廣州黃埔澳門青年人創新部落 助力港澳青年創業發展

澳門青年人創新部落是「澳門青年創新創業計劃」在黃埔區落地的首個品牌項目，於2020年成立至今已服務過百個企業，並有約六十間企業進駐其中，大部分為港澳企業。 澳門青創國際集團副總裁、廣州澳青科技發展有限公司總經理奚涵川表示，過去五年，有相當多企業在黃埔落地生根發芽，並在產業環境內做出非常優秀的成績。

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「澳門青年創新創業計劃」由何敬麟倡議，澳門工商聯會、澳門青年企業家協會、澳門番禺同鄉會、清華珠三角研究院等機構發起，成立澳門青創國際集團，並於黃埔落地不同項目，包括於科學城及知識城設立澳門青年人創新部落，服務不同項目的創業者，以及有廣州粵澳青創國際產業加速器、澳門中心等不同平台，覆蓋不同企業階段的服務需要。此外，也為黃埔區的企業進行資源對接，例如為黃埔的美妝產業對接港澳大型商場，推進黃埔產品走向國際市場。

一站式創業孵化空間

澳門青年人創新部落為響應粵港澳大灣區發展戰略而設，用以促進澳門經濟適度多元化發展。門外有澳門青年設計師打造的澳門風情長廊，展現了澳門歷史文化及產業特色。園區還有展示大廳、創業服務中心、會議室、洽談區等，給創業者提供一站式創業孵化空間。

業務範圍涵蓋共享空間、項目申報、孵化加速、雙創活動、人才培訓、資源對接、創業輔導、投融資服務、其他增值服務等。並且開展創業培訓、實習交流、參訪考察、論壇、行業沙龍等形式多樣的港澳青年創新創業交流活動。

三大優質服務資源

黃埔區創業條件優厚，為澳門青年創業家帶來發展空間。奚涵川表示，首先是黃埔有比較豐富的產業資源及比較強大的產業服務能力，第二是當地政府關注青年服務，第三是他們作為服務機構，對港澳青年的創業給予全方位的陪跑服務，提供由註冊公司、企業組建、到整體運營的全程服務，通過多方面良性的生態打造，有利港澳青年在此健康發展。經過五年時間，有企業成功申報高新企業、專精特新「小巨人」企業，同時通過他們的「撮合」，跟市場進行了深度對接，很多企業在此取得訂單，把公司愈做愈大。

奚涵川並不諱言，創業本身是一件比較艱苦的事情，受到各方面的因素影響。過去數年疫情是非常大的挑戰，但正是因為得益於三個優質的服務資源，所以能夠一起克服困難，取得真正成功。

澳門青年人創新部落也是孵化起家的公司，隨著業務發展逐漸從孵化轉向產業服務的一個多元鏈條的服務。奚涵川指，「順應現在國家經濟的宏觀發展，我們會緊密的配合好國家的大戰略，把港澳青年在創業服務的這件事情，能夠做得更深入，能夠讓大家在灣區獲得更多的機會。我們也希望在雙向交流這方面做得更深入一些，推動內地企業能夠通過跟港澳的連接，能夠面向海外，大家做一個相互的互動，從中找到更多的一些機會。」

全方位支持港澳青年

黃埔區人力資源社會保障局作為區支持港澳青年來穗創新創業專項小組牽頭單位，強化統籌協調，協同專項小組各成員單位，貫徹落實市「五樂計劃」和區「港澳青創10條」政策，2022年8月出台《廣州市黃埔區、廣州開發區進一步支持港澳青年創新創業實施辦法》，充分發揮黃埔優勢，圍繞創業資助、項目引育、創新激勵、合作交流、生活保障等8個方面，著力幫助港澳青年解決在就業創業等方面遇到的實際困難和問題。加強港澳創業就業交流合作，推動港澳青年創新創業基地高質量發展，為港澳青年在廣州創新創業提供更多機遇和更好條件，共建成港澳青年創新創業基地6家，累計孵化項目520個（其中港澳項目185個）、帶動就業7,042人（其中港澳居民267人）。

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