穗港矚目！廣州優質樓盤香港推介會盛大舉辦！

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當天，近30家內地品牌房商、逾50個廣州優質房地產項目集中亮相。推介會面向香港房地產中介代理機構代表、香港有關專業團體、香港媒體等，詳細講解港人來廣州購屋的政策利好，更好為香港居民到穗置業投資答疑解惑。

推介會由廣州市住房和城鄉建設局、廣州市各區政府指導，廣州市房地產行業協會主辦。中央駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部副部長兼貿易處負責人周強，廣州市人民政府副市長胡浩、副秘書長黃光烈，廣州市住房和城鄉建設局副局長、二級巡視員黃成軍，廣州市港澳事務辦公室副主任鄧昌雄，廣州各區政府及住建部門領導，廣州市房地產行業協會執行會長陸毅，內地優質房企代表、香港房地產中介代理機構代表、相關專業團體負責人、數十家香港與內地媒體代表等逾150人參加。

樂業還需安居，推廣會真誠邀請香港市民到穗投資興業，體驗廣州宜居宜業宜遊的城市特色和高品質的房地產項目，共同探索大灣區無界交融的全新生活方式。

主辦單位廣州市房地產行業協會執行會長陸毅表示，本次推介會旨在宣傳廣州城市形象，向香港居民推介廣州優質好房，加强两地在房地產領域的交流與合作，促進廣州與香港「雙向奔赴」，共創欣欣向榮的新景象，助力灣區經濟高質量發展。

廣州樓市活躍度大幅提升 持續性較強

廣州市住房和城鄉建設局副局長黃成軍在推介會現場透露，今年10月以來，廣州房地產市場總體呈現復甦態勢，一手住宅到訪量、認購量、網簽量均大幅增長，市場活躍度大幅提升，房地產行業總體止跌回穩態勢初現。

當前，廣州正在「樹立『好標準』、支持『好設計』、實施『好建造』」方面開展工作，同時也致力於「選擇『好地段』、規劃『好配套』」，科學規劃、優化配套，切實提升住房品質。據悉，廣州按新規劃設計標準的房子，得房率特別高，實用面積更大。

中原地產（中國內地）華南區總裁鄭叔倫在會上介紹，廣州重點發力建設航空、航運、鐵路三大交通樞紐，打造全球重要綜合交通樞紐，計劃到2025年基本建成「12312」出行交通圈，建構十大對外高鐵通道和十大客運樞紐集群，強化互通互聯，增強廣州對國內外高端要素集聚和輻射。目前已開通軌道覆蓋全市11區，初步形成「中心密集、外圍通達」的城市軌道交通輸網。

完善的交通體系，意味著在廣州置業生活，盡享灣區「一小時生活圈」。

從交通、醫療、教育、商業等配套看：廣州交通便利、四通八達，慶盛樞紐直達香港，港珠澳大橋聯通各地；醫療資源豐富，擁有眾多的高端醫療設備和優秀的醫療人才；教育資源豐富，廣州多地開辦了香港子弟學校；商業環境繁榮強大，各類商圈品牌集聚羊城，生活便利…

從城市定位來看，廣州作為粵港澳大灣區核心城市，國家重要中心城市、國際商貿中心和綜合交通樞紐、科技教育文化中心，區位優勢顯著；從宏觀經濟看，廣州經濟總量大，經濟增長韌性強，2023年全市GDP總量突破3萬億元，位居全國第四。

從產業發展及人口增長來看，廣州產業迭代升級正在加速，新動能加快培育成長，廣州「自然指數 - 科研城市」全球城市排名第八，獨角獸企業數量居全球第九，入選全球自然城市計畫並獲「燈塔城市」榮譽稱號，廣州人口素質整體較高，去年常住人口比上年增加9.29萬人，名列全國各城市前列。

在政策方面，今年7月，廣州市調整了港澳人士購房政策：港澳居民（須為港澳永久性居民，非永久性居民按照內地居民的購房政策執行）提交申請人身份證明材料和港澳居民來往內地通行證，以及購買商品住房用於自用、自住的書面承諾，在廣州市購買住宅時不限制套數。

雙向奔赴 共建灣區優質生活圈

近幾年，穗港兩地經濟、民生、文化的交流與融合不斷加深，合作機制更加成熟，在金融、經貿、科技、人才、教育、文旅、養老、特色產業等領域的合作取得了豐碩成果，服務業多元聯動日益緊密。

據悉，截至目前，在廣州的港資企業已超過3.4萬家、累計投資920多億美元。尤其是港資房企，進入廣州市場30多年來，不僅為內地帶來了先進的房地產開發理念和成熟經驗，還先後打造了多個地標性項目，如新世界中國旗下的周大福金融中心、新鴻基地產旗下的天環廣場、麗豐控股旗下的東風廣場、太古地產旗下的太古匯等，為廣州城市建設作出了重要貢獻。

同時，廣州企業在香港投資成立企業也很多，已達1,500家、上市公司76家。

與會代表紛紛表示，期待穗港兩地在不斷深化交流合作中同頻共振、交互賦能、彼此成就，攜手打造深度融合的灣區優質生活圈，共建國際一流灣區和世界級城市群，在合力推動粵港澳大灣區高質量發展中共創美好未來！

逾50個一手優質樓盤參會 涵蓋廣州11區

參與此次香港推介會的房企有越秀地產、新世界中國、中海地產、保利發展、華潤置地、萬科、廣州地鐵地產、珠實、合景泰富、新鴻基、珠光、中旅投資、星河灣、星河、新城市、珠江投資、中國鐵建、南沙開建、中建玖合、德華實業、漢國置業、興華地產、花都城投、智都集團、坤銀泰銘等近30家房企，覆蓋了廣州11區大多數在售一手樓盤。

參與展示的優質項目逾50個，產品線豐富，既有位處珠江新城、金融城、琶洲等廣州CBD板塊的高端項目，還有番禺萬博、黃埔科學城、白雲新城、花都、南沙等熱點板塊的改善、剛改項目，更有增城、從化等外圍區域的剛需項目。

本次亮相的房地產項目，價格範圍跨度較大，從1萬元/平方米 - 28萬元/平方米不等，滿足不同層次的多元化需求。其中，位於廣州核心板塊的高端住宅項目，售價集中在10萬元/平方米 - 25萬元/平方米；中心城區熱點板塊改善類產品售價集中在4萬元/平方米 - 7元/平方米；增城、從化等外圍區域售價集中在8,000元/平方米 - 2萬元/平方米，總價約100萬元就能買到一組100平方米以上的南北通透大三房或小四房。

參會的一手優質地產項目，將於11月底至12月底持續在廣州市房地產行業協會官方網站www.gzfangxie.com同步展示。

今年，針對港澳居民購屋便利措施，中國人民銀行廣東省分行、國家外匯管理局廣東省分局發布了《港澳居民購買粵港澳大灣區內地城市房產結算支付便利化業務指引》，香港金融管理局聯同中國人民銀行推出「三聯通、三便利」指引，允許港人直接匯款到內地支付購屋置業款項（首期款/尾款）。

會上，中銀香港的代表介紹了香港居民到廣州置業的便利支付服務以及中銀可提供的房貸服務。

在推介會現場，越秀地產、新世界中國、華潤置地、萬科、中海地產等知名房企作為代表，介紹了企業品牌並推介了具體優質項目。

來源：廣州市房地產行業協會