活力多元 澳門回歸25周年：力行集團投資逾廿億 活化新中央酒店 創辦人兼主席蕭頌銘：再寫百年傳奇

對於位處澳門歷史城區新馬路的新中央酒店，這句話中的「現在」，當有不同的詮釋，前一個現在，其實是破敗不堪的「前現在」；後一個現在，是活化重生的「新現在」。

事實上，最早期稱為總統酒店的新中央酒店，早於1928年已屹立在新馬路，是赫赫有名的地標，更曾是商紳名流的聚集地。在歷史的沖刷中，風光和破落後的新中央酒店，在力行集團的活化後，亦已蛻變重生。

為這個項目投入逾廿億的力行集團創辦人兼主席蕭頌銘，期望新中央酒店的活化，能夠成為舊城區再發展的契機，而通過對百年建築的修復與改造，也讓更多人看見澳門中西文化薈萃的歷史，再書寫百年傳奇。

Presented by：WAW Creation

歷史內涵無價

作為力行集團，作為新中央酒店的掌舵人，蕭頌銘一直都笑容滿臉，即使在提及收購時的反覆，修復過程中遇到的困難，不時伴以的，都是招牌式的大笑。他強調，不惜代價活化新中央酒店的理由，除了因酒店優秀的地理位置之外，更是因為酒店的歷史。「……歷史是無價的，新中央酒店不單止記載了酒店自身的歷史，更加記載了新馬路自1918年開通以來超過一百年的變遷…… 」

事實上，他曾多次在不同的場合中強調：「新中央酒店有著無法估量的歷史價值……政府大力打造『世界旅遊休閒中心』，致力推廣澳門中西多元文化交匯的鮮明特色和獨特價值。新馬路是澳門旅遊資源的重中之重，而新中央酒店更是新馬路的核心建築……新中央酒店充滿傳奇色彩，見證了澳門社會發展的變遷。」

據知由收購開始，以至修復和營運，迄今新的「新中央酒店」的投資額早已逾20億元，期間更曾面對不少困難。但蕭頌銘強調，在修復重整遇到困難時，他將保護文化遺產放在首位，並無妥協、拆除甚至重建，始終盡可能地最大程度保留酒店最原始風貌。

情有獨鍾的緣由

新中央曾有輝煌時光，但到1960 年代，澳門賭業經歷巨變，加上不少現代化酒店陸續建成，新中央不再是富商名流出沒的地點，甚至成為一間日久失修的廉價酒店。直至2016年，力行集團以超過20億港元收購修復；及後在澳門文化局監督及協助下，以「修舊如舊」的形式開展活化工程。

蕭頌銘對新中央酒店的情有獨鍾，或許自童年開始。據蕭頌銘憶述，由於家在附近，孩童時某日入內玩耍時，曾被一位大堂員工「拎住衫領」扔出酒店，頓時留下「日後有能力一定要買佢落嚟！ 」的豪言壯語。

他並不諱言，投入這個項目絕不輕鬆，例如自2009年開始收購酒店洽談工作，因涉及業權等複雜問題，便歷經7年，直至2016年才以投標方式出價逾15億元，成功獲得酒店產權，與最初預期的金額落差甚大。

修舊如舊 難度成本一加再加

由於新中央酒店屬於文物建築，重建工程難度及成本當然不菲，而親身參與其中的蕭頌銘，更以嚴格態度對待「修舊如舊」，保證建築不會因工程而遭到任何破壞。其中「打樁」必須一提。

話說新中央酒店自上世紀二十代末至四十年代初，曾多次加建，由原來7層加建至現今的11層，但當時並沒打樁！導致加建負重都在原有建築上。考慮到重建工程須從基礎開始，一定要打樁。

為免打樁方案可能破壞建築與地面近百年來的承重平衡，甚或出現沉降、傾斜以至坍塌的情況。蕭頌銘和工程團隊研發一套獨特的打樁工法，「在不使用一滴水的情況下，將鋼管直接鑽入泥土再鑽入堅硬岩層3米，之後放鋼筋籠，最後灌注高強度無收縮水泥，才成為一支理想中的樁。

工程中，每枝樁管長十多米，一支樁20米深，在打了足足129支後，新樁基已可完美承受加建前後部分所有承重；最大沉降點只有7mm，政府的容許值是50mm。

此外，其他挑戰方面還包括：接手時酒店狀況超出預期，許多房間損壞嚴重，甚至有地方長了青苔，必須暫停營業，進行全面整修。此外，在工程期間所遇上的三大颱風以及新冠疫情所帶來的影響和考驗，同樣耗費不少人力物力，才得以突破。綜合而言，由於文化保育等嚴格要求，增加了工程的複雜性和時間成本；除了約15億元的收購費用，工程費用、室內裝修費用及其他雜費合共達7億多元。

走懷舊精緻風

重生後的新中央酒店，是一間以復古懷舊為主題，智能化及充滿環保概念的特色歷史精品酒店。現場所見，大堂不算寬敞，但設計和布局頗見心思，諸如懷舊紙皮石地板、拱形牆身裝飾、復古升降機，羅馬數字時鐘，以至不時出現的座枱燈、留聲機，加上客房內的傢俱、復古撥輪電話、絨布窗簾，滿滿的20世紀初的歐式典雅時尚。酒店現設114間客房，每兩層各有年代主題，其中5、6樓為1920年代；7、8樓為1930年代；9、10樓則為1940年代。

天使在細節，新中央酒店在各方面都強調「精」，諸如門牌及把手，以至走廊及室內裝飾都悉心打造，務求與年代主題匹配。

此外，因應打卡已成旅客的指定動作，酒店設有兩個免費開放的「打卡位」，包括地下層「百年歷史展示廊」，以及天台的「歷史城區觀光長廊」。作為目前歷史城區的高建築，在新中央酒店天台可一覽整條新馬路街道全貌，以至大三巴、大炮台等。

活化成績 廣獲認同

據了解，自新中央酒店項目活化以來，廣獲認同，獲獎不少。最新獎項是2024年PropertyGuru亞洲不動產獎「亞洲年度文化遺產項目」金獎，是中國內地、香港和澳門的唯一企業；而在此前的港澳區評比中，新中央酒店項目亦獲得「港澳區年度文化遺產酒店翻新項目」金獎。

其他獎項還包括第十九屆中國文旅星光獎頒獎典禮中榮獲「年度設計精品酒店」；由《LifeStyle品味生活》主辦的第十三屆CHA中國酒店大獎頒獎榮獲「年度最佳酒店」及「年度最佳設計酒店」；粵港澳酒店總經理協會舉辦的金珠獎評選中榮獲「中國最具魅力酒店」；在由最佳酒店評選委員會及悠游網共同打造的第十七屆中國最佳酒店大獎年度榜單中榮獲「最佳新開業酒店」及「最具人氣打卡目的地酒店」；在東南亞領先的文化與旅遊平台TripZilla 舉辦的Travel Excellence Awards中榮獲「Style Star 」；在World Luxury Hotel Awards 中榮獲「Best Luxury Historical Hotel in East Asia 」。