，其中，最為熱門的萬博板塊多以改善型產品為主，均價集中在5萬-7萬/平。

花都：大型空鐵雙樞紐所在地

關鍵字：國際綜合交通樞紐門戶、北部增長極核心承載區、全國先進製造業基地承載區、臨空經濟示範區、世界級旅遊目的地

代表樓盤：中旅·阿那亞·九龍湖、中旅名門府、中旅·璞樾天序、花都城投·翰林世家、湖山雅築、智都綠城·鳳凰于飛、智都越秀·臻智府

花都位於「黃金內灣」頂點，是粵港澳大灣區向北輻射的重要板塊，擁有連接全球的超級空港、輻射全國的鐵路港以及華南最大的公路樞紐，集聚了廣州重要的空（白雲國際機場）、鐵（21條軌道交通）、水（花都港）、路（10條高速公路、9條城市快速路）等交通資源。在大灣區北部形成了年客流量超1.9億人次、年貨運量近2千萬噸的世界級綜合性樞紐群。

產業基礎堅實，重大平台集聚，不僅有汽車之都、「中國皮具之都」「中國化妝品之都」「中國音響之都」美譽，還擁有國家級經濟技術開發區、國家市場採購貿易方式試點、國家城鄉融合發展試驗區等國家級平等。

公共服務完善，集聚了廣雅中學花都校區、市六中花都校區、黃岡中學廣州學校等一批優質名校，打造黃廣、耀華等國際化視窗學校，開設港澳子弟班；中山大學孫逸仙紀念醫院獲批加掛「廣州空港醫療中心」，廣東省中醫臨床研究院、廣州市婦女兒童醫療中心花都院區建設有序推進。

綠色生態宜居，境內三山一水六平原，生態用地面積超轄區面積50%，森林覆蓋率36.6%。

花都憑藉均價1.9萬/平的高性價比優勢，逐步成為廣州新的宜居高地。

南沙：廣東省唯一國家級新區

關鍵字：國家重大戰略平台、粵港澳全面合作示範區、廣東省首個未來城市綜合實證試點、廣州高品質發展主陣地。

代表樓盤：中海熙園、越秀·天悅雲啟、南沙開建·珺築水岸、珠江海御、中國鐵建·南沙開建 西派瀾岸、星河畔月灣

廣州南沙新區地處粵港澳大灣區幾何中心，距香港38海裡，是廣東省唯一國家級新區、粵港澳全面合作示範區。

該區海陸互通， 40分鐘抵達香港西九龍站，在南沙客運港可享受12家航空公司的港口預辦登機服務，乘船直達香港國際機場、中港城。同時擁有亞洲最大的國際郵輪母港綜合體，遊客可搭乘國際郵輪前往日本、越南等全球多個熱門旅遊地。

南沙基礎教育資源優質，包含華南師範大學、市優質教育品牌9個和南沙小學等本土優質教育品牌5個，均可供符合條件的港籍適齡學童入讀。還有外籍子女學校——廣州市優聯外籍人員子女學校（GUIS），該校NCPA美式高中和ULC劍橋英式高中兩個學部均保持100%的大學錄取率，超95%的畢業生進入QS世界排名前100的大學。世界級理工大學香港科技大學（廣州）同樣選擇落地南沙。

對在南沙執業的港澳青年，按照學歷給予1.5-12萬元的一次性就業獎勵，並每月給予薪金、生活、住宿、醫療保險、場地租金、技能提升等補貼。

該區除了有中山大學附屬第一（南沙）醫院、廣東省中醫院南沙醫院等6所三甲醫院外，還有南沙港式金牌全科門診部等，可為港籍居民提供港式全科、粵港專家門診、跨境轉診、保險理賠支付等服務。線上，還可通過「港醫通APP」向平台上的香港持牌醫生問診開藥，享受港藥直送南沙的便捷服務。

