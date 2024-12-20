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活力多元 澳門回歸25周年：博維智慧科技 澳門科企「 創 」出一片天

【Presented by：WAW Creation】澳門一向予人行業種類少，發展機會匱乏的感覺。但有澳門的科技公司成功「突圍」，成為澳門首家及目前唯一登陸香港聯交所主板的科技類企業。

博維智慧科技有限公司（下稱博維）成立於2010年，是澳門IT解決方案市場的領先公司，近年更進駐橫琴，借助內地優勢開拓市場。業務方面亦由傳統的系統集成服務，拓展至包括網絡安全服務在內的全面資訊技術系統解決方案，更開始自主研發腦機交互的創新技術，並即將有產品推出市場。公司創始人及主席周家俊表示，隨著愈來愈多大公司進駐橫琴，澳門依然有很多行業發展機會。

 

Presented by：WAW Creation

 

網絡安全受到全球關注，香港及內地有不少網絡安全公司提供服務。周家俊表示，當初從事網絡安全，主要是外資合作夥伴提議，但隨著國家訂立網絡安全法，當時澳門也立法在即，因此期望藉此機會發展網絡安全領域，以在市場佔有一席位。

要在澳門從事網絡安全，周家俊坦言，澳門在相關人才方面比較缺乏，很難找到大量能夠管理信息安全的人才。加上很多企業在尋找人才處理自身網絡安全時面臨困難，因此構思成立網絡安全團隊，幫助企業托管他們的網絡安全部分。

 

人才是關鍵

「對我們而言，人才引進是一個非常重要的問題。當時，我邀請外國同事回來培訓本地同事。從2017年到2020年持續培訓，但同時面對人才流失問題，經過多番努力，至今才能在市場佔一個比較穩定的位置。」

博維一直與澳門政府的司局級部門、私營機構、金融行業和學校等合作，為他們提供服務。周家俊表示，博維作為服務供應商，以服務形式將網絡和資訊安全提供給客戶。通過了解客戶在資訊網絡環境的日常情況，幫助他們作出應對措施。此外，他們還從全球各地獲取資訊安全情報。例如參加世界網絡安全組織，獲取全球最新情報，幫助客戶防備這些潛在威脅。博維更是港澳唯一一間營運商加入國際網安組織First這個情資交換平台。

 

以橫琴作跳板

「人才曾經是我們面對的最大挑戰。資訊科技在澳門不似可大力發展的行業，所以人才未必有耐性留在公司發展。」周家俊指出，隨著近年澳門政府推動經濟適度多元發展，對科技行業的政策支持也愈來愈多，人才的引入及穩定性已有顯著改善。公司進駐橫琴後，人才問題進一步解決，對公司發展更為有利。另外，在內地市場還可接觸更多類型的客戶，有更豐富的應用場景，例如製造業場景。

 

開拓更廣闊發展空間

博維進駐橫琴，最初是希望成為踏入內地的台階。「希望借助這個平台熟悉內地的商業環境、生態和制度，在尚未完全進入中國市場時，能有一個緩衝和學習的空間，讓我們積累經驗後逐步擴展到內地。」不過，他們很快便發現內地競爭激烈，加上近年經濟環境改變，要一步到位進入內地市場非常艱難。

然而內地的發展空間始終更為廣闊，周家俊表示，科技公司在內地更容易找到研發資源，更較容易與大學建立聯繫，促進合作。利用內地高效的科研力量，可以實現更多可能。他認為這兩三年在內地的最大收穫，是獲得科研資源及行業經驗，有助開拓視野。

 

助內地公司接軌國際

面對挑戰，周家俊認為，作為澳門人和港澳公司來到內地，必須明確自己的身份和定位，才能與內地企業合作，共同開拓市場。他發現很多內地二三線的公司，很難與外國合作，將創新科技打入國際市場。原因是語言、產品標準及營商模式都不一樣。他們可在這方面可發揮互補的角色，為內地公司拓展市場及國際化貢獻力量。並可透過二次改造，讓產品更符合外國標準，幫助內地廠家接軌國際市場。

 

 

研「創」腦機交互技術

周家俊五年前在內地科創比賽認識一支團隊，他們正構思通過腦機交互技術，幫助殘障病人加快回復感知，團隊認為難點在於醫療領域應用要經過多年臨床實驗。周家俊則指，相關技術可應用在生活場景，例如元宇宙等醫療以外領域。

就此，博維在主營資訊技術系統業務外，開始探索更前沿的科技研發。周家俊期望讓別人看到澳門的科研產品，包括腦機交互和人工智能的研發，藉此帶來新的客戶及產品市場，並可將新技術融入傳統業務中。

博維的腦機交互技術，是通過「非侵入式乾電極」方式獲取大腦信號，透過意念操作產品。去年成功推出「博維小舟腦機頭環BarcoMind 」，實現用大腦意識控制設備，創新賦能元宇宙、醫療健康、汽車操控、教育培訓等多個應用領域。計劃在明年第一、二季推出配備腦機交互技術的AI眼鏡。

「可以想像，這款眼鏡會不斷學習你的習慣，了解你生活中所關注和專注的事物。它將記錄你的喜好，經過一段時間的學習後，會形成你的個人記錄。」周家俊表示，未來要買機票或網購，可能只需一個指令，眼鏡就可為你作出符合你喜好的選擇。

周家俊表示，雖然腦機交互技術已經發展了50年，但希望相關技術應用於生活場景。例如通過佩戴「眼鏡」來控制電視轉台、調整音量或設置個人喜好。他強調，腦機交互技術不僅是人對機器的操控，更是讓機器學習人類的喜惡。「透過腦機令人工智能更加了解你。」

他期望將人類的想法融入人工智能，讓人工智能學習我們的喜好和情緒，當它工作時，能以我們為中心，選擇最適合方案，實現更個性化服務。

 

讓人工智能「更懂你」

腦機交互技術主要分為侵入式和非侵入式兩大類。富商馬斯克（Elon Musk）成立的NeuraLink從事侵入式腦機介面研究。博維則選擇非侵入式方法，透過穿戴設備在腦外獲取信息。「這兩年技術取得重大突破，開發出我們認為是全中國乃至全球都屬最優秀的乾電極獲取技術。」周家俊表示，傳統實驗室通常使用濕電極和導電膏來捕捉腦信號，他們則研發了一種新的乾電極技術，不需要導電膏，普通穿戴即可獲取準確的腦信號，技術準確率已達90%。他解釋，該系統利用深度學習分析腦信號，結合環境數據，能夠更準確判斷「你在想甚麼」。

目前，博維已與清華大學和浙江大學建立產學研合作，與浙江大學已成立聯合實驗室。周家俊表示，這些學校擁有豐富的學術研發基礎，相信通過企業合作，能更有效地將學術成果轉化為可盈利的產品。

 

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更新時間:2024-12-21 04:12
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