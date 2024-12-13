市場信息：知識城「黃金十年」高質量發展論壇：千億新城 共創未來

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在12月6日舉行的論壇，主辦方還邀請了城市規劃發展知名專家學者、政府領導、企業代表及多家媒體共同參與，圍繞知識城城市價值、板塊宜居環境、未來發展機遇等問題展開探討。

出席當日活動的包括廣州市房協執行會長陸毅，廣州市住房和城鄉建設局房地產業管理處副處長宋加平，廣州開發區投資集團有限公司黨委委員、副總經理李永祥，廣州市房屋交易監管中心四級調研員李洪波，廣州市黃埔區住房和城鄉建設局四級調研員陳少飛等。

蝶變山水創新之城

陸毅在致開幕辭時表示，中新廣州知識城自2010年奠基以來，高端產業、創新平台、前沿技術、頂尖人才、民生福祉等不斷集聚，已經進入黃金時代，成為一座宜居宜業的新城。而知識城高質量發展論壇，就是希望能夠通過一場高品質對話，推動黃埔區房地產業步入更加平穩健康的發展軌道，為助力打造中國式現代化的「黃埔樣本」加碼提速。

李永祥也指出，中新廣州知識城戰略定位為「具有全球影響力的國家知識中心」，它是中國-新加坡國家級雙邊合作專案、粵港澳大灣區重大創新載體、廣州活力創新軸北極點，是一座集科創產業、宜居之都、智慧綠色於一身的現代化新城。作為區屬國企代表，廣州開投產城投資有限公司一直積極落實「三城一島」戰略，在知識城片區傾力打造了科教創新區、海絲知識中心、九龍湖智薈塔等重點項目。

隨後，廣州市城市規劃勘測設計研究院五所副所長岑君毅以《中新廣州知識城規劃建設回顧與展望》為主題，分享知識城的發展歷程、挑戰與策略，介紹其定位和發展格局。他認為，知識城通過探索更可持續的綠色發展模式，實現更高效率的產城融合，促進更有活力的和諧社區，打造更為智慧的韌性城區，在城市發展勢能與產業升級動能作用之下，會迸發出更強的城市活力。

築建宜居之城

城市定位、產業集群、區位交通、配套資源等一系列的規劃建設，是知識城的未來。與此同時，知識城以產聚人興城、以城留人促產，宜居價值持續提升。而是次論壇活動所處的知城·翰林湖畔，便是由廣州開投產城投資有限公司於知識城片區龍翔湖南側打造的湖畔理想人居。緯綸國際董事長，廣州市空間設計協會副會長范文峰，在活動現場分享了知城·翰林湖畔背後的「打造都市湖居生活」理念。而在交流沙龍環節，廣州市同創卓越房地產投資顧問有限公司總經理趙卓文、華南理工大學城市規劃與建築設計研究所所長趙紅紅、廣東省體制改革研究會執行會長彭澎、合富輝煌廣州公司市場首席分析師馮佩雲等專家，也從湖居和教育等方面探討了高品質生活的人居範本。最後，活動現場還舉行了知識城人居發展暨煥新高品質生活啟動儀式。