南沙緊鄰伶仃洋，區內有黃山魯森林公園，擁有近萬畝紅樹林濕地，每年吸引超過10萬隻候鳥在此過冬，獲評聯合國「全球最適宜居住金獎」城市及中國「最具幸福感」城區。

區內一手房價集中在2萬-3.5萬/平。

增城：山水資源豐富 森林覆蓋率超50%

關鍵字：廣州東部中心、國家級增城經濟技術開發區、國家城鄉融合試驗區、世界級森林溫泉康養目的地、中國最佳旅遊休閒城市

代表樓盤：廣匯新世界金融中心｜廣匯尊府、新世界星輝、合景·月養雲來

增城位處廣州東部中心的穗莞深港黃金走廊和廣深港澳科技創新走廊的重要節點。轄區內已建成6條軌道線路和2個高鐵站，1小時覆蓋大灣區。明年1月新塘站將開通直達香港高鐵班列，只需一個半小時到達香港西九龍。

該區以全國先進製造業基地核心承載區、國際科技創新中心重要引擎，打造「芯顯車」產業集群，汽車領域廣汽、北汽兩家整車巨頭入駐。顯示器領域湧現出超視界8K、維信諾代表性企業；晶片領域落戶增芯、越海等骨幹項目。

區內山水資源豐富，森林覆蓋率超50%，擁有12個國家A級景區、1個省級旅遊度假區、1家省級旅遊休閒街區；白水寨風景名勝區、森林海省級旅遊度假區、七彩澳遊世界等景區。5家溫泉上榜省旅遊溫泉水質認證「真溫泉」。

歷史人文悠久，擁有135項非物質文化遺產代表性項目，位列廣州第一；荔枝文化、‌廣州欖雕、甘泉文化、龍舟文化源遠流長。

教育醫療商業配套成熟，擁有華師附中、廣州二中等高水準公辦學校204所，廣醫四院、南方醫科大學南方醫院增城分院等多家三甲醫院，廣匯新世界、永旺夢樂城等大型商業綜合體，滿足高品質生活需求。

一手房市場供需兩旺，連續十餘年成交量穩居廣州市第一。價格親民，交易均價1.38萬元/㎡（約1375港幣/尺），低於廣州均價的一半。

從化：空氣及水環境品質位列廣州第一

關鍵字：北回歸線上明珠、世界溫泉之鄉、國家生態文明建設示範區、中國十佳綠色城市、全國旅遊綜合實力百強區

從化位於廣州東北部，是廣州市面積最大的行政區之一，常住人口約75萬人，9條高速對外連接，8條國省道縱貫全境，地鐵14號線通達中心城區，30分鐘可抵達白雲國際機場，素有「廣州後花園」「北回歸線上明珠」美譽，獲評國家「生態文明建設示範區」「中國十佳綠色城市」「全國綠色發展百強區」等稱號，具備獨特人居優勢。

從化空氣、水環境品質常年位列廣州第一，是廣州唯一生態品質指數達到一類的行政區。全區山林面積佔全市47%，森林覆蓋率69.1%，負氧離子含量每立方厘米高達12萬個，是名副其實的「天然氧吧」。

同時，從化依託香港賽馬會從化馬場、從化國際賽車場等高端平台，積極推動生態優勢與高端體育產業融合發展，成功打造中國山馬越野賽等精品賽事品牌。

從化還是著名的「世界溫泉之鄉」，擁有珍稀蘇打溫泉，其中蘊含的弱放射性「氡」元素具有重要的醫療價值，曾接待過周恩來、朱德等黨和國家領導人，是聞名遐邇的療養勝地。當前，從化正加力資源挖掘，提速實施「百千萬工程」、環南昆山—羅浮山引領區建設，打造世界級森林溫泉康養目的地。

目前，該區內集中多個山水大盤，一手房價集中在1萬-1.8萬/平。

廣州，是粵港澳大灣區四大中心城市之一，地處亞太地區幾何中心，瀕臨南海、毗鄰港澳，是廣東省省會、國家中心城市和綜合性門戶城市，具有2,238年歷史。廣州總面積7,434平方公里，實際管理人口2,200多萬人，2023年地區生產總值3,956億歐元（3.04萬億元人民幣），形成了以先進製造業、現代服務業、戰略性新興產業為主導的產業格局。

在粵港澳大灣區深度融合的大背景下，廣州已逐步在購房政策、醫療、教育等方面對港人開放了「大門」。

據最新政策，只要符合自住自用，香港居民在廣州購房不再限制套數。即便在香港買過房，在廣州買房