灣區速遞：越秀地產獲今年度「BDO環境、社會及管治大獎」三大獎

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ESG大獎由全球第五大會計及諮詢網路BDO舉辦，獲超過110家上市公司申請，創六年新高。該獎項無參評費用，設有獨立評審小組對參賽企業進行審查和評估，並選出最終獲獎企業，具有較高的認受性和權威性。今年的主題大獎繼續聚焦表揚在「碳中和」方面體現最佳實踐的上市公司，強調企業於減緩氣候變化及塑造零碳、更環保、更能應對氣候變化的未來所發揮的關鍵作用。

越秀地產首次榮獲「BDO環境、社會及管治大獎」之主題大獎，僅三家上市公司獲此殊榮。作為房地產開發企業，為推動節能減排，越秀地產大力推廣綠色建造，系統性開展超低能耗建築體系、近零能耗建築體系和零碳建築體系等前沿技術的研究與實踐。2024年正式應用的「健康宅技術體系」，通過「悅空氣」 「悅淨水」 「悅靜音」等十大健康系統，打造「健康宅」，引領未來健康人居，邁向「淨零」。

建築機器人大賽博智林攬獲四獎

近日，由重慶市住房和城鄉建設委員會與四川省住房和城鄉建設廳聯合主辦的第二屆「中國建造·慧享未來」建築機器人大賽在重慶大學舉行。大賽聚焦建築機器人及智慧產品的研發創新，設立了創意設計競賽、實戰比拼競賽和性能表演競賽三大類別，共計9項大獎。

博智林機器人攜旗下測量機器人、地面整平機器人、室內噴塗機器人、地坪研磨機器人及地坪漆塗敷機器人參賽參展，以展示其在建築工業化、數位化、綠色化轉型發展中的技術實力和創新能力。

在激烈的競賽中，博智林機器人憑藉卓越的性能和創新技術，獲得四項大獎：包括地坪研磨機器人在應用性能競賽中榮獲「創新之星」獎項，展現了其在應用性能上的創新和突破。測量機器人在實戰比拼競賽中榮獲「品質之星」獎項，證明了其在測量精度和可靠性方面的卓越表現。室內噴塗機器人在實戰比拼競賽和應用性能競賽中分別榮獲「效率之星」和「實用之星」獎項，彰顯了其在提高施工效率和實用性方面的領先地位。

珠海華冠科技登「2024年廣東製造業500強」

在廣東省製造業協會、暨南大學產業經濟研究院、廣東省發展和改革研究院聯合發佈的《2024年廣東製造業500強企業研究報告》中，珠海華冠科技股份有限公司登上廣東製造業500強榜單。

據悉，該榜單以企業年度營業收入為主要依據，並經過專家評審等多個環節，充分體現了企業在生產經營、技術創新、市場拓展等方面的綜合實力。

華冠科技致力於為全球鋰電池製造行業提供高效、智慧化的自動化生產線及設備，並以其技術創新能力和優質產品服務，在內地市場佔據領先地位，而其經營品質上的表現，使其在激烈的市場競爭中保持了穩定增長，贏得了客戶的信賴與行業的高度評價。

（資料：華發集團）