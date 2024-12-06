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回首澳門風雲變幻 活現新馬路百年歷史 《百年新中央酒店》新書暨同名紀錄片首發

【Presented by：WAW Creation】新中央酒店，是澳門舊城區「新馬路」絕無僅有的座標。歷經百年滄桑，今日的新中央酒店，已於今年七月完成活化重新啟業，再次亮相人前。

而承載新中央酒店和新馬路百年歷史變幻的《百年新中央酒店》新書暨同名紀錄片，則於前日（12月4日）在於博納國際影城澳門金銀島店舉行首發儀式，耗鉅資購下原有酒店並大力投資活化的力行集團主席蕭頌銘直言：「《百年新中央酒店》這本書及紀錄片的面世，皆因為新中央酒店活化這個項目而產生。」

Presented by：WAW Creation

 

 

一切來自「活化」新中央酒店

蕭頌銘在致辭時指，歷史是無價的，新中央酒店不單止記載了酒店自身的歷史，更加記載了新馬路自1918年開通以來超過一百年的變遷，所以力行集團不惜代價也要活化新中央酒店！

他直言，活化這個項目是「極度困難及危險」，所以從接收開始，就計劃要紀錄整個改造過程，配以新馬路及新中央酒店的百年歷史，製作成一部有紀念價值及歷史意義的《百年新中央酒店》紀錄片，將歷史城區的新舊故事傳承於世；讓更多的市民及旅客以一個最簡單、最直觀的方法去深入了解澳門歷史城區的發展歷程。

 

書寫真實歷史和傳世故事為酒店立傳

提及《百年新中央酒店》的誕生，蕭頌銘直言是一個意外。話說為了向公眾展示酒店的百年歷史，規劃初期已安排在新中央酒店的地下設置一條《百年歷史穿越廊》，並通過不同的渠道收集相關的歷史資料。但由於很多歷史資料並不準確，且差異極大。為了可以忠實地向公眾展示最真實的歷史，邀請了歷史學者邢榮發教授進行資料搜集及整理。結果每一次邢教授都發現更多珍貴資料，且涉及的故事亦都愈發精彩。於是決定邀請邢教授為新馬路及新中央酒店立傳；以將澳門歷史城區、新馬路及新中央酒店的發展歷程完整、細緻地呈現給廣大市民及旅客。

《百年新中央酒店》全書六大篇共二十章，分上、下兩冊，合共近30萬餘字，插圖近四百幀。故事從20世紀初開闢新馬路而開始，由澳門歷史建築新中央酒店窺探澳門百年旅遊、博彩業發展概況，道盡澳門20世紀上半葉推動建設旅遊娛樂城市初期的艱辛，以及澳門如何在掙扎中「步入正途」的坎坷命運，以百多年前的澳門作為起點，帶領讀者觀摩百年澳門風雲變幻中的社會、人和生活。

邢榮發教授在致辭時亦特別指出，澳門特區政府大力推動文化產業發展，促使本澳產業適度多元的當下，力行集團投下鉅資，將這座瀕臨傾危的老舊高層酒店大樓進行徹底復修，創建出具有獨特魅力的形象，並將其內容拍攝成紀錄片及出版書籍，乃本澳酒店創新的商業模式，殊為難得。

 

紀錄舊建築重生

承載歷史變遷與文化傳承

與圖書同步首發的紀錄片《百年新中央酒店》，則是以新中央酒店為紐帶，以詳實的史料鏡頭、精美的重現畫面及澳門特區政府主要官員和社會賢達，生動講述新中央酒店的歷史價值及活化過程，以及一眾有心人士立志守護澳門歷史城區的奮鬥歷程。

自2016年開始負責跟拍的紀錄片總導演王利兵在致辭時強調，紀錄電影以客觀、真實為原則，通過鏡頭捕捉那些被遺忘的瞬間，呈現歷史的細節。而《百年新中央酒店》不僅僅是一部關於舊建築重生的紀錄片，它更是一段承載澳門歷史變遷與文化傳承的旅程。在這部影片中，大家可以跟隨鏡頭穿越時間的長廊，探索這座歷史悠久的酒店如何從一個時代的象徵，轉變為今天充滿活力的文化地標。

他又指，在拍攝過程中記錄了許多珍貴的瞬間：從最初的規劃討論到每一磚一石的精心修復；從澳門老街坊分享的往昔回憶到社會各界對未來憧憬的眼神……三年疫情、颱風考驗，讓活化改造的過程充滿了挑戰。這其中的每一個細節都充滿了故事，每一段對話都飽含情感。

目前《百年新中央酒店》已在澳門一書齋、星光書店、边度有書、宏達圖書中心及文化廣場上架，而紀錄片《百年新中央酒店》則由即日起可於新中央酒店房間的電視免費點播，據知未來計劃在內地及港澳發行上映。

此外，首發儀式上，力行集團創辦人及主席蕭頌銘還分別向澳門大學、澳門科技大學、澳門城市大學、澳門旅遊大學、澳門聖若瑟大學及澳門中央圖書館的代表贈書。

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更新時間:2024-12-09 07:57
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