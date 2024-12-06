灣區速遞：香港代表揚威「創客中國」國際中小企業創新創業大賽

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數字政策專員黃志光恭賀得獎的香港團隊，他說：「香港隊伍表現亮眼，其中兩隊分別獲得亞軍及季軍，彰顯本港創科發展的卓越成績及雄厚實力。我深信香港隊伍憑着不懈努力，在『創客中國』這個強大平台的支持下將能繼續在創科領域取得更多突破。」

2024「創客中國」總決賽有來自香港、澳門、歐洲、東盟、日本、韓國及中西亞等地分站賽的優勝隊伍參賽。參賽隊伍翌日（十二月四日）上午到南沙的創科園區考察，並向內地業界推廣其創新項目。

「創客中國」國際中小企業創新創業大賽由國家工業和信息化部中小企業發展促進中心和中國中小企業國際合作協會共同舉辦，是中國最具全球響力的國家級創新創業大賽之一，其中「創客中國」香港分站賽為香港的初創和中小企業提供重要平台，讓它們更好地融入國家發展大局，進軍大灣區拓展商機。得獎者除可代表香港特區參與於內地舉行的「創客中國」總決賽外，亦有機會與內地投資者及企業代表對接，在粵港澳大灣區多個城市落戶。

香港代表隊伍獲得獎項如下：

可可西里科技有限公司（新一代超高速集成光子晶片）：2024「創客中國」總決賽亞軍

MicroFlow Innovation Limited（全場景抗生素耐藥性快測平台）：2024「創客中國」總決賽季軍

香港漢速科技有限公司（電子束輻照技術應用）：2024「創客中國」總決賽優秀獎

人才辦夥教育界為來港人才子女提供教育資訊

香港人才服務辦公室（人才辦）積極夥拍教育界，向來港人才介紹有關香港教育的資訊，協助他們的隨行子女在香港就學及升學。人才辦下周將參與兩場雲集近四百五十所本地中小學及幼稚園的教育展，透過設立展位，介紹人才辦的支援服務，並解答參加者的查詢。

人才辦總監劉鎮漢表示：「子女教育是人才選擇來港發展的重要考慮因素之一，不少人才並不熟悉香港教育制度，亦擔心子女難以適應本港的學習生活。人才辦期望透過教育展可讓人才家長了解更多香港教育的資訊，並繼續與教育局及教育界緊密合作，加強對來港人才子女的教育支援。」

人才辦下周五至日（十二月十三日至十五日）將參與在亞洲國際博覽館舉行的（大灣區）香港學校教育展，近三百所私立、津貼及直資學校參展，多位教育界專家將分享選校攻略及拆解入學申請誤區，部分學校更設即場入學面試及筆試。

（大灣區）香港學校教育展籌委會主席、香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩表示，愈來愈多人才子女來港讀書，選擇學校時難免遇到困難，今屆參展學校大幅上升，可為人才家長提供更全面的教育資訊，專家亦會分享人才子女適應校園的心得。

此外，人才辦下周六至日（十二月十四日至十五日）將參與在香港會議展覽中心舉行的香港聖公會教育展，展覽介紹超過一百四十所聖公會中小學及幼稚園。

香港聖公會教育服務部總幹事郭始基表示，期待在教育展上與各人才家長接觸和交流，向他們介紹聖公會的辦學理念及對教育的承擔，並展示各校的獨特性和融合性，如何配合不同背景學生的需要。

（資料：粵港澳大灣區速遞）