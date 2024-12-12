共享發展新機遇 共謀發展新未來 香港·南沙科技與產業合作交流活動今日在港舉辦

提起香港與南沙的聯繫，你會想到甚麼？

是暢行無阻的便捷交通：從慶盛樞紐40分鐘快速通達西九龍，在南沙客運港享受12家航空公司的港口預辦登機服務，乘船直抵香港機場，經連接深中通道南沙聯絡線北上速達廣東經濟腹地；

還是熱絡互動的科創產業：在與香港科技大學合作的南沙資訊科技園內，南沙半導體產業走出國內LED晶片的行業龍頭；環港科大（廣州）創新區運營起步成勢，吸引香港八大高校的各類人才到南沙創新創業；「雙15% 」稅收優惠向港企拋出「繡球」，吸引華潤集團與南沙區政府達成戰略合作，圍繞大消費、綜合能源、城市建設運營、大健康、產業金融、科技及新興產業六大業務領域建立共贏的戰略合作夥伴關係。

12月12日，以「圖南起航 鏈接全球」為主題的2024年香港·南沙科技與產業合作交流活動在香港舉行，一系列粵港合作發展新成果集中亮相落地。廣州南沙新區香港服務中心聯絡官團隊、粵港澳大灣區（南沙）產業發展顧問聘任儀式舉行，開啟了兩地合作共贏發展的新篇章。

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新共識：「重大戰略看南沙，發展機遇在南沙，創新創業到南沙」

南沙地處粵港澳大灣區幾何中心，是廣東唯一的國家級新區、廣東自貿區最大片區、粵港澳全面合作示範區所在，國家和省市高度重視南沙的發展。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平視察廣東時，囑託要把南沙規劃好、開發好、建設好，為南沙開發開放提供了根本遵循，注入了強大的動力。

廣東省委省政府冀望南沙建設成為精明增長、精緻城區、嶺南特色、田園風格、中國氣派的現代化都市，成為中國現代化濃縮的精華。

廣州市委市政府將南沙作為全市高質量發展的主陣地和新引擎，正舉全市之力支持南沙開發開放。

深中通道南沙聯絡線在今年10月份通車後，廣州、深圳兩座3萬億級一線城市，通過南沙首次實現陸路直聯，20分鐘便利高效互達，進一步凸顯了南沙作為灣區之心的發展優勢，為南沙的發展帶來了難得的新機遇和重大利好。愈來愈多來自港澳和深圳等地的人才、企業紛紛前來南沙打卡旅遊，投資考察，紮根發展。

當前，「重大戰略看南沙，發展機遇在南沙，創新創業到南沙」已經成為全社會各界的共識。

特別是近大半年來，南沙與香港更是互動頻頻。8月，廣州市委常委、南沙區委書記劉煒率南沙區代表團訪問香港；10月，廣東省商務廳會同廣州南沙開發區管委會在香港舉辦南沙高水平開放推介交流活動，2024年南沙全球招商引智大會後，總投資超1,200億元（人民幣，下同）的產業項目紛紛落地，港資企業加速北上落戶南沙……

新的合作序幕拉開，南沙與香港正值新一輪大發展、大合作爆發的前夜，前所未有的發展機遇，新產業、新資源、新區勢噴湧而出，正在合力推動粵港合作邁上新台階。

新平台：香港服務中心助攻 穗港智造基地築巢

南沙攜手香港合作成果累累，究其原因，從今年兩地在產業、招商層面的高頻密互動中有跡可循。

今年10月，在2024年南沙全球招商引智大會上，南沙以企業需求為導向首次發佈產業投資地圖，精准展示南沙各片區可供土地面積、載體可用面積、產業招商方向、租金等信息，讓企業可以更加便捷高效找到投資「目的地」。

落戶穗港智造基地的廣州南沙粵港合作高端製造產業港項目，由香港全港各區工商聯、裕廊發展投資建設，將整合全港各區工商聯旗下高端裝備製造和新一代信息技術優質香港產業資源，在南沙打造粵港合作高端製造園區，構建港人港企前往內地發展的首選地和內地企業對接港澳及國際的鏈接器。

今年9月項目迎來首批次樓棟封頂，截至目前，產業港已進駐6家企業，均為專精特新企業，行業涵蓋生物醫藥、生命科學、汽車感測器製造、精密加工等。

一面引進來，一面走出去。今年5月，南沙新區香港服務中心啟用新地址，並發佈海外社交媒體帳號，標誌著南沙在深化粵港多領域合作上有了更大的支撐平台。

作為香港服務中心首席聯絡官，香港立法會議員，香港特區政府創新科技署「產學研1+計劃」督導委員會主席，邱達根表示，「大家都覺得去大灣區，去南沙有很好的機會，將親身參與篩選、推薦創業企業到南沙孵化發展。」

新資源：香港青創人才、高階耐心資本到「灣心」創富

港企港資「用腳投票」，引領新一批懷揣創業致富夢想的香港青年人、新企業、新機構到南沙尋覓合作、發展新機遇。

來自香港的練仲緯，2022年選擇南沙明珠灣區創業，成立了專營榴槤及相關產品的廣州南沙緯民國際貿易有限公司。

最初決定將事業從香港延伸至南沙時，練仲緯並非完全沒有顧慮。

「手續會不會很複雜？政府的政策支持是不是真的有效？在這裏能不能建立起穩定的團隊？」一連串的問題在他腦海中盤旋。

事實證明，南沙的創業環境遠比他想像中高效友好。練仲緯原本以為，從公司選址到辦理註冊、進口牌照和運營等手續，可能需要耗費一年甚至更長時間。然而，他驚喜地發現，短短數月他們就實現了在明珠灣靈山島尖落地經營。「這裏的效率真的讓我驚訝！」練仲緯回憶說，「提交材料不到一個月，許可批文就下來了，整個過程非常順利。」

2023年3月，隨著公司第一批馬來西亞榴槤如約而至，練仲緯的訂單數量也跟著多了起來。受益於內地龐大市場，公司首年的營業收入突破1,000萬元，增長速度之快更堅定了練仲緯在內地發展的信心。

在港人澳人紛紛北上創業的新時代，南沙正加速邁向大灣區科創高地，已基本形成了「1+1+3+N 」科技創新平台體系，南沙科學城建設穩步推進，已啟動環香港科技大學（廣州）創新區建設，打造校地合作和科技成果就地轉化樣板。

觸覺敏銳的資本已搶佔先機，作為深耕科創行業的基金，木棉花灣區高校科創投資基金（Kapok Capital）計劃在南沙區設立木棉花灣區高校科創投資基金，基金目標總規模20億元。

「我們希望借助南沙的政策優勢和區位優勢，為香港企業提供更多的市場機會和發展空間。」木棉花基金合夥人王小霞表示，與南沙的合作不僅能夠為優秀科技企業提供資金支持，促進其科研成果的轉化和產業的升級，還能夠加強兩地在科技創新領域的交流合作，推動區域經濟發展和技術創新。

「我們正迅速採取推進行動，計劃在南沙成立首支專注於香港與國際高校、科技企業的創投基金。」王小霞說。

圖南起航，鏈接全球，與風而行，無遠弗屆。從「廣東的南沙」向「中國的南沙」進階，南沙正拿出蓬勃朝氣、務實幹勁，在與香港、與世界一道同風而起，共享發展機遇，共展圖南之志。

（通訊員 穗南宣）