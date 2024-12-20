活力多元 澳門回歸25周年：打造「 經濟適度多元發展」須加強產業協同 廣納人才

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發展新興產業 「培」「搶」人才

葉桂平解釋，隨著新興產業的快速發展，中醫藥、科技創新等領域對人才的需求日益迫切。然而，澳門在人才培養和引進方面仍存在不足，難以滿足新興產業的發展需求。他認為，澳門需制定更加靈活和具有吸引力的人才政策，同時，還應加强與內地及國際知名高校和研究機構的合作，共同培養具有國際視野和專業技能的人才。此外，加大對本地人才的培養力度也是當務之急，通過提升本地人才的專業技能和綜合素質，為新興產業的發展提供堅實的人才支撑。

他又指，澳門應進一步優化教育體系，通過加强實踐教學、鼓勵創新思維，培養出更多兼具創新精神和實踐能力的本地優秀人才。同時，應建立健全人才評價體系，打破傳統觀念的束縛，以能力和貢獻為導向，為本地人才提供更多的發展機會和上升空間。建議通過設立各類獎項、提供獎學金和研究資助等方式，激勵本地人才在各個領域發揮潛能，為澳門經濟社會發展貢獻力量。

至於招攬外來人才方面，他強調，應完善人才引進政策，為高層次人才提供更具吸引力的待遇和保障，例如住房補貼、子女教育等福利，以及便捷的出入境和居留服務。其次，還應加强與國內外知名高校、研究機構、企業的合作，通過共建實驗室、開展聯合研究、舉辦學術會議等方式，吸引更多優秀人才來澳門交流、工作，為澳門經濟社會發展注入新的活力。

同時，必須重視人才隊伍的梯次建設和持續發展，可通過加强職業培訓、搭建人才交流平台、建立人才庫等方式，不斷提升本地人才的綜合素質和競爭力，吸引更多外來人才加入澳門的發展大軍，做好人才培養、人才回流與人才引進並行的工作，積極把澳門打造成為國際高端人才集聚高地。

優化營商環境 激發創新活力

對於加快經濟適度多元發展的重要保障，葉桂平認為是優化營商環境，而關鍵是簡化行政審批程序、提高政府服務效率、降低企業運營成本。同時，通過加强知識產權保護，維護公平競爭的市場環境，激發企業的創新活力。此外，應大力推動金融、法律、會計等服務業的發展，優化營商環境，為多元產業發展提供更加完善的配套服務。他以高新科技產業為例，短期內應著力推動科技園區的建設和發展，吸引更多科技企業和人才落戶澳門；通過加强與國際科技機構的合作和交流，不斷提升自身的科技創新能力。至於中期目標，應培育一批具有核心競爭力的科技企業，推動科技創新成果的轉化和應用，加强知識產權保護和管理工作。長期目標則應將高新技術產業打造成為澳門的重要經濟增長點之一，提高澳門在科技創新領域的國際競爭力。

融入大灣區 尋找機遇

粵港澳大灣區的成立，葉桂平指出，為港澳及灣區城市都帶來了產業升級與轉型的契機，通過加强與灣區城市的產業合作，實現資源共享、優勢互補，可以推動傳統產業向高端化、智能化、綠色化方向發展。例如，澳門可以依托其現代服務業的優勢，與珠海及橫琴在金融服務、會展旅遊、文化創意等領域開展深度合作，共同打造具有國際影響力的產業集群。

在對接珠海及橫琴的過程中，他建議加强兩地政府溝通與協調，推動兩地政策的銜接與互補。通過制定科學的政策體系，為澳琴融合發展提供有力的制度保障。其次，是加强基礎設施建設與互聯互通，提升區域交通網絡的通達性和便捷性。通過建設高效、便捷、安全的交通體系，為兩地的人員往來和貨物運輸提供便利條件。此外，澳門還應積極參與大灣區國際合作與交流，拓展區域經濟發展的國際視野。借助大灣區的平台優勢，推動內地企業和澳門企業「走出去」，開拓國際市場。通過共同推動區域經濟發展，實現「1加1大於2 」的效果。

但同時他也不諱言，制度障礙也是澳門經濟適度多元發展面臨的一大挑戰。因為澳門與內地之間在制度、法律等方面存在差異，在一定程度上阻礙了雙方在經濟領域的深入合作。特別是在跨境金融服務、數據流動等方面，仍面臨諸多制度性障礙。同時，隨著澳門與內地經貿往來的不斷加深，愈來愈多的澳門企業進入內地市場，但兩地間的市場准入門檻仍在一定程度上限制了經貿合作的自由度。

「優化產業結構」的四個建議

此外，對於多元經濟的發展，葉桂平認為「優化產業結構」不可缺少，並提出四個建議：第一，特區政府應不斷深化經濟適度多元發展的戰略規劃，明確「1+4 」產業的細化發展藍圖與落實路徑。在綜合旅遊休閒業持續穩健發展的基礎上，著力推動大健康、現代金融、高新技術、會展商貿和文化體育四大重點產業的協同發展，完善有關政策支撑，包括稅收優惠、資金扶持、人才引進等，為產業發展創造良好的政策環境。

第二，深化公共行政改革，特區政府應不斷提升公務員的專業水平和服務質量，為市民提供更切合需要、更有效率、更有溫度的公共行政服務，不斷提升公共行政效能，為創業創新營造良好的氛圍。

第三，緊抓國家科技創新驅動產業結構數字化變革的機遇，加速數字經濟與實體經濟的融合進程，通過推動科技創新和數字化轉型，不斷提升澳門的創新能力和競爭力。

第四，澳門作為「一帶一路」重要節點與中葡平台，應充分發揮該獨特優勢，加强與國際社會的交流合作，暢通內地─澳門─葡語系國家的國際經貿網絡，為澳門經濟的多元化發展開闢新空間。

最後，葉桂平強調，隨著粵港澳大灣區建設的深入推進和澳門與內地經濟合作的不斷深化，澳門將迎來更多發展機遇，他對澳門的未來發展充滿信心。