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活力多元 澳門回歸25周年：幻彩耀濠江 時空的共融 沉浸夜繽紛光影體驗

【Presented by：WAW Creation】入夜後的澳門，各區幻彩閃耀。在北區、下環區、新口岸新填海區、南灣區、仔區、路環區，有大量藝術及互動裝置給遊人探索，由現在至2025年2月28日，可一同沉醉在光影的夢幻世界。

為慶祝中華人民共和國成立75周年、澳門回歸祖國25周年，澳門舉行「2024幻彩耀濠江」，以「時空的共融」為主題，邀請來自墨西哥、加拿大、新西蘭、澳洲、以及中國內地、香港和澳門的設計師團隊在各區打造旗艦裝置，為市民及旅客帶來沉浸式夜間娛樂節目，讓各區愈夜愈繽紛。

 

Presented by：WAW Creation

 

新口岸新填海區：光華盛世

「創新紀元」的光雕表演在澳門科學館展開，利用科學館獨特的建築設計，在音樂襯托下，建築立面幻化出各種疑幻似真的圖案，就像披上了不同的「外衣」，繽紛的花草、金龍躍動、浩瀚的宇宙和海洋亦頃刻湧現，令人沉浸在一場炫幻的光雕盛宴。演出時間為晚上7時至9時30分，每半小時一場，每場約5分鐘。

另外，心形樹廣場出現了一雙大手保護與支持心形樹，象微著澳門在祖國懷抱中的成長與繁榮。在科學館前地、何賢公園、教科文中心旁空地還有不同的燈飾及互動裝置可供探索。

 

南灣區：海洋之息

南灣區有以「海洋之息」為主題的31個裝置，當中15個是由不同國家地區的藝術家設計。這些裝置以海洋生物為主，包括有親親大翅鯨、星光鯨躍、蟹小寶、機甲海洋守護隊等。當中八爪魚的體積最為龐大，總長達到18米。市民還可通過互動裝置傾聽海豚的聲音。這些裝置背後是訴說出一個環保故事，人類製造的垃圾令海洋生物受傷，他們為求自保，將廢棄物料製成盔甲保護自己，從此成為機甲海洋守護隊，藉此帶出愛惜海洋的訊息。

 

氹仔區：匯藝風情

氹仔區的消防局前地（木偶葡國餐廳立面）有「雙‧ 連」（2024 年12 月7 日至2025 年1 月17日），以及「100 FUN 」（2025年1月18日至2月28日）的光雕表演，演出時間為晚上7時至9時30分，每半小時一場，每場約5分鐘。另外在嘉妹前地（ 北帝廟前面），亦有藝術裝置「多巴胺之謎」，蝴蝶翅膀般的圖案，就像一幅三維畫卷，旁邊還有互動體驗的「CONSTELLATIONS 」，利用手機手電筒，可啟動繪製星座或探索隱藏星系的兩種模式。

 

玩遊戲贏禮品

「尋寶記」：使用手機NFC功能靠近「幻彩耀濠江」logo圖樣，進入指定頁面，輸入電話號碼即可收集1個旗艦裝置，集齊6個旗艦裝置後，可到諮詢站換領旗艦裝置手機架乙份。

區區有禮：與「2024幻彩耀濠江」的裝置進行拍照打卡及標註，在社交平台集齊10個Like，即可在諮詢站領取禮品。

集章遊戲：成功集齊六區印章，玩網站遊戲「麥麥接接樂」達到500分，可到諮詢站換領發光香薰座乙個。禮品先到先得，換完即止。

 

各區諮詢站

下環區：媽閣交通樞紐地面層廣場

南灣區：南灣湖水上活動中心

新口岸新填海區：澳門科學館前地

北區：原逸園賽狗場

氹仔區：消防局前地

路環區：意度亞馬忌士花園（馬忌士前地）

活動網站：https://lum.macaotourism.gov.mo

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更新時間:2024-12-21 04:12
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