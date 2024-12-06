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深圳內望：成交高位回落屬正常 後市穩定發展

【Presented by：WAW Creation】據深圳中原研究中心統計，11月深圳全市一手住宅網簽8,076套，環比上升94.5%，新樓住宅「網簽套數」為近46個月最高。11月份一手住宅「認購套數」9,652套，與10月份「認購套數」12,361套相比，環比下降22%。11月深圳全市二手住宅過戶7,125套，環比上升16.5%，二手成交套數創近50個月新高。二手房錄得量8,770套，為近46個月最高。

Presented by：WAW Creation

 

11月成交較10月回落近三成過去三個月，深圳房地產市況就像過山車一樣，9月份陷入低谷，然後929政策出台，力度史無前例，黃金周火爆到不行，10月市況一飛沖天，沖上高峰，打破多個歷史紀錄。經歷過9、10月份的冰火兩重天之後，來到11月份又稍微冷靜下來，整個月的統計資料反映，成交量較10月份回落近3成，雖然下降幅度也不少，但是與9月份比較的話，還是有一定的升幅，也許就是比上不足比下有餘。

成交量減少，反映大家都需要時間消化，當前市況還是比較複雜，後市不確定性依然存在。首先是美國大選結束，特朗普再次上台，貿易戰再次開打的風險正在上升，為持續低迷的經濟環境，帶來雪上加霜的壓力。房地產屬於經濟的重要組成部分，經濟好帶動房地產發展，還是房地產的火爆拉動經濟發展，這個是雞跟雞蛋的問題，雖然無解，但兩者之間，絕對是唇齒相依。

 

不確定元素仍存在

經濟走向不明朗，股市行情也波動大，升升跌跌，沒有明確的方向，再回看房地產市場，優化政策繼續接力。取消豪宅與普宅的區別，豪宅稅免徵，購買豪宅的稅費負擔大幅度減輕，對豪宅絕對是利好消息。受政策刺激，豪宅成交也比較活躍，只是畢竟量本來就不多，哪怕上升，對於整體市場的成交量來說，也只是杯水車薪。

新房市場方面，因為10月份銷售速度很快，有不少優質項目及戶型，已經搶購一空，剩餘的尾貨，銷售速度放緩也是合情合理。新開盤的項目，銷售情況還是挺不錯的，例如深鐵閱雲境便「日光」，是今年東部地區首個「日光盤」。項目首推214套，面積約98-107-118-142平方米戶型，折後每平方米最低3.78萬元起（人民幣，下同），折後每平方米均價為4.32萬元，還帶高品質精裝，相比片區新房和二手房（每平方米5-6萬元）有一定優勢；加上位於龍崗核心，周邊交通教育等公共配套完善，城市面貌好，自然吸引區域內和外區的低總價客戶。

 

存量房築底提振

存量房市場方面，受益於近期積極政策持續落地，在市場情緒面起到了築底提振的作用。雖成交熱度較10月有所回落，但高性價比的房源還是獲得追捧。另外，因限售政策取消，市場突然多了不少剛剛入伙不久的社區，因之前需入伙三年才能進入二手市場，現拿到房地產證就可以交易。這些「次新房」非常受市場追棒。眼見為實，即買即住，還是很有吸引力的。

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更新時間:2024-12-09 07:57
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