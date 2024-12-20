活力多元 澳門回歸25周年：邁向世界旅遊休閒中心 小城故事 葡國文化 不可或缺

他強調，澳門擁有逾四百年中西文化融合的歷史底蘊，無論是景點、街道、建築物等都體現了獨特的文化元素。自回歸以來，澳門的休閒度假產業蓬勃發展，酒店及綜合設施的規模和質量，在亞洲乃至全球都具有競爭力。但同時他也指出，目前澳門的旅客類別中，內地旅客佔比仍較大，期望可以吸引更多的國際旅客來澳門體驗小城故事。

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期增國際旅客

黃輝解釋，無論在新賭牌的開放以至續牌等方面，澳門政府都要求有關方面進行多元化發展。目前澳門的綜合酒店及會展業發展蓬勃，在這個小小地方，擁有相當多的五星級酒店，會展包括演唱會方面的設施，亦毫不遜色。簡言之，在硬件設施方面，今天的澳門足以容納更多的高質旅客；再配合其他綜合娛樂設施、活動及美食等，可以為旅客提供多元化體驗，並提升吸引力。

但他亦提出，博彩業與休閒旅遊融合發展是澳門的優勢，但旅客結構需進一步多元化，吸引更多國際旅客。特別是目前旅客主要來自內地，國際旅客比例偏低，未來需要努力提升國際旅客比例，以實現世界休閒旅遊中心目標。

事實上，數據顯示，澳門的2024年首3季入境旅客共25,920,914人次，按年增加30.1%。而期末向公眾提供住宿服務的144間酒店業場所合共有44,163間客房，首3季客房平均入住率亦按年上升4.8個百分點至85.4%。

而按澳門統計暨普查局資料顯示，今年上半年入境旅客共16,719,983人次，按年上升43.6%，恢復至2019年同期的82.4%。客源分析，上半年中國內地旅客按年增加52.9%至11,537,999人次，大灣區珠三角九市旅客增加48.2%至5,580,298人次。至於香港旅客（3,608,467人次）的同比增加4.5%，而台灣地區旅客（404,895人次）上升1.3倍。上半年國際旅客共1,168,622人次，按年上升1.5倍，恢復至2019年同期的67.2%。

很明顯，國際旅客佔比較低。

建議目標和策略

作為業界中人，對於落實世界休閒旅遊中心的目標，黃輝認為，短期必須持續推行政府大方向政策，例如發展六大綜合度假村的非博彩元素，豐富設施及活動，並加強海外市場的宣傳及促銷。至於中期目標，則應先打造澳門作為亞洲休閒度假目的地，利用美食、度假村資源及舉辦會展盛事等優勢，提升國際旅客印象。黃輝強調，長遠必須吸引更多國際旅客，但不可或忘的是，博彩只能作為休閒度假元素之一，而非唯一重點。

也所以，在增加國際旅客方面，他建議增加航班次數及航點，在加強宣傳及推廣的同時，應提升與香港及大灣區內地城市的合作，以吸引更多旅客。此外，亦應針對亞洲地區，特別是東南亞及東北亞市場，例如韓國及日本，提升國際旅客比例，並將休閒度假目的地品牌推廣至更遠地區。當恢復疫情前國際旅客比例後，再拓展至歐美、中東等更廣闊的市場。他並不諱言，在過去的旅遊業快速發展過程中，資源分配可能傾斜於內地旅客，影響多元發展，宜調整策略，平衡國際旅客和內地旅客的發展。

升級旅遊體驗活化葡國文化元素

眾所周知，現今旅遊趨勢之一，是要提高旅客的體驗值，所以在提升澳門酒店設施等硬件的同時，黃輝建議可以充分利用澳門獨特的葡國文化，作為吸引亞洲旅客的特色資源。也所以，活化具有葡國或澳門特色的區域，例如議事亭前地、龍環葡韻及望德堂區等地事在必行。當然，便利的交通以及宣傳推廣等元素亦不可或缺。

就澳門旅遊的獨特體驗，他指出應著重於小城故事，因為澳門雖小，但能提供與大型國際都市不同的感受，諸如在獨特的石仔路漫步，遊逛中西文化共融的建築等元素以至細味澳門的獨特和精緻特色。而在與周邊地區合作方面，可以結合橫琴的資源，以拓展多元旅遊產品，此外，大灣區的一程多行當然不應缺席。

他強調，加強旅遊推廣，提升旅客體驗，並優化配套設施，透過多元發展與新區規劃，才能吸引更多國際旅客，延長逗留時間及增加消費。